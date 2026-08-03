Tin sao 3/8: Nhan sắc bất ngờ của Việt Hương, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh chiêm nghiệm về hạnh phúc

Thanh Thúy - Đức Thịnh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh tình tứ, lãng mạn kèm dòng trạng thái đầy suy ngẫm về hạnh phúc. Cặp đôi dành những lời chiêm nghiệm về hạnh phúc, tình yêu và người đồng hành sau nhiều năm gắn bó.

Theo Thanh Thúy và Đức Thịnh, những điều tưởng chừng rất đỗi giản dị lại chính là nền tảng tạo nên niềm vui và sự viên mãn trong cuộc sống.

Chi Pu chia sẻ hình ảnh trình diễn ca khúc "Chưa bao giờ" tại Weibo Gala 2026 (Đêm giao lưu văn hóa Weibo). Màn biểu diễn của Chi Pu nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Tiết tấu sôi động, phần dàn dựng bắt mắt cùng những động tác vũ đạo đồng đều giúp Chi Pu tạo nên một màn trình diễn giàu năng lượng.

Nghệ sĩ Việt Hương khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân cùng dòng trạng thái: "Đầu tuần tưng bừng lên cả nhà ơi!".

Trong bộ ảnh, Việt Hương xuất hiện với mái tóc dài xoăn màu vàng sáng, kết hợp phong cách trang điểm sắc nét cùng trang phục tông đen ôm dáng. Hình ảnh mới mang đến vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại.

Hoa hậu Hà Kiều Anh gây chú ý với hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng. "Cần một ngày thật đẹp là đủ để tâm trạng đẹp theo", Hoa hậu Hà Kiều Anh viết.

MC Nguyễn Hoàng Linh cùng chồng đưa con gái đến nhà trẻ. Hai vợ chồng MC Nguyễn Hoàng Linh và con gái chụp ảnh kỷ niệm đánh dấu ngày con tới trường.

(Ảnh FB nhân vật)

GĐXH - Cặp đôi Khánh Thi - Phan Hiển dành cho nhau ánh mắt tình tứ và nụ cười hạnh phúc, trong khi đó ca sĩ Chi Pu xuất hiện lộng lẫy tại sự kiện Weibo Gala 2026.

GĐXH - Diễn viên Gillian Anderson của series phim tâm lý học đường 'Sex Education' dù nhan sắc quyến rũ nhưng cô vẫn thấy tiếc nuối khi không chú trọng vào thời trang ở những năm đầu sự nghiệp.