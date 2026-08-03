Tin sao 3/8: Nhan sắc bất ngờ của Việt Hương, vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh chiêm nghiệm về hạnh phúc
GĐXH - Nghệ sĩ Việt Hương khiến người hâm mộ bất ngờ với loạt ảnh trẻ trung, trong khi đó cặp vợ chồng diễn viên Thanh Thúy và Đức Thịnh có những phút giây lãng mạn bên nhau.
Phương Nghi - nữ sinh Ngoại thương gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Lê Phương Nghi là một trong 21 thí sinh mới lọt qua vòng sơ khảo miền Nam của Hoa hậu Việt Nam 2026. Với danh hiệu Hoa khôi ĐH Ngoại thương, cô không giấu mong muốn giành vương miện tại cuộc thi năm nay.
Tập 1 'Mùa hè năm ấy' phát sóng tối nay (3/8) có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Trong tập 1 "Mùa hè năm ấy", Khánh khiến nhóm bạn thân bị vạ lây vì nói dối bố mẹ để đi chơi và về trong tình trạng say bí tỉ.
Khoảnh khắc 'đốn tim' fan của con gái 1 tuổi nhà Ngô Thanh VânGiải trí -
GĐXH - Bé Gạo nhà Ngô Thanh Vân và Huy Trần vừa tròn 1 tuổi. Tiệc sinh nhật với hình ảnh công chúa Bạch Tuyết và bác thợ săn khiến fan thích thú.
Tuấn muốn chuyển công tác về thành phố dù đang tham gia chuyên ánXem - nghe - đọc -
GĐXH - Tuấn đã mất kiên nhẫn và cảm thấy tự ái khi đi đâu, làm gì người dân cũng chỉ nhắc về Trung tá Minh.
Lọ Lem - Hạt Dẻ nhà MC Quyền Linh gây sốt mạng xã hộiGiải trí -
GĐXH - Hai con gái nhà MC Quyền Linh là Lọ Lem và Hạt Dẻ đang chiếm sóng mạng xã hội với vẻ đẹp nàng thơ, đài các khi dự show thời trang mới đây.
'Bống' Hồng Nhung khoe được ca sĩ Quang Linh đến nhà dạy họcGiải trí -
GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung hạnh phúc kể lại chuyện ca sĩ Quang Linh đã "không quản đường xa" để đến nhà cô dạy thanh nhạc.
Nữ diễn viên 'Sex Education' nhan sắc quyến rũ vẫn tiếc nuối một điềuGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Gillian Anderson của series phim tâm lý học đường 'Sex Education' dù nhan sắc quyến rũ nhưng cô vẫn thấy tiếc nuối khi không chú trọng vào thời trang ở những năm đầu sự nghiệp.
Hương Tràm - Phan Mạnh Quỳnh 'úp mở' hợp tácXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hương Tràm sau concert "Phao cứu sinh" đã ngỏ lời muốn kết hợp với Phan Mạnh Quỳnh làm một dự án âm nhạc về quê hương xứ Nghệ.
Diện mạo Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây xuất hiện bên căn bếp xinh xắn trong ngôi nhà mới của mình, thu hút sự chú ý với diện mạo có phần tròn trịa.
'Chải' Long Vũ giờ ra sao sau gần 2 năm gây sốt màn ảnh nhỏ?Thế giới showbiz -
Từng là cái tên phủ sóng mạng xã hội nhờ vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ", hành trình gần hai năm qua của Long Vũ có nhiều thay đổi.