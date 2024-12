Tin tối 28/12: Miền Bắc chìm trong giá rét; Tăng cường xe buýt phục vụ các chuyến bay đêm dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ

Tin sáng 28/12: Thông tin mới nhất vụ cháy nhà trọ ở Thủ Đức; Không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, miền Bắc giảm nhiệt GĐXH - Hai nạn nhân xấu số trong vụ cháy nhà trọ ở Thủ Đức đều là công nhân và mới cưới được một năm; Hôm nay, nhiệt độ nhiều nơi ở Bắc Bộ giảm nhẹ. Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Miền Bắc chìm trong giá rét và dự báo thời tiết 10 ngày tới

VTC news đưa tin sáng sớm nay 28/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và hầu hết phía Tây Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8-9.

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc tiếp tục rét.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 10 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-17 độ C.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đến ngày 29/12, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, trong đó, Thừa Thiên Huế đến Phú Yên hôm nay 28/12 mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, từ đêm 28/12 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Nhận định thời tiết từ đêm 29/12 đến ngày 6/1/2025, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, trưa chiều trời nắng. Hai ngày cuối năm 2024, khu vực này trời rét, từ khoảng 1/1/2025, trời rét về đêm và sáng, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Trung và Nam Trung Bộ từ đêm 30/12/2024 đến ngày 3/1/2025 có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, thời kỳ từ 31/12 đến 1/1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự thảo mới nhất về phương án sắp xếp bộ máy của TP.HCM

Báo Người lao động đưa tin sáng 28/12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị lần thứ 35 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến nhằm hoàn chỉnh dự thảo Đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị TP HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu kết luận hội nghị.

Theo đề án, sau khi sắp xếp, ở cấp thành phố, số lượng các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Thành ủy TP HCM giảm từ 6 cơ quan còn 5 cơ quan.

Số lượng các đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP HCM giảm từ 51 đảng bộ còn 27 đảng bộ (gồm 22 đảng bộ quận, huyện, TP Thủ Đức và 5 đảng bộ cấp trên cơ sở).

Đồng thời, kết thúc hoạt động của 11 đảng đoàn và 3 ban cán sự đảng.

Với các cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TP HCM, giảm từ 21 cơ quan còn 15 cơ quan (trong đó giữ lại Sở Du lịch TP HCM).

Bên cạnh đó, có đề xuất cho phép TP HCM tiếp tục thực hiện Đề án thí điểm thành lập Sở An toàn thực phẩm theo Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội (không nằm trong diện sắp xếp lần này).

Cũng theo dự thảo, giảm từ 8 cơ quan hành chính còn 2 cơ quan hành chính; 35 đơn vị sự nghiệp giảm còn 32 đơn vị.

Việc sắp xếp các cơ quan báo chí TP HCM theo mô hình phù hợp, bám sát Quyết định 362/QĐ-TTg của Thủ tướng về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 và quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương với hệ thống báo chí.

Tăng cường xe buýt phục vụ các chuyến bay đêm dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ

VietNamNet đưa tin nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Ất Tỵ năm 2025, Bộ GTVT chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Sở GTVT và các lực lượng chức năng để tổ chức phân luồng, giảm thiểu ùn tắc tại các tuyến đường xung quanh khu vực cảng hàng không, đặc biệt là tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài.

Cần bố trí vị trí đỗ thuận lợi cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại cảng hàng không để hành khách dễ dàng nhận biết và sử dụng dịch vụ, đặc biệt là tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Các hãng hàng không tăng cường các chuyến bay đêm dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ.

Bộ GTVT chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an toàn bay; điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đặc biệt trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm, nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, không để hành khách về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện, Cục đã kiến nghị các địa phương có sân bay tăng tần suất khai thác và tăng thời gian hoạt động của các chuyến xe buýt, đặc biệt là vào khung giờ ban đêm theo thời gian khai thác đêm của các cảng hàng không.

Ngoài ra, Cục cũng đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở GTVT yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải khác trên địa bàn như taxi, xe công nghệ tăng thời gian hoạt động, tăng số lượng phương tiện đến cảng hàng không để phục vụ khách có nhu cầu, đặc biệt là các hành khách trên các chuyến bay đêm đi/đến cảng hàng không.

Đồng thời, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thanh tra, kiểm tra, công an địa phương phối hợp để phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan đến tình trạng "xe dù, bến cóc", tình trạng lôi kéo hành khách, ép giá, tăng giá vé trái quy định.

Hơn 530.000 lượt khách trong 6 ngày vận hành Metro 1

Báo Tiền phong đưa tin ngày 28/12, Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1, đơn vị vận hành) đã có thống kê về lượng hành khách di chuyển bằng tàu metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) trong 6 ngày đầu vận hành chính thức.

Trong 6 ngày, có 3 ngày lượng hành khách tăng cao. Cụ thể, ngày đầu vận hành (22/12), đã có 177 chuyến tàu metro số 1 TPHCM lăn bánh phục vụ 149.870 hành khách. Trong dịp Giáng sinh (24/12), đã có 220 chuyến tàu metro số 1 TPHCM lăn bánh phục vụ 90.384 hành khách; ngày 25/12, có 200 chuyến tàu lăn bánh với 115.962 hành khách đi tàu. Các ngày còn lại có hơn 38.000 đến hơn 72.000 khách/ngày.

Hơn 530.000 lượt khách trong 6 ngày vận hành Metro 1.

Tổng cộng, trong 6 ngày vận hành, metro số 1 TPHCM đã đón hơn 530.000 lượt khách.

Theo kế hoạch đặt hàng và biểu đồ giờ đưa ra của Sở GTVT TPHCM, ước tính tuyến metro số 1 sẽ đón 27.257 khách vào ngày đầu vận hành, các ngày còn lại dự kiến đón 38.939 khách/ngày. Như vậy, trong 6 ngày vừa qua, metro số 1 TPHCM đã đón lượng khách vượt kế hoạch vận chuyển 239,6%.

Trong những ngày đầu vận hành, tàu metro số 1 phải tạm dừng hoạt động 10 phút vào tối 26/12 để kiểm tra tín hiệu. Chiều 27/12, do ảnh hưởng của mưa lớn kết hợp dông, sét, dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến metro 1 được kích hoạt. Do đó, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến.

Chìm phà chở 14 người trên sông Trường Giang: Chủ tịch Quảng Nam chỉ đạo khẩn

VTCnews đưa tin, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết Chủ tịch UBND tỉnh này vừa chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở GTVT và UBND huyện Núi Thành về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành.

Theo đó, hôm 23/12, vụ tai nạn giao thông đường thủy tại sông Trường Giang thuộc thôn Xuân Mỹ, xã Tam Hải làm chìm phà khách số hiệu QNa-0886 và 16 xe mô tô, hư hỏng nhiều tài sản khác.

Lực lượng chức năng trục vớt xe máy của người dân sau khi phà chìm.

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân khi tham gia giao thông đường thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng yêu cầu UBND huyện Núi Thành khẩn trương khắc phục sự cố chìm phà; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra các điều kiện an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông, bến đò ngang trên địa bàn.

UBND huyện Núi Thành phải xây dựng phương án bố trí phương tiện và người điều khiển đảm bảo đúng quy định pháp luật tại bến đò Bình Trung - Xuân Mỹ, xã Tam Hải để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và học sinh được an toàn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Núi Thành chỉ đạo UBND xã Tam Hải, các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu Nhân dân tuân thủ đúng quy định về mặc áo phao, sử dụng phương tiện nổi cứu sinh khi đi đò, phà; yêu cầu các chủ phương tiện không chở quá số người quy định và đảm bảo đầy đủ hành khách phải mặc áo phao trước khi xuất bến.

Nữ sinh lên mạng xã hội xúc phạm công an xã vì bị phạt lỗi không đội nón bảo hiểm

Báo Tiền phong đưa tin ngày 28/12, đại diện Công an huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) cho biết, đơn vị này đã mời L.N.H.T. (SN 2009, ngụ tỉnh Bình Phước) đến trụ sở làm việc liên quan đến sử dụng trang mạng xã hội Facebook đăng tải thông tin xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.

Trước đó qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Lộc Ninh phát hiện tài khoản Facebook "Trâm Lê" đăng tải trên dòng thời gian nội dung xúc phạm công an.

Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Phước xử lý các trường hợp học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy Ảnh: Tư liệu

Công an huyện Lộc Ninh vào cuộc xác minh và xác định chủ tài khoản Facebook "Trâm Lê" là một nữ sinh tên L.N.H.T., đang sinh sống trên địa bàn nên mời đến làm việc.

Làm việc với cơ quan công an, T. trình bày, vào trưa 22/12, khi điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm trên tuyến đường liên xã thì bị lực lượng Công an xã Lộc Thuận dừng xe kiểm tra và xử lý.

Sau đó, T. trở về nhà đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng tải lên Facebook "Trâm Lê" với lời lẽ xúc phạm lực lượng công an. Tại cơ quan công an, T. đã nhận thức được hành vi của mình là sai trái. Công an huyện Lộc Ninh đã tiến hành răn đe, giáo dục và cho T. viết cam kết không tái phạm, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Công an huyện Lộc Ninh khuyến cáo các bậc phụ huynh không giao xe mô tô trên 50 phân khối cho con em chưa đủ tuổi tham gia giao thông. Đồng thời, đề nghị người dân trong quá trình sử dụng các trang mạng xã hội chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận thông tin sai sự thật, không xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng.