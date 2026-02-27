Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang
GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang được nhiều khán giả yêu mến, nhận xét là rất đẹp đôi trong bộ phim "Không giới hạn".
Bộ phim "Không giới hạn" đã phát sóng được 14 tập và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu. Bên cạnh những diễn biến kịch tính, một sức hút của bộ phim chính là tuyến tình cảm giữa Steven Nguyễn (vai Trung tá Minh Kiên) và Minh Trang (vai Thiếu tá Lam Anh).
Mới đây, nữ chính Minh Trang đã "gây sốt" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường thân thiết bên cạnh Steven Nguyễn. Dù là trong bộ quân phục hay thường phục, cả hai đều được khen ngợi là có "visual" đồng đều và khí chất rất xứng đôi.
Nếu như Steven Nguyễn mang vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi của một người lính dày dạn kinh nghiệm thì Minh Trang lại toát lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần cương trực của một nữ sĩ quan an ninh mạng. Những ánh mắt tình tứ và tương tác tự nhiên của cặp đôi trong ảnh hậu trường khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" nhiệt tình.
Trong những tập mới nhất, chuyện tình giữa Trung tá Minh Kiên và Thiếu tá Lam Anh đang có những bước chuyển đầu tiên. Minh Kiên từng là người cứu mạng Lam Anh trong một nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Đây chính là hạt giống tình cảm khiến Lam Anh luôn giữ hình bóng người anh hùng trong lòng.
Được gia đình và bạn bè tích cực mai mối, nhưng trong buổi gặp mặt đầu tiên, Kiên đã phải bỏ dở để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, khiến Lam Anh không khỏi hụt hẫng và thất vọng. Nhưng ở tập 14, cặp đôi đã có một buổi đi chơi riêng đầy lãng mạn.
Cả hai càng có nhiều cơ hội trò chuyện hơn khi cùng về địa phương thực hiện nhiệm vụ. Dù vậy, bóng đen quá khứ vẫn là một rào cản tâm lý vô hình khiến Kiên chưa thực sự mở lòng hoàn toàn.
Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Minh Trang đã mang đến một hơi thở hiện đại cho dòng phim về người lính. Khán giả đang kỳ vọng vào những tập tiếp theo, liệu sự kiên trì và thấu hiểu của Lam Anh có thể giúp Kiên gác lại nỗi đau quá khứ để viết nên một cái kết đẹp.
Bộ phim "Không giới hạn" khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới. Ngoài hai diễn viên chính là Steven Nguyễn và Minh Trang, còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như: Tô Dũng – vai Lợi nhiệt huyết, bộc trực; Anh Đào – vai Khánh Linh có mối tình "oan gia ngõ hẹp" với Lợi; nghệ sỹ Quỳnh Dương, NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ...
(Ảnh: Internet, VTV)
Chân dung chồng sắp cưới là Việt kiều Mỹ của 'bé' Xuân NghiGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây, "bé" Xuân Nghi ngày nào bất ngờ thông báo đã nhận lời cầu hôn và chuẩn bị lên xe hoa với bạn trai Việt kiều Mỹ sau nhiều năm tìm hiểu.
Một Hoa hậu gốc Cần Thơ tự hào nền tảng gia đình có bố mẹ là Bác sĩGiải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ niềm tự hào về gia đình có bố mẹ là bác sĩ. Cô gửi lời chúc mừng các y bác sĩ trong Ngày Thầy thuốc Việt Nam 2026.
Vân Trang, Huy Khánh tham gia 'Mái ấm gia đình Việt ' tại Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sau Tết 2026Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước
GĐXH - Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chương trình “Mái ấm gia đình Việt” tiếp tục hành trình thực hiện sứ mệnh "Mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng” tại các tỉnh khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
Á hậu quê Gia Lai gây chú ý khi cả gia đình đều là bác sĩGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Nữ bác sĩ quê Gia Lai - Đinh Y Quyên là Á hậu 3 Miss Grand Vietnam 2025 gây chú ý khi sinh ra trong gia đình có bố và các chị em đều theo ngành Y.
'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế?Giải trí - 5 giờ trước
GĐXH - "Mùi phở" đang tỏ ra đuối sức ở chặng đua phim Tết, tuy nhiên bộ phim vẫn còn cơ hội bứt phá ở thị trường quốc tế vào tháng 3 tới đây.
Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu TrangGiải trí - 5 giờ trước
GĐXH - Cường Đô la - Đàm Thu Trang mới đây đã khai xuân ở công ty trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, 2 con của họ xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng chú ý.
Đám hỏi ở quê nhà của Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức HuyGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Huyền Trang Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy sáng 27/2 đã làm đám hỏi ở quê nhà cô dâu trong không khí ấm cúng.
Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.
Phương Trang cảnh báo trước những 'bí mật' của Khải PhongXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Khi thấy Khải Phong có nhiều hoạt động bí hiểm, Trang thẳng thắn đưa ra lời cảnh báo.
Luật sư Khang bắt cóc con gái, tống tiền nhân tìnhXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Khi bị cả Linh Chi và bà Tuyết biết được bộ mặt thật của mình, luật sư Khang (diễn viên Hồng Đăng) quẫn trí bắt cóc con gái của bà Tuyết để tống tiền.
'Giao diện' hài hước của Huy Trần và con gái trong ngày đặc biệt của Ngô Thanh VânGiải trí
GĐXH - Ngô Thanh Vân chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ trong tiệc sinh nhật bất ngờ do Huy Trần tổ chức. Hình ảnh ông xã và con gái đầu lòng của nàng "đả nữ" khiến fan thích thú.