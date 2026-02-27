Mới nhất
Ảnh hậu trường 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và Minh Trang

Thứ sáu, 19:59 27/02/2026 | Giải trí
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Steven Nguyễn và Minh Trang được nhiều khán giả yêu mến, nhận xét là rất đẹp đôi trong bộ phim "Không giới hạn".

Bộ phim "Không giới hạn" đã phát sóng được 14 tập và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những tập đầu. Bên cạnh những diễn biến kịch tính, một sức hút của bộ phim chính là tuyến tình cảm giữa Steven Nguyễn (vai Trung tá Minh Kiên) và Minh Trang (vai Thiếu tá Lam Anh).

Mới đây, nữ chính Minh Trang đã "gây sốt" cộng đồng mạng khi chia sẻ loạt khoảnh khắc hậu trường thân thiết bên cạnh Steven Nguyễn. Dù là trong bộ quân phục hay thường phục, cả hai đều được khen ngợi là có "visual" đồng đều và khí chất rất xứng đôi.

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 1.

Ảnh hậu trường của cặp đôi Steven Nguyễn và Minh Trang khiến khán giả càng thêm tò mò, thích thú.

Nếu như Steven Nguyễn mang vẻ ngoài nam tính, rắn rỏi của một người lính dày dạn kinh nghiệm thì Minh Trang lại toát lên vẻ đẹp trong trẻo nhưng không kém phần cương trực của một nữ sĩ quan an ninh mạng. Những ánh mắt tình tứ và tương tác tự nhiên của cặp đôi trong ảnh hậu trường khiến khán giả không ngừng "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Trong những tập mới nhất, chuyện tình giữa Trung tá Minh Kiên và Thiếu tá Lam Anh đang có những bước chuyển đầu tiên. Minh Kiên từng là người cứu mạng Lam Anh trong một nhiệm vụ cứu trợ quốc tế. Đây chính là hạt giống tình cảm khiến Lam Anh luôn giữ hình bóng người anh hùng trong lòng. 

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 2.

Cặp đôi Lam Anh - Minh Kiên đang có những tiến triển về tình cảm trong những tập gần đây của "Không giới hạn".

Được gia đình và bạn bè tích cực mai mối, nhưng trong buổi gặp mặt đầu tiên, Kiên đã phải bỏ dở để thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp, khiến Lam Anh không khỏi hụt hẫng và thất vọng. Nhưng ở tập 14, cặp đôi đã có một buổi đi chơi riêng đầy lãng mạn. 

Cả hai càng có nhiều cơ hội trò chuyện hơn khi cùng về địa phương thực hiện nhiệm vụ. Dù vậy, bóng đen quá khứ vẫn là một rào cản tâm lý vô hình khiến Kiên chưa thực sự mở lòng hoàn toàn.

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 3.

Khán giả chờ đợi chuyện tình lãng mạn giữa cặp đôi quân nhân đẹp đôi.

Sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Minh Trang đã mang đến một hơi thở hiện đại cho dòng phim về người lính. Khán giả đang kỳ vọng vào những tập tiếp theo, liệu sự kiên trì và thấu hiểu của Lam Anh có thể giúp Kiên gác lại nỗi đau quá khứ để viết nên một cái kết đẹp.

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 4.

Trong phim, Lam Anh là người yêu đơn phương Minh Kiên trong một lần được cứu hộ.

Bộ phim "Không giới hạn" khai thác hình ảnh người lính Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời bình, đặc biệt là vai trò thầm lặng nhưng mang tính quyết định của Bộ Tổng Tham mưu trong công tác phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ Tổ quốc trước các thách thức an ninh mới. Ngoài hai diễn viên chính là Steven Nguyễn và Minh Trang, còn có sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi như: Tô Dũng – vai Lợi nhiệt huyết, bộc trực; Anh Đào – vai Khánh Linh có mối tình "oan gia ngõ hẹp" với Lợi; nghệ sỹ Quỳnh Dương, NSND Quốc Trị, NSƯT Thanh Quý, NSƯT Linh Huệ...

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 5.

Vai diễn chính trong bộ phim "Không giới hạn" được đánh giá là một thử thách mới đối với cả Steven Nguyễn và Minh Trang.

(Ảnh: Internet, VTV)

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 6.'Mùi phở' đang đuối sức ở các rạp phim Việt, sẽ bứt phá ở thị trường quốc tế?

GĐXH - "Mùi phở" đang tỏ ra đuối sức ở chặng đua phim Tết, tuy nhiên bộ phim vẫn còn cơ hội bứt phá ở thị trường quốc tế vào tháng 3 tới đây.

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 7.Bị lộ giao kèo với 'Thần chết', Thành 'mất oan' 5 năm tuổi thọ của mẹ

GĐXH - Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên với "Thần chết", Thành đã lấy được thêm cho mẹ mình 5 năm tuổi thọ nhưng rồi phải làm lại từ đầu vì giao kèo đã bị lộ.

Steven Nguyễn và Minh Trang: Cặp đôi hoàn hảo trong bộ phim Không giới hạn - Ảnh 8.Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025'

GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy được đề cử Giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025" với nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động nghệ thuật và hướng tới cộng đồng.


