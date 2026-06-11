Tỉnh Thanh Hóa tìm 'lối ra' cho 21 dự án tồn đọng tại Sầm Sơn

Hiện trên địa bàn 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) còn 21 dự án tồn đọng. Trong số này có 13 dự án đã xác định được phương án khả thi để tiếp tục tháo gỡ theo quy định của pháp luật.

8 dự án còn tồn tại các vi phạm liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính cần tiếp tục xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc theo các cơ chế đặc thù được Trung ương cho phép.

Một số dự án ở phường Sầm Sơn vướng mắc do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Các dự án chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khu dân cư, tái định cư và hạ tầng giao thông như: Khu dân cư, tái định cư thôn Hồng Thắng; Khu dân cư, tái định cư thôn Cường Thịnh; Khu tái định cư Hồng Thắng 1; Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến; Khu tái định cư Đồng Me; Khu dân cư, tái định cư đồng Nấp – đồng Eo; Dự án đường Lê Thánh Tông đoạn từ đường ven biển đến đường Tây Sầm Sơn 5…

Nhiều dự án còn tồn tại các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, xác định điều kiện kinh doanh bất động sản và việc chấp hành các quy định về quy hoạch, trật tự xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực địa Dự án Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội.

Tại buổi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nêu rõ, đây là những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia và là một trong 5 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh.

Vì vậy, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án này không chỉ nhằm xử lý tồn đọng, chống lãng phí mà còn trực tiếp tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. "Đây đều là những nội dung phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị", Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh.

Để khẩn trương tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương hoàn thành rà soát toàn bộ danh mục các dự án tồn đọng trên địa bàn 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung, phân loại cụ thể từng dự án theo nhóm vướng mắc, xác định chính xác các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh, đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái kiểm tra thực địa Dự án Khu vườn đảo hoang và Hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án, kế hoạch, xác định rõ lộ trình xử lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh: "Trong quá trình xử lý phải bám sát nguyên tắc, quy định của Trung ương, các quy định của pháp luật. Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền, phải ưu tiên tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận, không để tình trạng kết luận đã có nhưng chậm triển khai hoặc kéo dài nhiều năm".