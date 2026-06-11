Tỉnh Thanh Hóa tìm 'lối ra' cho 21 dự án tồn đọng tại Sầm Sơn
GĐXH - Nhấn mạnh tầm quan trọng của 21 dự án đang tồn đọng tại phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo bám sát các cơ chế đặc thù, không để các dự án kéo dài nhiều năm.
Hiện trên địa bàn 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn (Thanh Hóa) còn 21 dự án tồn đọng. Trong số này có 13 dự án đã xác định được phương án khả thi để tiếp tục tháo gỡ theo quy định của pháp luật.
8 dự án còn tồn tại các vi phạm liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính cần tiếp tục xử lý theo kết luận thanh tra, kiểm tra hoặc theo các cơ chế đặc thù được Trung ương cho phép.
Các dự án chủ yếu tập trung ở lĩnh vực khu dân cư, tái định cư và hạ tầng giao thông như: Khu dân cư, tái định cư thôn Hồng Thắng; Khu dân cư, tái định cư thôn Cường Thịnh; Khu tái định cư Hồng Thắng 1; Khu xen cư, tái định cư Trung Tiến; Khu tái định cư Đồng Me; Khu dân cư, tái định cư đồng Nấp – đồng Eo; Dự án đường Lê Thánh Tông đoạn từ đường ven biển đến đường Tây Sầm Sơn 5…
Nhiều dự án còn tồn tại các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, xác định điều kiện kinh doanh bất động sản và việc chấp hành các quy định về quy hoạch, trật tự xây dựng.
Tại buổi kiểm tra thực tế, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nêu rõ, đây là những dự án có vai trò đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu xây dựng Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia và là một trong 5 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh.
Vì vậy, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án này không chỉ nhằm xử lý tồn đọng, chống lãng phí mà còn trực tiếp tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới. "Đây đều là những nội dung phức tạp, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, sự phối hợp đồng bộ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị", Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh.
Để khẩn trương tháo gỡ, xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng trên địa bàn phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương hoàn thành rà soát toàn bộ danh mục các dự án tồn đọng trên địa bàn 2 phường Sầm Sơn và Nam Sầm Sơn nói riêng và toàn tỉnh nói chung, phân loại cụ thể từng dự án theo nhóm vướng mắc, xác định chính xác các trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh, đủ điều kiện áp dụng cơ chế đặc thù.
Trên cơ sở đó, xây dựng phương án, kế hoạch, xác định rõ lộ trình xử lý, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm người đứng đầu theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái nhấn mạnh: "Trong quá trình xử lý phải bám sát nguyên tắc, quy định của Trung ương, các quy định của pháp luật. Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc kết luận của cơ quan có thẩm quyền, phải ưu tiên tổ chức thực hiện dứt điểm các nội dung đã được kết luận, không để tình trạng kết luận đã có nhưng chậm triển khai hoặc kéo dài nhiều năm".
Liên tiếp cạy phá cửa hàng điện thoại ở Thái Nguyên, hai thiếu niên quê Đà Nẵng bị bắt giữPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, hai thiếu niên mới 14 và 15 tuổi đã từ Đà Nẵng ra Tuyên Quang thuê trọ, rồi liên tiếp cạy phá nhiều cửa hàng điện thoại tại tỉnh Thái Nguyên để trộm cắp tài sản trị giá gần 200 triệu đồng. Sau nhiều ngày truy xét, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ khi hai đối tượng đang điều khiển xe máy bỏ chạy.
Thí điểm hạn chế xe xăng vùng lõi Hoàn Kiếm: Hà Nội sẽ thu hẹp đối tượng hưởng chính sách chuyển đổi xe xăng sang xe điệnThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Trong dự thảo mới nhất về Đề án Vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1, Hà Nội dự kiến thu hẹp phạm vi hỗ trợ chuyển đổi phương tiện từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang xe điện. Theo đó, chính sách hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho người dân nói chung đã được lược bỏ, chỉ còn áp dụng đối với các hộ nghèo trên địa bàn thành phố.
Xót xa cảnh cháu bé 3 tuổi bị xe tải tông tử vong khi đột ngột băng qua đườngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Một vụ tai nạn giao thông đau lòng vừa xảy ra vào trưa nay (11/6) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk khi một cháu bé sinh năm 2023 bất ngờ băng qua đường và bị xe tải tông trúng dẫn đến tử vong.
Hà Nội: Vữa rơi từ trần nhà ga Văn Khê trúng xe buýt BRT đang chạy, hành khách một phen hoảng loạnThời sự - 5 giờ trước
GĐXH - Một xe buýt BRT đang lưu thông dưới chân ga Văn Khê trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông bất ngờ bị mảng vữa ốp lát từ trên cao rơi trúng, làm hư hỏng kính xe. Sự việc xảy ra sáng 9/6 khi xe chạy tuyến Yên Nghĩa - Kim Mã, khiến hành khách hoảng loạn, đơn vị vận hành phải điều xe khác đến trung chuyển.
Bóc trần đường dây spa 'ma': Shipper, người học hết lớp 9 cũng trở thành 'bác sĩ' thẩm mỹ lừa khách hàng tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng nhu cầu làm đẹp và chăm sóc sức khỏe của người dân, một nhóm đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi, giả danh bác sĩ, chuyên gia thẩm mỹ để tư vấn, "vẽ bệnh", dụ khách hàng sử dụng các gói dịch vụ trị giá hàng chục triệu đồng, qua đó thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Lừa dối khách hàng".
Cảnh sát giao thông kịp thời hỗ trợ nữ sinh vượt 40 km về nhà lấy giấy tờ dự thi tốt nghiệp THPT 2026Giáo dục - 5 giờ trước
GĐXH - Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lâm Đồng) đã kịp thời hỗ trợ một nữ sinh vượt 40km về nhà lấy giấy tờ, dụng cụ dự thi bị bỏ quên khi tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.
Thiếu tá CSGT dùng xe chuyên dụng đưa nam sinh Hải Phòng gặp sự cố trên đường đến điểm thiĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong lúc trên đường đến điểm thi làm bài môn Toán, thí sinh H.T.Đ không may gặp sự cố do xe máy điện hỏng tại chân cầu An Đồng, may mắn sau đó được thiếu tá CSGT dùng phương tiện chuyên dụng hỗ trợ kịp thời.
Đề thi, đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đềGiáo dục - 5 giờ trước
Dưới đây là đề thi và gợi ý đáp án môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tất cả mã đề, quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo khẩn trương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩnĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa phát đi chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng và UBND xã Tây Phương làm rõ tình trạng hàng vạn người dân xã này dùng 'nước sạch' nhiều cặn bẩn.
Thiếu niên 16 tuổi ở Ninh Bình nhận 'hoa hồng' 50.000 đồng/lần khi quảng bá web cờ bạc, bị công an xử lýPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Chỉ vì muốn kiếm 50.000 đồng cho mỗi lần chia sẻ, một nam thiếu niên đã đăng tải các buổi livestream đánh bạc trực tuyến lên Facebook để quảng bá cho các trang web cờ bạc. Hành vi này vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, xử lý và cảnh báo về những hệ lụy pháp lý đối với việc tiếp tay cho hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.
Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026Đời sống
GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?