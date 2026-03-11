Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng
GĐXH - Lệ Quyên trong ngày sinh nhật của Lâm Bảo Châu đã viết những lời xúc động và chân tình. Cô thẳng thắn ví tình yêu của mình bình dị như bao cặp đôi trên thế gian.
Nhân tuổi mới của Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng và gửi lời chúc tình cảm đến bạn trai. "Chúc mừng sinh nhật chàng. Bên nhau nhiều mùa sinh nhật rồi nhỉ? Điều quý giá nhất mình dành cho bạn có lẽ là sự bình dị nhất, thoải mái nhất, bạn không cần gồng mình, bạn cứ là chính bạn bên cạnh mình thôi. Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng. Cứ thế như bao cặp đôi mà tung tăng khắp nơi, đường đường chính chính, không chút áp lực nào. Còn bạn thì, làm người đàn ông bên cạnh một người phụ nữ trăm công nghìn việc, bạn chia sẻ vui buồn, gánh vác thử thách với người cầu toàn như mình đã quá đủ bận rộn và khó khăn rồi. Tuổi mới rực rỡ, thực hiện tất cả dự định và như định mệnh, giấc mơ có thật nhé", Lệ Quyên viết.
Ảnh: FBNV
