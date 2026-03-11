Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng

Thứ tư, 16:02 11/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lệ Quyên trong ngày sinh nhật của Lâm Bảo Châu đã viết những lời xúc động và chân tình. Cô thẳng thắn ví tình yêu của mình bình dị như bao cặp đôi trên thế gian.

"Phú bà" Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản "khủng" ra sao?'Phú bà' Vbiz - bạn gái đời thực của diễn viên Lâm Bảo Châu sở hữu tài sản 'khủng' ra sao?

GĐXH – Lệ Quyên không chỉ là ca sĩ tài năng, cô còn là một "phú bà" giàu có đến mức diva Mỹ Linh cũng phải trầm trồ. Ở đời thực, Lệ Quyên còn nổi tiếng với mối tình lệch tuổi cùng diễn viên Lâm Bảo Châu.

Nhân tuổi mới của Lâm Bảo Châu, Lệ Quyên đã tổ chức một bữa tiệc ấm cúng và gửi lời chúc tình cảm đến bạn trai. "Chúc mừng sinh nhật chàng. Bên nhau nhiều mùa sinh nhật rồi nhỉ? Điều quý giá nhất mình dành cho bạn có lẽ là sự bình dị nhất, thoải mái nhất, bạn không cần gồng mình, bạn cứ là chính bạn bên cạnh mình thôi. Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng. Cứ thế như bao cặp đôi mà tung tăng khắp nơi, đường đường chính chính, không chút áp lực nào. Còn bạn thì, làm người đàn ông bên cạnh một người phụ nữ trăm công nghìn việc, bạn chia sẻ vui buồn, gánh vác thử thách với người cầu toàn như mình đã quá đủ bận rộn và khó khăn rồi. Tuổi mới rực rỡ, thực hiện tất cả dự định và như định mệnh, giấc mơ có thật nhé", Lệ Quyên viết.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 3.

Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu đã có với nhau 5 năm hẹn hò. Trong hành trình ấy, Lệ Quyên thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai sinh năm 1992 lên mạng xã hội. Có giai đoạn, Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu gặp nhiều sóng gió, thị phi từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, sau tất cả thì cặp đôi lệch 12 tuổi vẫn nắm chặt tay nhau trong suốt thời gian qua.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 4.

Đầu năm 2024, Lệ Quyên cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc tình tứ để kỷ niệm yêu Lâm Bảo Châu. Cô thổ lộ trên trang cá nhân: "Cảm ơn anh, luôn nắm chặt tay em cùng xuyên qua khó khăn nuôi dưỡng hạnh phúc. Luôn nhẫn nhịn vị tha dù thiệt thòi rất nhiều khi bao điều tốt đẹp của bản thân không phải lúc nào cũng được đánh giá đúng. Một người đàn ông kiệm lời, chỉ âm thầm làm mọi thứ tốt nhất cho người mình yêu thì một lời nói quý hơn ngàn vàng. Cảm ơn anh sưởi ấm trái tim em, thiệt thòi bởi bản thân không được ghi nhận đúng giá trị tốt đẹp. Nhẫn nhịn, vị tha cho tất cả, nắm tay em thật chặt đã 3 mùa xuân và mong là mãi mãi".

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 5.

Qua những chia sẻ của Lệ Quyên, khán giả thấy được dù Lâm Bảo Châu kém tuổi nhưng anh đã trưởng thành từng ngày để phù hợp với bạn gái. Thậm chí, theo nữ chính tâm sự, Lâm Bảo Châu còn phải hy sinh hào quang của mình để giúp Lệ Quyên. "Khi biết tôi thì bạn ấy hy sinh công việc của mình, lo mọi thứ cho tôi. Vì tôi cũng không muốn người ngoài giúp đỡ. Vì vậy, Lâm Bảo Châu chịu nhiều sức ép từ dư luận chỉ vì lỡ chọn yêu Lệ Quyên. Rõ ràng ở đây, Lâm Bảo Châu đã thiệt thòi rất nhiều", Lệ Quyên trải lòng.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 6.

Không chỉ chăm chút cho bạn gái, Lâm Bảo Châu còn quan tâm đến con trai riêng Lệ Quyên. Sau nhiều lần tiếp xúc, mối quan hệ của con trai và bạn trai Lệ Quyên diễn ra rất tốt đẹp.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 7.

Cả hai có chung những sở thích đời thường nên dễ nói chuyện, Lâm Bảo Châu cùng bé Bo cũng từng nhiều lần đi chơi với nhau nên ngày càng thân thiết.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 8.

Chính tình cảm chân thành của Lâm Bảo Châu đã khiến Lệ Quyên ngày càng thương bạn trai mình nhiều hơn.

Tình yêu của Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu: Thoải mái nắm tay nhau nhẹ nhàng qua ngày tháng - Ảnh 9.

Sau sóng gió, cặp đôi sống hạnh phúc và bình yên bên nhau như bao cặp tình nhân khác.

Ảnh: FBNV

Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: "Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này"Hậu ồn ào tin đồn, Lệ Quyên tuyên bố: 'Không sống ngay ngắn, không bao giờ dám nói rõ ràng thế này'

GĐXH - Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh cá nhân tại một bảo tàng ở Washington D.C (Mỹ) kèm theo những dòng chia sẻ đầy ẩn ý...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Tin vui của Đỗ Mỹ Linh sau gần 10 năm Miss World

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ, Đỗ Mỹ Linh được xuất hiện trên fanpage 4,6 triệu người theo dõi của Miss World (Hoa hậu Thế giới) khiến fan sắc đẹp bất ngờ.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Minh Kiên (Steven Nguyễn) bị tung tin đồn xấu trên mạng xã hội

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Minh Kiên sớm trở thành người nổi tiếng, nhưng sau đó anh lại bị một số kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín, hình ảnh.

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Thương (Quỳnh Kool) có cơ hội lấy lòng 'mẹ chồng tương lai'

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Quân bày tỏ mong muốn được mời Thương đến nhà dự sinh nhật mẹ mình để cả hai có cơ hội hiểu hơn về nhau.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Minh Kiên (Steven Nguyễn) có nụ hôn ngọt ngào với con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong lần gặp nhau ngoài bãi biển, Minh Kiên đã ngỏ lời muốn Lam Anh làm bạn gái và được cô nàng đồng ý.

Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Nữ NSƯT quê Thái Nguyên nổi tiếng phim giờ vàng vừa rao bán nhà 16 tỷ đồng là ai?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh mới đây đã khiến khán giả sốc khi rao bán căn hộ chung cư cao cấp có giá trị hơn chục tỷ đồng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng phim giờ vàng nhưng kín tiếng về đời tư này lại khiến khán giả tò mò.

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Bằng Kiều nỗ lực luyện giọng, tập nhạc cùng Tuấn Hưng, Tú Dưa

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều và 2 thành viên nhóm Quả Dưa Hấu là Tuấn Hưng, Tú Dưa đang nỗ lực luyện tập để có một đêm diễn hay gửi đến khán giả thủ đô.

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Thành tích chưa từng có ở rạp Việt

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

Mùa phim Tết năm nay chứng kiến cột mốc đặc biệt của điện ảnh nội địa khi ba bộ phim Việt cùng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng.

Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ

Mẹ ruột 'búp bê' Thanh Thảo được con gái tổ chức sinh nhật ở Mỹ

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Đã lâu mẹ ruột của “búp bê” Thanh Thảo không xuất hiện trước truyền thông. Mới đây, nhân dịp sinh nhật của bà, Thanh Thảo đã đăng tải hình ảnh và gửi lời chúc mừng mẹ đang sinh sống tại Mỹ.

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc - vợ cũ danh hài Bảo Chung khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 69 bị u cột sống, không tiền chữa bệnh, không nhà, không con, sống nương nhờ cửa chùa.

Nữ sinh quê Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025

Nữ sinh quê Hải Phòng gây sốt tại Miss World Vietnam 2025

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Phạm Thùy Dung - nữ sinh quê Hải Phòng gây bất ngờ khi vươn lên dẫn đầu bảng yêu thích và có cơ hội vào top 6 chung cuộc tại Miss World Vietnam 2025.

Xem nhiều

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Ca sĩ Nguyên Vũ: 'Tôi đã có tất cả nên không còn đặt nặng chuyện catxe'

Thế giới showbiz

GĐXH - "Vũ đã có tất cả những gì mình mong muốn, giàu lên cũng là nhờ ca hát thì giờ là lúc mình phải trả ơn đời, trả ơn khán giả đã cho mình có được ngày hôm nay", ca sĩ Nguyên Vũ nói.

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa
Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con

Giải trí
Phương Thanh: 'Hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh là tôi'

Phương Thanh: 'Hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh là tôi'

Giải trí
Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top