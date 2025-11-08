Tỏa sáng bản lĩnh và ước mơ qua hội thi “Là con gái để tỏa sáng” ở Nghệ An
GĐXH - Hội thi Là con gái để tỏa sáng tại Nghệ An giúp nâng cao kiến thức về dân số và phát triển. Trẻ em gái có cơ hội thể hiện tài năng và tìm hiểu sức khỏe sinh sản.
Sáng 8/11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp với Trung tâm y tế, UBND xã Đô Lương tổ chức hội thi "Là con gái để tỏa sáng".
Phát biểu tại hội thi, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, công tác dân số là nhiệm vụ chiến lược, vừa cấp thiết vừa lâu dài, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Trong đó, công tác truyền thông về nâng cao chất lượng dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, trẻ em gái, vị thành niên/thanh niên… đã trở thành những hoạt động lan tỏa, có ý nghĩa và thấm sâu trong toàn xã hội.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số và phát triển ở Nghệ An nói chung, Đô Lương nói riêng vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Vì thế, cần phải nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của việc thực hiện tốt công tác dân số và phát triển. "Hội thi "Là con gái để tỏa sáng" là một hoạt động truyền thông thiết thực nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về vấn đề giới và bình đẳng giới để nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái trong gia đình, cộng đồng và xã hội", ông Nguyễn Văn Nam nói.
Ngoài ra, Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho trẻ em gái. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nhằm động viên, khuyến khích trẻ em gái tự tin, vươn lên thực hiện quyền bình đẳng trong tương lai.
Đây cũng là dịp để các em học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo và tiếp cận với những thông tin chính xác, tin cậy về việc chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ngoài ra, giúp các em gái nâng cao hiểu biết, kiến thức và kỹ năng sống cơ bản, để từ đó có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, có một lối sống lành mạnh, trong sáng giữ được nét hồn nhiên đáng yêu của tuổi học trò và là hành trang giúp các em vững tin hơn khi bước vào đời.
Qua hội thi, ban tổ chức cũng mong muốn trẻ em gái được đón nhận sự giáo dục, bảo vệ tốt hơn, được đối xử bình đẳng và có một tương lai tươi đẹp, hạnh phúc. Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong xã hội hãy đồng lòng, đồng sức chung tay bằng những suy nghĩ, việc làm, hành động thiết thực để "Nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh".
Hội thi có sự tham gia của 3 đội chơi của Trường THCS Lý Nhật Quang gồm: Hoa hướng dương, Cánh hồng tự tin và Hoa nắng sân trường.
Tại đây, các đội chơi sẽ lần lượt trải qua các phần thi gồm: Phần chào hỏi - Tự giới thiệu; Phần thi kiến thức - phần thi "Khẳng định" và Phần thi tài năng - Phần thi "Tỏa sáng". Nội dung liên quan đến các chuyên đề dân số, xã hội, các kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới…. Bên cạnh đó, với phần thi tài năng, chính là không gian để các em bứt phá, thể hiện tài năng đặc biệt và sự sáng tạo không giới hạn của tuổi trẻ, là cơ hội để các đội chơi thể hiện sự đoàn kết, duyên dáng và khả năng giao tiếp, ứng xử.
Hàng trăm học sinh tham dự còn được tham gia phần giao lưu dành cho khán giả với nhiều nội dung hấp dẫn ý nghĩa.
Tại hội thi, hàng trăm học sinh tham dự còn được tham gia phần giao lưu dành cho khán giả với nhiều nội dung hấp dẫn ý nghĩa. Đó là dấu hiệu tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng sống, đến các vấn đề về mất cân bằng giới tính cũng như đặc điểm dân số tại địa phương.
Bên cạnh đó, với phần thi tài năng, học sinh Trường THCS Lý Nhật Quang phát huy được lợi thế của ngôi trường có chất lượng đứng đầu của tỉnh với phần hùng biện chủ đề bình đẳng giới, con gái hãy tự tin, người phụ nữ Việt Nam sáng mãi trong mọi thời đại...với nhiều thứ tiếng như Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, thi cắm hoa kết hợp với hát múa, thi đấu võ thuật... Phần thi là không gian để các em bứt phá, thể hiện tài năng đặc biệt và sự sáng tạo không giới hạn của tuổi trẻ, là cơ hội để các đội chơi thể hiện sự đoàn kết, duyên dáng và khả năng giao tiếp, ứng xử.
Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Hoa hướng dương; đồng giải Nhì thuộc về đội Cánh hồng tự tin và Hoa nắng sân trường.
