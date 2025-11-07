Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm
GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.
Thai phụ gặp nguy hiểm khi chuyển dạ trên nền vết mổ cũ
Bệnh nhân T.H.Y (41 tuổi) trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, mang thai tuần thứ 38, nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới nhiều.
Qua khám lâm sàng, siêu âm và hội chẩn nhanh giữa 2 cơ sở, đánh giá sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.
Ngay sau khi thống nhất phương án điều trị, Trưởng khoa Phụ sản tại cơ sở chính đã khẩn trương di chuyển đến cơ sở 2, phối hợp cùng kíp bác sĩ Ngoại – Sản và Liên chuyên khoa tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ.
Kíp mổ phối hợp hai cơ sở do bác sĩ CKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản, bác sĩ Ma Khánh Dương cùng các cộng sự thực hiện. Ca mổ diễn ra khẩn trương, trẻ sơ sinh được lấy ra trong tình trạng khóc to, hồng hào.
Đánh giá đoạn dưới tử cung co hồi kém, nguy cơ chảy máu sau mổ cao, bác sĩ Huyền đã chủ động bơm bóng dung tích khoảng 60 – 70ml để chèn cầm máu đoạn dưới tử cung co hồi kém. Kỹ thuật được thực hiện đúng thời điểm, giúp cầm máu hiệu quả, bảo tồn tử cung và ngăn ngừa biến chứng băng huyết sau sinh.
Sau phẫu thuật, sức khỏe mẹ và con ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại khoa Ngoại – Sản – Liên chuyên khoa cơ sở 2.
Xử trí nhanh sau mổ lấy thai, giúp thai phụ thoát nguy hiểm
Bác sĩ CKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Trường hợp sản phụ có nguy cơ cao do vết mổ đẻ cũ 2 lần, chuyển dạ tự nhiên ở tuổi thai 38 tuần, đoạn dưới tử cung mỏng bị kéo căng, rất dễ dẫn tới vỡ tử cung. Việc kịp thời chẩn đoán và chỉ định mổ cấp cứu đã giúp tránh được nguy cơ vỡ tử cung gây mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.
Trong quá trình mổ, chúng tôi nhận thấy đoạn dưới tử cung co hồi kém, nguy cơ chảy máu sau mổ, nên đã tiên lượng sớm và chủ động đặt bóng chèn cầm máu. Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả trong kiểm soát băng huyết sau mổ lấy thai, đặc biệt với các trường hợp sẹo mổ cũ hoặc cơ tử cung co yếu. Việc đặt bóng đúng thời điểm đã giúp cầm máu tốt, không gây biến chứng, bảo tồn được tử cung cho sản phụ".
Thai phụ có tiền sử mổ lấy thai cần biết điều này
Các thai phụ có tiền sử mổ lấy thai cần được khám thai định kỳ, theo dõi sát tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản, tránh nguy cơ dọa vỡ tử cung. Khi phát hiện dấu hiệu ra huyết, đau bụng (nhất là đau vùng vết mổ) hoặc thai đạp không bình thường, ra nước âm đạo nên đến bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.
Việc cử nhân lực chất lượng cao tăng cường cơ sở 2 đã giúp hai cơ sở của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ trong chẩn đoán, hội chẩn và xử trí ca bệnh cấp cứu, đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh. Điều này thể hiện rõ hiệu quả bước đầu của mô hình bệnh viện hai cơ sở sau sáp nhập, góp phần mang lại chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn.
Mẹ bầu bị COVID-19, con có thể tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷDân số và phát triển - 3 giờ trước
COVID-19 giống như nhiều bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ có thể gây rủi ro cho người mẹ và cả thai nhi. Nó có liên quan đến nguy cơ mắc các rối loạn phát triển thần kinh cao hơn bao gồm chứng tự kỷ ở trẻ.
Người già khôn ngoan không bao giờ bàn luận 4 điều này với con vì họ biết nói ra dễ xung đột và căng thẳng!Dân số và phát triển - 23 giờ trước
Sau khi nghỉ hưu, những người cao tuổi thực sự khôn ngoan sẽ không bao giờ thảo luận bốn điều này với con cái của mình.
Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểmDân số và phát triển - 1 ngày trước
GĐXH - Sản phụ bị viêm ruột thừa nhập viện trong tình trạng đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.
3 cách phòng ngừa viêm đường tiết niệu ở phụ nữ mang thaiDân số và phát triển - 2 ngày trước
Nhận biết các yếu tố nguy cơ và thực hiện các bước phòng ngừa có thể giúp phụ nữ mang thai giảm thiểu nguy cơ mắc viêm đường tiết niệu, đảm bảo sức khỏe trong suốt thai kỳ.
Estrogen có liên quan gì đến ung thư vú?Dân số và phát triển - 3 ngày trước
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư vú trong đó có ảnh hưởng của hormone nữ estrogen. Mối liên hệ này là gì và những phụ nữ nào có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi yếu tố này?
Phát hiện sớm ung thư vú nhờ ứng dụng AI trong chụp nhũ ảnh tầm soátDân số và phát triển - 5 ngày trước
Ung thư vú càng được phát hiện sớm thì tỷ lệ điều trị thành công càng cao. Các nhà nghiên cứu đã chứng minh AI có thể xác định những phụ nữ có nguy cơ cao mắc ung thư vú giữa các lần chụp nhũ ảnh tầm soát định kỳ.
Đừng bỏ lỡ cơ hội sống sót với điều trị ung thư vú giai đoạn sớmDân số và phát triển - 6 ngày trước
Việc phát hiện và điều trị ung thư vú ngay từ giai đoạn đầu được xem là 'chìa khóa vàng' giúp bệnh nhân có cơ hội đạt được tỷ lệ sống sót cao nhất, giảm thiểu rủi ro tái phát và một tương lai khỏe mạnh.
Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinhDân số và phát triển - 6 ngày trước
GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.
Hy Hữu: Thai phụ 27 tuổi phát hiện bệnh lý hiếm gặp trong lần làm xét nghiệm không xâm lấn (NIPT)Dân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Kết quả NIPT cho thấy bất thường về số lượng nhiễm sắc thể giới tính, với nguy cơ cao gây hội chứng Monosomy X (XO) - một dạng bệnh lý di truyền hiếm gặp.
Nâng cao sức khỏe người cao tuổi thông qua áp dụng mô hình Tsuyama của Nhật BảnDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Sau 3 năm triển khai tại địa bàn An Lão, Hải Phòng, Dự án "Hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ứng phó với vấn đề già hóa dân số áp dụng mô hình Tsuyama" được JICA và Bộ Y tế đánh giá cao, có khả năng nhân rộng ra các địa phương khác trong thời gian tới.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.