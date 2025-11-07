Mới nhất
Dân số và phát triển

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm

Thứ sáu, 10:54 07/11/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Thai phụ gặp nguy hiểm khi chuyển dạ trên nền vết mổ cũ

Bệnh nhân T.H.Y (41 tuổi) trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, mang thai tuần thứ 38, nhập viện trong tình trạng đau tức bụng dưới nhiều. 

Qua khám lâm sàng, siêu âm và hội chẩn nhanh giữa 2 cơ sở, đánh giá sản phụ thai 38 tuần, ngôi ngược, chuyển dạ lần 3 trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần, đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi. 

Ngay sau khi thống nhất phương án điều trị, Trưởng khoa Phụ sản tại cơ sở chính đã khẩn trương di chuyển đến cơ sở 2, phối hợp cùng kíp bác sĩ Ngoại – Sản và Liên chuyên khoa tiến hành mổ cấp cứu cho sản phụ.

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm - Ảnh 1.

Ê kíp bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho sản phụ dọa vỡ tử cung. Ảnh: BVCC

Kíp mổ phối hợp hai cơ sở do bác sĩ CKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản, bác sĩ Ma Khánh Dương cùng các cộng sự thực hiện. Ca mổ diễn ra khẩn trương, trẻ sơ sinh được lấy ra trong tình trạng khóc to, hồng hào.

Đánh giá đoạn dưới tử cung co hồi kém, nguy cơ chảy máu sau mổ cao, bác sĩ Huyền đã chủ động bơm bóng dung tích khoảng 60 – 70ml để chèn cầm máu đoạn dưới tử cung co hồi kém. Kỹ thuật được thực hiện đúng thời điểm, giúp cầm máu hiệu quả, bảo tồn tử cung và ngăn ngừa biến chứng băng huyết sau sinh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe mẹ và con ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tại khoa Ngoại – Sản – Liên chuyên khoa cơ sở 2.

Xử trí nhanh sau mổ lấy thai, giúp thai phụ thoát nguy hiểm

Thai phụ 41 tuổi dọa vỡ tử cung trên sẹo mổ cũ 2 lần may mắn thoát nguy hiểm - Ảnh 2.

Bác sĩ thăm khám lại vết mổ cho sản phụ. Ảnh: BVCC

Bác sĩ CKII Trần Thị Huyền, Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: "Trường hợp sản phụ có nguy cơ cao do vết mổ đẻ cũ 2 lần, chuyển dạ tự nhiên ở tuổi thai 38 tuần, đoạn dưới tử cung mỏng bị kéo căng, rất dễ dẫn tới vỡ tử cung. Việc kịp thời chẩn đoán và chỉ định mổ cấp cứu đã giúp tránh được nguy cơ vỡ tử cung gây mất máu ồ ạt, đe dọa tính mạng cả mẹ và thai nhi.

Trong quá trình mổ, chúng tôi nhận thấy đoạn dưới tử cung co hồi kém, nguy cơ chảy máu sau mổ, nên đã tiên lượng sớm và chủ động đặt bóng chèn cầm máu. Đây là kỹ thuật an toàn, hiệu quả trong kiểm soát băng huyết sau mổ lấy thai, đặc biệt với các trường hợp sẹo mổ cũ hoặc cơ tử cung co yếu. Việc đặt bóng đúng thời điểm đã giúp cầm máu tốt, không gây biến chứng, bảo tồn được tử cung cho sản phụ".

Thai phụ có tiền sử mổ lấy thai cần biết điều này

Các thai phụ có tiền sử mổ lấy thai cần được khám thai định kỳ, theo dõi sát tại các cơ sở y tế có chuyên khoa sản, tránh nguy cơ dọa vỡ tử cung. Khi phát hiện dấu hiệu ra huyết, đau bụng (nhất là đau vùng vết mổ) hoặc thai đạp không bình thường, ra nước âm đạo nên đến bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Việc cử nhân lực chất lượng cao tăng cường cơ sở 2 đã giúp hai cơ sở của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ trong chẩn đoán, hội chẩn và xử trí ca bệnh cấp cứu, đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh. Điều này thể hiện rõ hiệu quả bước đầu của mô hình bệnh viện hai cơ sở sau sáp nhập, góp phần mang lại chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất cho nhân dân trên địa bàn.

Đau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểmĐau bụng bất thường, thai phụ 32 tuần tuổi bất ngờ phát hiện viêm ruột thừa biến chứng nguy hiểm

GĐXH - Sản phụ bị viêm ruột thừa nhập viện trong tình trạng đau cứng bụng, ban đầu đau thượng vị sau đau bụng hố chậu phải lan ra sau lưng.

M.H (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top