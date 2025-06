Toàn cảnh Trường Đại học Hà Hoa Tiên ở Hà Nam vừa bị đình chỉ đào tạo

Theo đó, lý do đình chỉ do Trường Đại học Hà Hoa Tiên do vi phạm quy định tại điểm b và điểm đ khoản 1 Điều 101 Nghị định số 125/2024/NĐ-CP ngày 5/10/2024 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.