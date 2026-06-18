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Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm

Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm

Thứ năm, 20:08 18/06/2026 | Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, điều tôi mong nhất là vẫn có thể tự lo được cho bản thân trong khả năng của mình. Bởi tôi biết, tuổi già đôi khi chỉ cần một lần đau ốm cũng đủ khiến những khoản tiết kiệm tích góp bấy lâu vơi đi rất nhanh.

Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm - Ảnh 1.Chồng nghỉ hưu, tôi mất luôn khoảng trời riêng

GĐXH - Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ rằng, hạnh phúc tuổi già là lúc chồng nghỉ hưu, con cái trưởng thành, vợ chồng mỗi ngày được ở bên nhau nhiều hơn. Thế nhưng, khi điều đó thật sự diễn ra, tôi mới nhận thấy, có những thay đổi tưởng là niềm vui, nhưng lại là "khủng hoảng" phải loay hoay rất lâu mới thích nghi được.

Tôi đã nghỉ hưu nhưng vẫn không dám nghỉ làm - Ảnh 2.Tôi mất gần một năm để học cách sống sau khi nghỉ hưu

GĐXH - Người ta thường nói, nghỉ hưu là lúc con người được nghỉ ngơi, được sống chậm lại, được dành thời gian cho bản thân sau cả một đời tất bật. Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng nói ra. Đó là rất nhiều người phụ nữ đã bật khóc sau khi nghỉ hưu...

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Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
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