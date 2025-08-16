Tôi dùng bí ngòi chế biến theo công thức kiểu Úc, đến mẹ chồng khó tính cũng phải gật gù khen ngon
Tôi đảm bảo món ăn lạ miệng này sẽ chinh phục được các thành viên trong gia đình.
Bí ngòi thường được biết đến là một loại rau củ mùa hè, nhưng bí ngòi vào đầu thu lại ngon và ngọt hơn bao giờ hết. Khi khí trời bắt đầu se lạnh, bí ngòi lại trở nên hấp dẫn hơn. Với vị ngọt thanh, giòn nhẹ và đặc biệt là rất giàu dinh dưỡng, bí ngòi có thể giúp tăng cường sức đề kháng cho cả gia đình. Đây là thời điểm tuyệt vời để thưởng thức hương vị đặc trưng của bí ngòi và chế biến thành những món ăn thơm ngon, bổ dưỡng.
Nhưng làm thế nào để biến tấu món bí ngòi quen thuộc trở nên đặc biệt hơn, đủ sức chinh phục ngay cả những người có khẩu vị khó tính nhất?
Nếu bạn đã quá ngán các món ăn quen thuộc với bí ngòi thì có thể thử làm theo công thức bí ngòi thái lát của tôi. Tôi đảm bảo món ăn lạ miệng này sẽ chinh phục được các thành viên trong gia đình. Bằng chứng là khi tôi làm món này, mẹ chồng khó tính trong ăn uống cũng phải gật gù khen ngon.
Nguyên liệu cho món bí ngòi cắt lát:
- 5 quả trứng gà
- 150g (1 cốc) bột mì trắng, đã rây
- 375g bí ngòi, bào nhỏ, vắt bớt nước thừa
- 1 củ hành tây lớn, thái nhỏ
- 200g thịt xông khói, thái nhỏ
- 1 cốc phô mai cheddar bào
- 60ml (1/4 cốc) dầu thực vật
Cách chế biến món bí ngòi cắt lát
Bước 1: Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 170 độ C đối lưu.
Bước 2: Đánh trứng trong một bát lớn cho đến khi hòa quyện. Thêm bột mì và đánh cho đến khi mịn, sau đó thêm bí xanh, hành tây, thịt xông khói, phô mai và dầu vào và khuấy đều.
Bước 3: Phết bơ và lót giấy nến vào khuôn 30x20cm. Đổ vào khuôn đã chuẩn bị và nướng trong lò trong 30 phút hoặc cho đến khi chín.
Bước 4: Sau khi lấy khuôn chứa bí ngòi đã chín ra ngoài, cắt thành từng miếng vừa ăn và trang trí trên đĩa.
Thành phẩm món bí ngòi cắt lát
Món ăn này có hương vị rất đậm đà. Không những thế, các thành phần nguyên liệu, từ trứng, bí xanh, thịt xông khói, phô mai... tạo nên một món ăn giàu protein và các dinh dưỡng khác, đủ cung cấp cho các thành viên trong gia đình.
Nếu là người ăn chay, bạn có thể bỏ các thành phần liên quan đến thịt cũng vẫn sẽ giữ được hương vị riêng và hấp dẫn của món bí ngòi thái lát này.
Mẹo nhỏ: Bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất với công thức này thì hãy vắt thật kỹ nước bí ngòi, như vậy thành phẩm cuối cùng sẽ không bị quá ướt hoặc quá nhão, khi cắt lát bí ngòi sẽ đẹp hơn.
Mặc dù có thể bảo quản bí ngòi cắt lát trong tủ lạnh tới 4 ngày, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, món này hiếm khi để được qua đêm nếu nhà có người đang đói! Nếu còn thừa, bạn hãy bảo quản trong tủ lạnh qua đêm để mọi người dùng cho bữa sáng.
Bạn chỉ cần bảo quản trong hộp kín khí và để trong ngăn đá thì cũng có thể giữ được tới 3 tháng. Khi muốn dùng, bạn có thể rã đông trong tủ lạnh qua đêm.
Bí ngòi chứa nhiều vitamin C, vitamin A, kali và chất chống oxy hóa. Ăn bí ngòi giúp tăng cường hệ miễn dịch, đặc biệt quan trọng khi thời tiết thay đổi. Bí ngòi non có vị ngọt dịu và kết cấu chắc. Chúng rất linh hoạt trong nấu ăn, có thể dùng để nướng, áp chảo, hấp, hoặc thậm chí là ăn sống trong salad. Khi thời tiết bắt đầu se lạnh, các món ăn ấm nóng từ bí ngòi sẽ trở nên hấp dẫn hơn. Bí ngòi cũng dễ dàng kết hợp với các loại rau củ mùa thu khác như bí đỏ, hành tây và ớt chuông. Bạn có thể chế biến nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng từ bí ngòi, chẳng hạn như súp bí ngòi kem, bí ngòi nướng rau củ, hoặc bí ngòi xào.
