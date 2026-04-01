Về già, vợ chồng tôi đưa ra 5 quyết định 'phũ phàng' lại giúp cuộc sống nhẹ gánh hơn

Chúng tôi nhận ra rằng, càng về già càng cần rõ ràng, bởi nếu không chuẩn bị trước, cuộc sống về già rất dễ rơi vào trạng thái bị động, lo lắng và mệt mỏi.

Xung quanh chúng tôi có hai kiểu người. Một là càng về già càng bối rối, không biết nên quyết định thế nào cho tương lai. Hai là càng lớn tuổi càng trở nên minh bạch, chủ động sắp xếp cuộc sống.

Chúng tôi muốn thuộc về nhóm thứ hai, vì tin rằng chỉ khi có kế hoạch, tuổi già mới thực sự bình yên.

Sau nhiều lần bàn bạc, chúng tôi thống nhất 5 quyết định quan trọng cho cuộc sống về già.

Chấp nhận sự ra đi của bạn đời, không để nỗi đau kéo dài quá lâu

Ở tuổi ngoài 70, chúng tôi hiểu rằng chuyện chia ly là điều không thể tránh khỏi. Không ai biết ai sẽ là người rời đi trước, nhưng khả năng ấy ngày càng gần hơn khi tuổi tác tăng lên.

Vì vậy, chúng tôi chọn cách đối diện với thực tế thay vì né tránh.

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Dù y học phát triển đến đâu, con người cũng không thể chống lại thời gian.

Chúng tôi thống nhất rằng nếu một người ra đi, người còn lại sẽ chấp nhận sự thật, đau buồn nhưng không để nỗi buồn kéo dài quá lâu.

Nhiều người về già chọn sống cùng con cháu hoặc tìm người bầu bạn mới. Nhưng chúng tôi đã thỏa thuận rõ ràng, nếu một người ra đi, người còn lại sẽ vào viện dưỡng lão.

Đây không phải là sự lạnh lùng, mà là cách để cuộc sống về già không trở thành gánh nặng cho con cái.

Ảnh minh họa

Không vay mượn tiền để chữa bệnh khi về già

Tuổi càng cao, sức khỏe càng yếu, bệnh tật là điều khó tránh. Hiện tại, vợ chồng tôi có khoản tiết kiệm khoảng 300.000 NDT (tương đương khoảng 1 tỷ đồng). Số tiền này được xem là quỹ dự phòng cho những tình huống khẩn cấp.

Chúng tôi nghĩ rằng nếu chỉ là bệnh nhẹ, khoản tiền này đủ để chi trả. Nhưng nếu mắc bệnh nặng, điều trị kéo dài thì số tiền ấy chắc chắn không đủ.

Điều khiến chúng tôi lo lắng nhất không phải là bệnh tật, mà là tình huống vừa mất người vừa cạn kiệt tài chính.

Vì thế, chúng tôi thống nhất rằng về già sẽ không vay mượn tiền để chữa bệnh. Không muốn vì mình mà con cái phải gánh thêm áp lực.

Chúng tôi chấp nhận chữa trong khả năng, còn lại thuận theo tự nhiên. Đây là quyết định khó khăn nhưng giúp chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nghĩ đến tương lai.

Cố gắng tự chăm sóc bản thân, không làm phiền con cái khi về già

Thế hệ chúng tôi từng nghĩ nuôi con là để nương tựa lúc tuổi già. Nhưng xã hội thay đổi, áp lực cuộc sống của người trẻ ngày càng lớn.

Không phải con cái không hiếu thảo, mà đôi khi chúng cũng bất lực trước gánh nặng kinh tế.

Chúng tôi nhận ra rằng về già, điều tốt nhất là cố gắng tự chăm sóc bản thân khi còn có thể. Không phụ thuộc tài chính vào con cái, cũng không đặt kỳ vọng quá lớn.

Khi cha mẹ chủ động, con cái cũng đỡ áp lực, mối quan hệ gia đình vì thế trở nên thoải mái hơn.

Chúng tôi tin rằng tuổi già hạnh phúc không phải là được con cái chu cấp, mà là vẫn giữ được sự độc lập và tự chủ trong cuộc sống.

Không vội chuyển nhượng nhà cửa cho con khi về già

Chúng tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp người già sớm sang tên nhà đất cho con cái.

Ban đầu mọi thứ êm đẹp, nhưng sau đó nảy sinh mâu thuẫn vì sống chung hoặc vì sự thay đổi trong quan hệ gia đình.

Có người bán hết tài sản để hỗ trợ con mua nhà, cưới vợ, rồi cuối cùng lại phải sống phụ thuộc.

Có người chuyển nhà đất cho con, sau đó nảy sinh xung đột khiến cuộc sống về già trở nên khó khăn.

Từ những bài học đó, chúng tôi quyết định không chuyển nhượng tài sản quá sớm. Khi vẫn còn minh mẫn và tự chủ, chúng tôi giữ quyền sở hữu.

Chỉ khi thực sự gần cuối đời, mọi việc mới được sắp xếp. Điều này không phải vì không tin con cái, mà là để đảm bảo sự ổn định cho cuộc sống về già.

Từ bỏ những mối quan hệ độc hại để sống thanh thản về già

Khi còn trẻ, chúng ta thường cố gắng duy trì nhiều mối quan hệ. Nhưng về già, chúng tôi nhận ra rằng không phải mối quan hệ nào cũng cần giữ. Những mối quan hệ chỉ mang lại áp lực, lợi dụng hoặc tiêu cực nên được buông bỏ.

Có những người họ hàng chỉ liên lạc khi cần vay tiền hay nhờ vả. Những mối quan hệ như vậy khiến tinh thần mệt mỏi, không phù hợp với cuộc sống về già vốn cần sự nhẹ nhàng và bình yên.

Chúng tôi chọn giữ lại những người thực sự chân thành, gần gũi. Còn lại, sẵn sàng buông bỏ để tâm trí được thoải mái hơn. Tuổi già không cần quá nhiều người, chỉ cần những mối quan hệ chất lượng.

Về già, chúng tôi hiểu rằng không thể sống theo kỳ vọng của tất cả mọi người. Có người cho rằng những quyết định này là thực dụng, thậm chí nhỏ nhen. Nhưng với chúng tôi, đó là cách để cuộc sống cuối đời trở nên nhẹ nhàng, chủ động và không phụ thuộc.

Bởi sau cùng, về già điều quan trọng nhất không phải là người khác nghĩ gì, mà là bản thân có sống bình yên hay không.

Bài viết là lời tâm sự của một cặp vợ chồng già, sinh sống tại Quảng Tây (Trung Quốc). Sau khi bài viết đăng tải lên Toutiao (MXH Trung Quốc) đã nhận được nhiều sự quan tâm.

Theo Toutiao