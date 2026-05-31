'Điều hòa xanh' cho nhà phố: 8 loại cây hạ nhiệt, lọc bụi mịn cực đỉnh trong mùa nắng nóng

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây được nhiều gia đình lựa chọn nhờ khả năng thích nghi khá mạnh. Cây chịu được nhiệt độ cao, chịu hạn tốt và không đòi hỏi lịch chăm sóc quá nghiêm ngặt.

Lá lưỡi hổ dày và cứng, giúp hạn chế mất nước khi thời tiết nắng nóng kéo dài. Ngay cả khi quên tưới vài ngày, cây vẫn duy trì được trạng thái ổn định.

Ngoài tác dụng làm xanh không gian, lưỡi hổ còn thường được nhiều người chọn trồng trong nhà vì khả năng hỗ trợ cải thiện chất lượng không khí.

Cây sanh cảnh

Cây sanh vừa có thể trồng ngoài sân để tạo bóng mát, vừa thích hợp làm bonsai trang trí trong nhà. Với khả năng giữ ẩm và điều hòa không khí, sanh cảnh giúp không gian sống trở nên dễ chịu hơn trong những ngày hè nóng bức.

Tuy nhiên, để cây phát triển khỏe mạnh, nên đặt ở vị trí có ánh sáng tự nhiên nhẹ hoặc ánh sáng tán xạ.

Các loại cây leo

Nếu nhà bạn tiếp xúc và hấp thụ nhiệt trực tiếp trong những ngày hè, bạn có thể trồng một số loại cây dây leo ở bên ngoài để hạ nhiệt.

Việc trồng cây dây leo sẽ hạn chế được sự bức xạ của ánh sáng mặt trời và làm cho không gian trở nên mát mẻ hơn.

Những loại cây được ưa thích hiện nay là cúc tần Ấn Độ, hoa giấy hoặc hoa triệu chuông. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, trong trường hợp trồng cây cạnh mái tôn bạn không nên làm khung lưới quá sát để tránh cho cành lá tiếp xúc trực tiếp với mái tôn khiến lá dễ bị héo úa.

Cây cau, dừa cảnh

Những loài cây này chuyên hấp thụ CO2 và thải ra oxy. Lá càng lớn thì càng tạo ra nhiều oxy. Những chậu cây cau, dừa cảnh đặt cạnh thường hỗ trợ nhau phát triển và giúp ngôi nhà bạn như một khu rừng nhiệt đới, càng thêm tươi mát, giảm bớt phần cái nắng gay gắt của mùa hè. Bạn nên tưới cho loài cây này theo dạng phun sương, mỗi tuần một lần.

Cây trầu bà

Không chỉ là loại cây cảnh trang trí phổ biến, trầu bà còn góp phần cải thiện vi khí hậu trong nhà nhờ khả năng tăng độ ẩm và làm dịu không khí.

Loại cây này giúp hạn chế tình trạng khô nóng, hỗ trợ cân bằng ion âm, từ đó mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày oi bức.

Cây sống đời

Ngay từ tên gọi, cây sống đời đã phần nào thể hiện sức sống mạnh mẽ của mình. Đây là loại cây có khả năng chịu nhiệt và chịu hạn khá tốt.

Cây có lá dày chứa nước nên ít bị ảnh hưởng khi thời tiết nóng kéo dài. Hoa của cây cũng khá đa dạng màu sắc, tạo điểm nhấn cho ban công hoặc sân nhỏ.

Khả năng chăm sóc đơn giản là điểm cộng lớn. Không cần tưới nước mỗi ngày hoặc bón phân thường xuyên, cây vẫn phát triển ổn định.

Hoa giấy

Hoa giấy được xem là một trong những loại cây rất hợp với mùa hè. Càng có nhiều nắng, cây thường càng ra hoa mạnh và màu sắc cũng rực rỡ hơn.

Nhiều người bất ngờ khi biết rằng hoa giấy không thích quá nhiều nước. Việc tưới liên tục đôi khi khiến cây phát triển lá mạnh nhưng lại ít hoa.

Ngoài tạo bóng mát, hoa giấy còn giúp làm mềm không gian sống bằng những mảng màu nổi bật mà không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ.

Dừa cạn

Dừa cạn là loại cây có khả năng chịu nhiệt khá ấn tượng và thường được trồng ngoài trời. Cây thích nghi tốt với điều kiện nắng nóng kéo dài.

Dừa cạn cũng không yêu cầu chăm sóc phức tạp. Chỉ cần đất thoát nước tốt và lượng nước vừa phải, cây có thể duy trì trạng thái khỏe mạnh trong mùa hè.

Loài cây này có ưu điểm ra hoa liên tục trong thời gian dài nếu điều kiện phù hợp. Màu sắc đa dạng giúp khu vực sân vườn hoặc ban công bớt cảm giác khô nóng.

Không phải cây cảnh nào cũng cần chăm sóc cầu kỳ mới phát triển tốt. Chọn đúng loại cây phù hợp với thời tiết là cách giúp tiết kiệm thời gian, công sức và giảm tình trạng cây chết giữa mùa nắng nóng.

Với những loại cây chịu nhiệt tốt, mùa hè có thể trở thành thời điểm không gian sống xanh hơn thay vì trở thành "mùa giải cứu cây cảnh".

