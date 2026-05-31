Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

5 mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè, vừa dễ chịu vừa hút tài lộc

Chủ nhật, 19:00 31/05/2026 |
Hà My
Hà My
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Ngày hè nóng bức khiến không gian sống trở nên ngột ngạt, khó chịu. Không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều chi phí để cải tạo nhà cửa, những mẹo này không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn thu hút tài lộc cho gia đình.

5 Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè , dễ chịu và hút tài lộc - Ảnh 1.Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

GĐXH – Để thực hiện các công việc thuận lợi, thu hút tài lộc, nhất là trong các công việc như khai trương, động thổ, xuất hành… chuyên gia khuyên tham khảo xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026.

1. Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè với rèm cửa

Khám phá những mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cách đơn giản chỉ cần thay đổi một chiếc rèm mang màu sắc ngày hè. Rèm cửa là một trong những chi tiết ảnh hưởng lớn đến cảm nhận không gian.

Trong những ngày hè, gia chủ nên ưu tiên dùng những loại rèm mỏng, chất liệu nhẹ, gam màu dịu nhẹ. Những màu sắc như trắng, kem, xanh nhạt… sẽ tạo cảm giác mát mắt hơn các gam màu nóng như đỏ, vàng…

5 Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè , dễ chịu và hút tài lộc - Ảnh 2.

Rèm cửa nên thay bằng những màu dịu mắt. Ảnh TL

Bên cạnh đó, những bức tranh có gam màu nóng, rực rỡ có thể được thay thế bằng tranh phong cảnh thiên nhiên, biển cả hoặc cây cối với tông màu lạnh nhằm mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu hơn cho không gian sống.

2. Ưu tiên nội thất từ mây, tre và thủy tinh

Các vật dụng trang trí nội thất được làm từ các chất liệu tự nhiên như cói, maya, tre, thủy tinh… là lựa chọn phù hợp trong ngày hè. Những chiếc bình hoa thủy tinh trong suốt hay bộ bàn ghế mây tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên.

Theo quan niệm phong thủy, các vật liệu tự nhiên còn tượng trưng cho sự hài hòa, giúp cân bằng năng lượng trong không gian sống và góp phần đem lại cho gia chủ may mắn.

3. Bổ sung yếu tố nước trong không gian sống để tăng cảm giác mát lành

Trong phong thủy, nước là biểu tượng của tài lộc và sự hanh thông trong phong thủy phương Đông. Sự hiện diện của nước còn giúp tạo cảm giác thư giãn, làm dịu bớt đi sự oi nóng của mùa hè.

Trong không gian sống bố trí những tiểu cảnh nhỏ như thác nước mini, hồ cá cảnh hoặc chậu nước kết hợp cây xanh có thể tạo điểm nhấn và mang lại cảm giác mát lành. Ngôi nhà cũng thêm sinh động, gần gũi hơn với thiên nhiên khi có tiếng nước chảy nhẹ nhàng mang lại cảm giác bình yên.

5 Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè , dễ chịu và hút tài lộc - Ảnh 3.

Những dạng tiểu cảnh nước cũng mang lại cảm giác dễ chịu khi bài trí trong nhà ngày hè

Hiện nay, nhiều kiến trúc sư cũng tận dụng các khoảng trống như gầm cầu thang, giếng trời, sân trong hay ban công để bố trí tiểu cảnh nước, góp phần cải thiện môi trường sống, giảm sự bí bách trong nhà.

4. Tăng cường cây xanh trong nhà để lọc không khí

Chuyên gia phong thủy cho biết, cây xanh không chỉ là vật trang trí mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu trong những ngày nắng nóng.

Cây xanh trong phong thủy tượng trưng cho nguồn sinh khí và sức sống. Việc bố trí cây ở phòng khách, ban công hoặc gần cửa sổ giúp không gian trở nên sinh động hơn, đồng thời tạo cảm giác thư thái cho các thành viên trong gia đình.

5. Bọc lại đồ vải màu sắc hợp ngày hè và dùng các hương thơm tự nhiên

Nếu không thể sơn lại nhà, mọi người chỉ cần trang hoàng cho căn nhà bằng những thay đổi một số vận dụng. Một trong những cách đơn giản để làm mới không gian sống là chỉ cần thay đổi nhỏ những vật dụng bằng vải như: ga giường, vỏ gối, áo ghế sofa hoặc khăn trải bàn.

5 Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè , dễ chịu và hút tài lộc - Ảnh 4.

Đồ nội thất màu dịu nhẹ nên chọn trong ngày hè

Gia chủ nên chọn các chất liệu thoáng mát của ngày hè như cotton, linen hoặc chiffon với những gam màu sáng như trắng, xanh nhạt, kem hoặc họa tiết hoa lá, biển cả. Những màu sắc này giúp không gian trông rộng rãi, dễ chịu hơn trong ngày nóng nực.

Ngoài ra, các mùi hương tự nhiên từ cam, chanh, bưởi, bạc hà, táo xanh… cũng góp phần làm tươi mới không gian sống. Theo quan niệm phong thủy, hương thơm thanh khiết còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực và mang đến cảm giác thư thái cho các thành viên sống trong nhà.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

5 Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè , dễ chịu và hút tài lộc - Ảnh 5.Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

GĐXH – Người xưa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân”, phản ánh quan niệm phong thủy và góc nhìn tinh tế của người xưa về mối liên hệ giữa không gian sống và đời sống hôn nhân.

5 Mẹo phong thủy giúp nhà mát hơn ngày hè , dễ chịu và hút tài lộc - Ảnh 6.Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xem ngày giờ tuần mới 25/5 - 31/5/2026 để tiến hành các công việc suôn sẻ, mang lại tài lộc

Xem ngày giờ tuần mới 25/5 - 31/5/2026 để tiến hành các công việc suôn sẻ, mang lại tài lộc

Cung tài lộc đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng, chỉ cần biết xác định vị trí trong nhà và làm mẹo kích hoạt sau

Cung tài lộc đại diện cho tiền bạc, sự thịnh vượng, chỉ cần biết xác định vị trí trong nhà và làm mẹo kích hoạt sau

Chỉ cần kích hoạt đúng cung này trong nhà, quý nhân tự tìm đến, vận khí hanh thông

Chỉ cần kích hoạt đúng cung này trong nhà, quý nhân tự tìm đến, vận khí hanh thông

Mẹo phong thủy giúp sĩ tử thêm tự tin, may mắn trong mùa thi năm 2026

Mẹo phong thủy giúp sĩ tử thêm tự tin, may mắn trong mùa thi năm 2026

Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý

Tháng 4 âm lịch năm 2026 có gì đặc biệt? Nhiều ngày tốt hiếm gặp, ai muốn cầu an, cầu tài nên lưu ý

Cùng chuyên mục

Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

Bí mật 'tựa sơn': Vì sao bàn thờ bắt buộc phải tựa lưng vào tường?

- 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo bàn thờ thực sự mang lại bình an, tài lộc cho gia đình, gia chủ nên lựa chọn hướng đặt phù hợp với mệnh của mình và tuân theo các lưu ý về phong thủy.

Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

- 4 giờ trước

GĐXH – Người xưa vẫn truyền nhau câu nói: “Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân”, phản ánh quan niệm phong thủy và góc nhìn tinh tế của người xưa về mối liên hệ giữa không gian sống và đời sống hôn nhân.

'Điều hòa xanh' cho nhà phố: 8 loại cây hạ nhiệt, lọc bụi mịn cực đỉnh trong mùa nắng nóng

'Điều hòa xanh' cho nhà phố: 8 loại cây hạ nhiệt, lọc bụi mịn cực đỉnh trong mùa nắng nóng

- 4 giờ trước

GĐXH - Mùa hè nắng gắt khiến nhiều loại cây dễ héo, cháy lá hoặc chết nhanh nếu chăm không đúng cách. Những loại cây dưới đây có khả năng chịu nhiệt tốt, dễ sống, ít tốn công chăm sóc nhưng vẫn giúp không gian xanh mát và dễ chịu hơn.

Mẹo dùng quạt tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Giảm nửa hóa đơn tiền điện nhiều gia đình đang bỏ qua

Mẹo dùng quạt tiết kiệm điện mùa nắng nóng: Giảm nửa hóa đơn tiền điện nhiều gia đình đang bỏ qua

- 12 giờ trước

GĐXH - Để tối ưu hiệu quả làm mát và giảm chi phí tiền điện hàng tháng, bạn có thể áp dụng những mẹo sử dụng quạt tiết kiệm điện hữu ích dưới đây. Cùng khám phá ngay.

9 cách sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện giảm nửa hóa đơn, máy bền như mới

9 cách sử dụng tủ lạnh tiết kiệm điện giảm nửa hóa đơn, máy bền như mới

Mẹo vặt - 1 ngày trước

GĐXH - Tủ lạnh là một trong những thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất trong gia đình, nhưng bạn hoàn toàn có thể giảm bớt lượng điện tiêu thụ bằng các biện pháp đơn giản sau.

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

Xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026 để thu hút tài lộc và may mắn trong các công việc

- 1 ngày trước

GĐXH – Để thực hiện các công việc thuận lợi, thu hút tài lộc, nhất là trong các công việc như khai trương, động thổ, xuất hành… chuyên gia khuyên tham khảo xem ngày giờ tuần mới 1/6 - 7/6/2026.

Chuyên gia cảnh báo 8 vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu

Chuyên gia cảnh báo 8 vật dụng trong nhà bẩn hơn cả bồn cầu

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhắc đến nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trong nhà, phần lớn mọi người thường nghĩ ngay đến bồn cầu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia vệ sinh, có không ít vật dụng quen thuộc trong gia đình còn bẩn hơn cả nhà vệ sinh vì được sử dụng liên tục nhưng hiếm khi được làm sạch đúng cách.

Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn? Câu trả lời khiến 90% người giật mình

Không gian sống - 1 ngày trước

GĐXH - Chắc hẳn bạn cũng từng băn khoăn quạt và máy lạnh cái nào tốn điện hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn so sánh chi tiết để tìm ra thiết bị vừa mát mẻ, vừa tiết kiệm điện tối đa.

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

- 1 ngày trước

GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.

Bật quạt khi ngủ ban đêm: 4 nguyên tắc "vàng" để không bị ốm mùa nắng nóng

Bật quạt khi ngủ ban đêm: 4 nguyên tắc "vàng" để không bị ốm mùa nắng nóng

Mẹo vặt - 1 ngày trước

GĐXH - Trong những ngày nóng bức, quạt làm mát chính là một trong những thiết bị không thể thiếu. Thế nhưng nếu không dùng quạt đúng cách hoàn toàn có thể gây nguy hại đến sức khỏe người sử dụng.

Xem nhiều

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

Rằm tháng 4 âm lịch 2026 là ngày đặc biệt: 2 khung giờ đẹp thắp hương để cầu đắc linh ứng

GĐXH – Rằm tháng 4 âm lịch năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi trùng với Đại lễ Phật Đản. Gia chủ chọn đúng giờ đẹp để dâng hương, cầu nguyện thì dễ tăng cát khí, kết nối tâm linh và đón may mắn, bình an cho gia đình.

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

5 cây phong thủy mini "hút tài lộc, lọc bức xạ" hoàn hảo cho bàn làm việc

Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Có nên đặt cây lưỡi hổ tùy tiện? Coi chừng phạm kỵ khiến gia chủ hao tài

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Nấu nướng không còn là gánh nặng với 5 nguyên tắc vàng cho nhà bếp

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

Xoay hướng bàn thờ: Chọn "hướng nhìn" hay "tựa lưng" để đón may và tránh rước họa vào nhà?

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top