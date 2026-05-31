Câu nói cổ về nhà khuyết góc ảnh hưởng đời sống hôn nhân và điều ít người để ý trong không gian sống

Vì sao nói "Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân" ?

Theo chuyên gia phong thủy, ngôi nhà khuyết góc có thể ảnh hưởng đến sự hòa hợp và thịnh vượng của gia đình. Mỗi góc trong ngôi nhà đại diện cho một phương vị, gắn liền với các thành viên trong gia đình. Một ngôi nhà vuông vắn tượng trưng cho sự đầy đủ, cân bằng và ổn định.

Ngược lại, nhà khuyết góc là những ngôi nhà bị thiếu một phần ở các phương vị nhất định do thiết kế méo, vát hoặc cắt xén diện tích. Người xưa cho rằng sự thiếu hụt này có thể làm mất cân bằng dòng năng lượng trong nhà.

Đặc biệt, hai phương vị được xem là có liên quan đến đời sống hôn nhân là Tây Bắc và Tây Nam. Trong quan niệm phong thủy truyền thống, hướng Tây Bắc tượng trưng cho người chồng, còn hướng Tây Nam tượng trưng cho người vợ. Nếu ngôi nhà bị khuyết ở một trong hai vị trí này, gia chủ được cho là dễ gặp những biến động về tình cảm, thiếu sự đồng thuận hoặc khó duy trì sự gắn kết lâu dài.

Các chuyên gia kiến trúc và tâm lý đều thừa nhận môi trường sống có thể tác động đáng kể đến cảm xúc, hành vi và chất lượng các mối quan hệ trong gia đình.

Ở góc độ thực tế, những ngôi nhà có bố cục không vuông vức thường tạo cảm giác chật chội, khó sắp xếp nội thất hoặc xuất hiện các “góc chết” ít được sử dụng. Sự bất tiện kéo dài có thể khiến người sống trong nhà cảm thấy khó chịu, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng và các mối quan hệ hằng ngày.

Theo quan niệm phong thủy, khi âm dương không hài hòa, đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những xung khắc vô hình. Dù không có mâu thuẫn lớn, nhưng sự thiếu hụt về năng lượng trong nhà vẫn có thể dẫn đến cảm giác lạnh nhạt, xa cách, lâu dần tạo thành khoảng cách tình cảm.

Người xưa cũng quan niệm ngôi nhà là biểu tượng của sự đoàn viên. Một căn nhà thiếu hụt một góc nào đó được ví như sự thiếu vắng hoặc không trọn vẹn trong các mối quan hệ. Vì vậy mới xuất hiện câu nói mang tính cảnh báo: “Nhà khuyết góc, vợ chồng không bất hòa cũng ly thân”.

Tuy nhiên, một ngôi nhà có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và chất lượng cuộc sống, nhưng không phải yếu tố quyết định số phận của một cuộc hôn nhân. Đây chủ yếu là kinh nghiệm dân gian và quan niệm phong thủy truyền thống. Hạnh phúc hôn nhân trên thực tế phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan trọng hơn như sự thấu hiểu, tôn trọng, chia sẻ trách nhiệm và cách các thành viên vun đắp mối quan hệ mỗi ngày.

Những góc khuyết nên điều chỉnh trong ngôi nhà

Bếp và khu vực nước đặt đối diện nhau

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho rằng trong phong thủy, bếp đại diện cho hành Hỏa, còn nước thuộc hành Thủy. Nếu bố trí quá gần nhau hoặc đối diện nhau sẽ tạo thế tương khắc và là một trong những yếu tố cần điều chỉnh trong ngôi nhà.

Việc bố trí khu vực bếp nấu và khu vực rửa không hợp lý sẽ làm giảm tính tiện nghi trong quá trình sử dụng. Những phiền toái tích tụ về lâu dài dễ tạo ra cảm giác bực bội, căng thẳng và vô tình trở thành nguyên nhân của những cuộc tranh luận trong gia đình.

Giường ngủ đặt ở vị trí không phù hợp

Phòng ngủ là nơi tái tạo năng lượng sau một ngày làm việc. Nếu giường ngủ được bố trí ngay dưới cửa sổ, sát cửa ra vào hoặc ở vị trí thường xuyên chịu tác động của tiếng ồn sẽ làm giảm chất lượng nghỉ ngơi và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Theo nhiều nghiên cứu, giấc ngủ không sâu kéo dài dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý. Con người dễ cáu gắt, giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và tăng nguy cơ xảy ra xung đột trong các mối quan hệ thân thiết. Vì thế, một chiếc giường được đặt đúng vị trí không chỉ mang ý nghĩa phong thủy mà còn góp phần duy trì sự ổn định về tâm lý.

Phòng ngủ có quá nhiều cửa

Theo kinh nghiệm dân gian, phòng ngủ có quá nhiều cửa khiến không gian thiếu sự riêng tư và khó tạo cảm giác an toàn. Xét dưới góc độ tâm lý học môi trường, một căn phòng có quá nhiều lối mở thường khiến người sử dụng khó tập trung nghỉ ngơi, đồng thời làm giảm cảm giác thư giãn. Điều này có thể tác động gián tiếp đến chất lượng đời sống gia đình.

Sofa không có điểm tựa phía sau

Trong nhiều gia đình, sofa được xem là trung tâm của phòng khách – nơi diễn ra phần lớn các hoạt động giao tiếp và gắn kết.

Theo phong thủy, ghế sofa nên được kê sát tường hoặc có điểm tựa chắc chắn phía sau. Trên thực tế, các nghiên cứu về không gian sống cũng cho thấy con người thường cảm thấy an tâm hơn khi ngồi ở vị trí có sự che chắn. Ngược lại, một chỗ ngồi có khoảng trống lớn phía sau dễ tạo cảm giác thiếu an toàn và không thoải mái trong thời gian dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

