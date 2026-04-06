TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông
GĐXH - Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt giam để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi (SN 1999, thường trú phường Đông Hòa) để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".
Trước đó, khoảng 17h ngày 4/4, tại khu vực trước địa chỉ số 40, khu phố Bình Đường 1, phường Dĩ An (hẻm bên hông một công ty giày da), xảy ra va chạm giao thông giữa xe máy kiểu dáng Exciter biển số 59Z2-10800 do Nguyễn Khắc Phi điều khiển và xe máy kiểu dáng Cub biển số 67AH-05062 do anh Hồ Văn Bảo (SN 1996, quê Nghệ An) điều khiển.
Sau va chạm, hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Thấy vậy, anh Nguyễn Văn Quang (SN 1992, quê Gia Lai) đi đường vào can ngăn. Tuy nhiên, Phi không chấp hành mà còn chửi bới, hành hung anh Quang gây thương tích.
Vụ việc xô xát khiến người dân xung quanh khu vực, người đi đường, công nhân tan ca làm hiếu kỳ tập trung đông dẫn đến gây mất trật tự công cộng khu vực. Vụ việc được camera nhà dân ghi lại sau đó lan truyền trên mạng xã hội.
Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác minh vụ việc, thu giữ hai phương tiện liên quan và đưa ba người về trụ sở để làm việc. Sau đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định bắt khẩn cấp Nguyễn Khắc Phi để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồngPháp luật
GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.