Trái cây, thực phẩm ở siêu thị vừa giảm sâu, vừa mua 2 tặng 1

Dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi bị tuồn vào bếp ăn gia đình: Bộ Công Thương nói gì? GĐXH - Theo đại diện Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương chưa cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Nhật Minh Food - đơn vị có hành vi sản xuất dầu ăn từ dầu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Theo kế hoạch, năm nay, Hà Nội tập trung bình ổn đối với nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, có tính nhạy cảm về cung cầu, giá cả, có nhu cầu sử dụng cao trong dịp lễ, Tết Nguyên đán và đặc biệt cần thiết trong các thời điểm có dịch bệnh, thiên tai xảy ra, như: Lương thực, thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, rau củ...



Các mặt hàng nằm trong diện bình ổn không chỉ được phát triển kênh bán hàng offline, mà Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển các kênh bán hàng online, hotline… nhằm giao hàng nhanh để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Đặc biệt trong thời điểm thị trường diễn biến phức tạp.

Hà Nội cũng yêu cầu hàng hóa tham gia chương trình bình ổn phải đảm bảo về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong điều kiện bình thường cũng như khi có biến động giá.

Ngày 29/6, ghi nhận của phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) tại siêu thị GO! Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), các mặt hàng thực phẩm xanh, thực phẩm tươi sống… đang giảm giá từ 15-45% tùy mặt hàng.

Thời điểm Hà Nội ban hành kế hoạch về chương trình bình ổn giá, cũng đang diễn ra chương trình Tháng khuyến mại tập trung Quốc gia do Bộ Công thương phát động, từ ngày 14/6-14/7/2025, nhằm kích cầu tiêu dùng và tăng trưởng doanh thu bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng.

Bởi vậy, hưởng ứng tháng khuyến mại này, các siêu thị đồng loạt "tung" nhiều chương trình khuyến mại, kèm giảm giá đối với các mặt hàng thiết yếu.

Theo đó, cá hồi nhập khẩu giảm 37%, chỉ còn 199.000 đồng/kg; nạc vai bò giảm còn 99.000 đồng/khay 300 gram; chả cá thát lát tươi 500gram vừa áp dụng giảm 37%, chỉ còn 144.000 đồng/khay, vừa áp dụng khuyến mại mua 2 tặng 1.

Mức giảm 35% được áp dụng với táo Braeburn, còn 38.000 đồng/kg. Ngoài ra, mặt hàng chả ốc, tôm thịt đông lạnh, kim chi cải thảo, chuối, bánh mỳ que, nấm kim châm vừa áp dụng giảm giá đồng loạt 35%, vừa khuyến mại mua 2 tặng 1.

Tại siêu thị GO! Long Biên cũng tương tự, các mặt hàng giặt xả và đồ gia dụng nhà bếp cũng áp dụng mức giảm đến 37%. Đơn cử: Nước giặt Downy 2,65kg có giá là 99.000 đồng/túi; chảo inox đa lớp 20cm chỉ còn 189.000 đồng/cái.

Ngoài ra, loạt trái cây nội địa tại siêu thị này cũng giảm sâu đến 35%, như: Mận hậu 32.000 đồng/kg (giảm 35%); Vải thiều Lục Ngạn: 35.000 đồng/kg (giảm 29%); Nhãn lồng Hưng Yên: 42.000 đồng/kg (giảm 14%); Dứa 12.000 đồng/kg (giảm 33%)…

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, đại diện siêu thị GO! Thăng Long cho biết, chương trình khuyến mại kéo dài đến hết ngày 2/7 nhằm hưởng ứng "Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025" do Bộ Công Thương phát động. Trong dịp này, siêu thị GO! áp dụng chính sách "Ưu đãi chưa từng có - không khó để săn deal" và áp dụng với hàng loạt sản phẩm thiết yếu từ thực phẩm tươi sống, đồ gia dụng đến hóa mỹ phẩm đồng loạt tung ưu đãi mạnh.

Tại siêu thị Co.op mart Hà Nội cũng tương tự khi chương trình khuyến mại tặng 1kg rau/củ/quả cho hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên và tặng 2kg rau/củ/quả cho hóa đơn từ 1 triệu đồng cũng được áp dụng trong các ngày thứ 2, 3 và 4 đầu tuần trong tháng khuyến mại tập trung quốc gia.

Người kinh doanh được hỗ trợ tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc Hà Nội đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hóa, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường và an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu của nhân dân Thủ đô về các mặt hàng thiết yếu trong mùa mưa bão, những ngày lễ, tháng cuối năm 2025, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các thời điểm dịch bệnh bất thường xảy ra. Các đơn vị tham gia chương trình chủ động xây dựng các chương trình khuyến mại để phục vụ người dân có thu nhập trung bình và thấp. Đẩy mạnh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng thương mại tại địa bàn nông thôn. Khuyến khích các đơn vị cùng tham gia chương trình hợp tác, liên kết với nhau nhằm tạo chuỗi cung ứng hàng hóa, ổn định giá bán và mở rộng danh mục hàng hóa bình ổn tại các điểm bán hàng. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị tham gia, thành phố hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội; được xem xét tham gia các chương trình khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất - tiêu thụ, kết nối xúc tiến thương mại; hỗ trợ áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến theo GMP, SSOP, HACCP,... Các đơn vị được hỗ trợ tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội (https://check.hanoi.gov.vn); được kết nối với các tổ chức tín dụng để tháo gỡ khó khăn về nhu cầu vốn kinh doanh, đầu tư chăn nuôi, đổi mới công nghệ, phát triển điểm bán và tạo nguồn hàng, dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung ứng ra thị trường. Thành phố sẽ thường xuyên thông tin tới các doanh nghiệp phân phối, siêu thị, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu có uy tín danh sách chi tiết sản phẩm nông sản của Hà Nội để các bên nghiên cứu, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài. Thành phố tạo điều kiện cấp phép cho xe chở hàng hóa thiết yếu phục vụ cân đối cung cầu, vận chuyển hàng hóa đến mạng lưới phân phối khi đi vào nội thành và các tuyến đường hạn chế phương tiện trong giờ cao điểm.

