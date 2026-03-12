Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá, rẻ hơn cả Wave Alpha thích hợp đi trong đô thị

Xe máy điện Honda bán ở Việt Nam thiết kế đẹp, trang bị tiện lợi vượt tầm giá

Honda M8

Một trong những mẫu xe đang được nhiều cửa hàng giới thiệu trên thị trường là Honda M8 – dòng xe điện có kiểu dáng khá giống xe tay ga và mức giá tương đối dễ tiếp cận. Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình khác biệt, mẫu xe này còn hướng tới nhóm người dùng cần một phương tiện đơn giản, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo sự tiện dụng trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Điểm khiến Honda M8 dễ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là kiểu dáng. Mặc dù thuộc nhóm xe đạp điện, mẫu xe này lại có thiết kế khá đồ sộ với nhiều chi tiết mang phong cách của xe tay ga. Phần thân xe được tạo hình đầy đặn, các đường nét bo tròn mang lại cảm giác chắc chắn.

Điểm khiến Honda M8 dễ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên chính là kiểu dáng.

Kích thước bánh xe cũng lớn hơn so với nhiều mẫu xe đạp điện phổ thông. Điều này giúp xe trông “đậm dáng” hơn và mang lại cảm giác ổn định khi vận hành.

Sàn để chân rộng là một điểm đáng chú ý khác trên Honda M8. Thiết kế này tương tự các mẫu xe ga, giúp người điều khiển có tư thế ngồi thoải mái hơn khi di chuyển trong thời gian dài. Ngoài ra, khoảng cách giữa tay lái và yên xe được bố trí hợp lý, giúp người lái dễ điều khiển xe khi di chuyển trong các tuyến phố đông đúc.

Về khả năng vận hành, Honda M8 được trang bị động cơ điện công suất 250W, mức công suất phổ biến trên nhiều dòng xe đạp điện. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 30–35 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong khu dân cư hoặc các tuyến đường ngắn.

Nguồn điện của xe đến từ bộ 4 bình ắc quy 20Ah, cho phép xe di chuyển quãng đường khoảng 50 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn. Thời gian sạc pin thường dao động từ 6 đến 8 giờ, vì vậy nhiều người dùng thường lựa chọn sạc xe vào ban đêm để tiện sử dụng vào ngày hôm sau.

Honda M8 được trang bị động cơ điện công suất 250W

Bộ sạc của xe cũng được tích hợp chế độ tự động ngắt khi pin đầy, giúp hạn chế tình trạng sạc quá lâu gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của pin. Ngoài ra, động cơ của xe cũng được thiết kế với khả năng chống nước khi vận hành dưới trời mưa giúp người dùng yên tâm hơn trong điều kiện thời tiết thay đổi.

Bên cạnh khả năng vận hành, Honda M8 cũng được trang bị nhiều chi tiết nhằm tăng tính tiện dụng cho người dùng. Yên xe được bọc da với lớp đệm cao su mềm mang lại cảm giác ngồi khá êm ái. Thiết kế yên dài cũng giúp người ngồi phía sau có vị trí ngồi thoải mái hơn.

Sàn để chân rộng giúp người lái có thể đặt chân ở nhiều tư thế khác nhau, đồng thời thuận tiện khi mang theo túi xách hoặc đồ dùng cá nhân. Phía sau xe được trang bị cốp chứa đồ có nắp đậy, giúp người dùng có thể cất các vật dụng như áo mưa, túi xách hoặc đồ mua sắm nhỏ. Cốp cũng được trang bị khóa để tăng tính an toàn khi sử dụng.





Honda M8 cũng được trang bị nhiều chi tiết nhằm tăng tính tiện dụng cho người dùng.

Một chi tiết đặc trưng của xe đạp điện là bộ bàn đạp trợ lực vẫn được giữ lại trên Honda M8. Trong trường hợp pin yếu hoặc cạn năng lượng, người dùng có thể sử dụng bàn đạp để hỗ trợ di chuyển.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị hệ thống phanh cơ truyền thống kết hợp với giảm xóc nhún dầu, giúp xe vận hành ổn định và êm ái hơn khi đi qua những đoạn đường gồ ghề.

Giá xe máy điện Honda M8

Hiện nay, Honda M8 đang được một số cửa hàng bán ra với mức giá khoảng 13,8 triệu đồng.

So với nhiều mẫu xe máy điện có giá từ 20 đến 40 triệu đồng, mức giá này được xem là khá dễ tiếp cận đối với người dùng phổ thông. Nhờ thiết kế giống xe ga, khả năng vận hành đơn giản và chi phí sử dụng thấp, Honda M8 đang trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe điện giá rẻ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh xu hướng sử dụng phương tiện chạy điện ngày càng phổ biến, các mẫu xe đạp điện như Honda M8 vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ chi phí đầu tư ban đầu thấp và phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn trong đô thị.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.