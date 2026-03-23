Trải nghiệm xe máy điện Honda giá 13,8 triệu đồng thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc, rẻ hơn Vision, Wave Alpha, chỉ ngang xe đạp

Xe máy điện Honda thiết kế phong cách, đi gần 100km/lần sạc

Honda U-be

Trong danh sách những mẫu xe điện đáng chú ý của Honda, Honda U-be đang nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế nhỏ gọn, trang bị hiện đại và mức giá khá dễ tiếp cận. Mẫu xe này được sản xuất bởi Wuyang Honda, liên doanh của Honda tại Trung Quốc.

Honda U-be được thiết kế theo phong cách tối giản, hướng tới nhu cầu di chuyển trong thành phố. Xe có kích thước tổng thể 1.678 x 741 x 1.063 mm, khá nhỏ gọn so với nhiều mẫu xe điện khác.

Trọng lượng xe chỉ khoảng 53,9 kg giúp việc điều khiển và dắt xe trở nên dễ dàng hơn. Đây là yếu tố đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người dùng nữ cần một phương tiện nhẹ nhàng để di chuyển hàng ngày.

Phần đầu xe được thiết kế đơn giản với đèn pha LED có khả năng tự động bật/tắt tùy theo điều kiện ánh sáng môi trường. Thiết kế này giúp tăng khả năng quan sát khi di chuyển ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Xe cũng được trang bị màn hình kỹ thuật số, hiển thị các thông tin quan trọng như tốc độ, dung lượng pin và quãng đường di chuyển. Giao diện hiển thị rõ ràng giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng xe trong quá trình sử dụng.

Một điểm đáng chú ý trên Honda U-be là các tính năng kết nối thông minh. Ở những phiên bản cao hơn, xe được trang bị hệ thống Wi-Link, cho phép kết nối với điện thoại thông minh.

Thông qua kết nối này, người dùng có thể nhận các thông báo từ smartphone trực tiếp trên bảng đồng hồ của xe. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép theo dõi tình trạng xe và thực hiện một số thao tác điều khiển từ xa.

Xe cũng hỗ trợ mở khóa bằng công nghệ NFC, giúp người dùng có thể mở khóa xe nhanh chóng chỉ bằng cách chạm điện thoại hoặc thẻ NFC vào khu vực nhận tín hiệu. Những trang bị này giúp Honda U-be trở nên hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe điện phổ thông cùng tầm giá.

Về khả năng vận hành, Honda U-be được trang bị động cơ điện công suất tối đa 400W. Với cấu hình này, xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 25 km/h, phù hợp với nhu cầu di chuyển trong khu dân cư hoặc quãng đường ngắn trong thành phố. Nguồn năng lượng của xe đến từ pin lithium giúp giảm trọng lượng và cải thiện hiệu suất so với các loại ắc quy truyền thống.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, tùy theo phiên bản pin, xe có thể di chuyển khoảng 85 – 100 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là mức quãng đường khá ấn tượng đối với một mẫu xe điện nhỏ gọn. Quãng đường này đủ để người dùng di chuyển trong nhiều ngày mà không cần sạc lại nếu nhu cầu đi lại hàng ngày chỉ ở mức 10–15 km.

Bên cạnh thiết kế và công nghệ, Honda U-be cũng được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản. Xe sử dụng phanh đĩa ở bánh trước, trong khi bánh sau tùy phiên bản có thể sử dụng phanh đĩa hoặc phanh tang trống. Cấu hình này giúp tăng khả năng kiểm soát khi phanh và đảm bảo an toàn khi vận hành.

Hệ thống giảm xóc của xe gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi phía sau giúp hấp thụ rung động tốt hơn khi đi qua những đoạn đường gồ ghề. Nhờ cấu hình này, Honda U-be có thể vận hành ổn định trên nhiều loại mặt đường khác nhau trong môi trường đô thị.

Giá xe máy điện Honda U-be

Tại thị trường Trung Quốc, Honda U-be được bán với giá từ 3.799 – 4.799 nhân dân tệ (tương đương khoảng 13,8 – 17,5 triệu đồng). Với mức giá này, U-be được xem là một trong những mẫu xe điện phổ thông đáng chú ý của Honda.

Hiện tại, tại thị trường Việt Nam, Honda mới chỉ phân phối một số mẫu xe điện như ICON e: hay CUV e:. Tuy nhiên, danh mục xe điện của hãng trên thế giới khá đa dạng và Honda U-be là một trong những mẫu xe đáng chú ý trong phân khúc phổ thông.

Nếu được phân phối chính thức tại Việt Nam trong tương lai, Honda U-be có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn cho học sinh, sinh viên hoặc những người cần một phương tiện di chuyển nhỏ gọn trong thành phố.

Với thiết kế gọn nhẹ, quãng đường di chuyển dài và mức giá dễ tiếp cận, mẫu xe điện này được đánh giá có tiềm năng thu hút người dùng trong bối cảnh xu hướng giao thông xanh ngày càng phát triển.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast.

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+.





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.