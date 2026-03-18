Xe máy điện giá 12 triệu đồng thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh, rẻ hơn Vision, Wave Alpha

Xe máy điện thiết kế hiện đại, độc đáo, trang bị tiện ích, cốp rộng, sạc pin nhanh

TVS Orbiter V1

Mẫu xe tay ga chạy bằng điện TVS Orbiter V1 mới vừa chính thức được ra mắt tại Ấn Độ.

Tùy chọn BaaS (Battery-as-a-Service – thuê pin) cho phép người mua trả phí thuê bao pin hàng tháng, bắt đầu từ 862 Rupee/tháng. Khách hàng có thể lựa chọn các gói thanh toán trong 24 tháng, 36 tháng và 60 tháng. Một trong những điểm nổi bật chính là bất kể khách hàng lựa chọn gói thanh toán nào, TVS cũng không áp đặt giới hạn quãng đường. Hơn nữa, nếu mua TVS Orbiter V1 thông qua chương trình BaaS, người mua sẽ được hưởng gói bảo hành mở rộng 5 năm/70.000 km.

TVS Orbiter V1 sử dụng bộ pin 1,8kWh

Về hệ thống truyền động, TVS Orbiter V1 sử dụng bộ pin 1,8kWh, cho phạm vi hoạt động được công bố là 86 km (theo tiêu chuẩn IDC). Bộ pin có thể được sạc từ 0 đến 80% trong 2 giờ 20 phút. Xe cung cấp cho người dùng hai chế độ lái gồm Eco và Power.

Thiết kế và kiểu dáng tổng thể của Orbiter V1 hoàn toàn giống với TVS Orbiter V2. Mẫu xe ga chạy điện này dù giá rẻ hơn cả Honda Wave Alpha, nhưng lại cung cấp các tính năng đáng gờm mà ngay cả Honda Vision cũng phải ‘lép vế’ như dẫn đường từng chặng, ứng dụng di động, cập nhật OTA (qua mạng) và màn hình LCD.

TVS Orbiter V1 được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe

Về mặt an toàn, xe điện TVS Orbiter V1 được trang bị tính năng hỗ trợ đỗ xe, hỗ trợ giữ dốc và điều khiển hành trình cùng với nhiều cảnh báo an toàn. Phiên bản V1 sử dụng bánh trước 14 inch và bánh sau 12 inch. Tương tự như V2, TVS Orbiter V1 có yên xe phẳng dài 845 mm và khoang chứa đồ dưới yên dung tích 34 lít. Xe được phân phối với 2 lựa chọn màu sắc là Bạc Stellar và Đồng Martian.

Giá xe máy điện TVS Orbiter V1

Xe máy điện TVS Orbiter V1 giá 84.500 Rupee (khoảng 21 triệu đồng), trở thành mẫu xe điện có giá cả phải chăng nhất trong dòng sản phẩm của TVS Motor Company. Xe cũng được cung cấp kèm theo chương trình BaaS (thuê pin). Theo chương trình này khách hàng có thể mua xe với giá chỉ từ 49.000 Rupee (khoảng 12 triệu đồng), đồng thời trả phí thuê pin hàng tháng.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện VinFast Motio: 12 triệu đồng

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast. Ảnh: VF

Motio là mẫu xe điện giá "mềm" nhất của VinFast, vừa ra mắt đầu năm 2025 với giá khoảng 12 triệu đồng. Ưu điểm của mẫu xe này là thiết kế đơn giản, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Xe sử dụng động cơ 1.500W, không yêu cầu bằng lái nên phù hợp cho các bạn trẻ từ 16 tuổi trở lên đi học hoặc di chuyển trong thành phố.

Motio có tốc độ tối đa 49 km/h, sử dụng ắc quy cho quãng đường di chuyển khoảng 78 km mỗi lần sạc đầy. Do là xe cỡ nhỏ, cốp đựng đồ của Motio chỉ 22 lít, đủ đựng những vật dụng cơ bản. Ngoài ra, mẫu xe giá rẻ của VinFast có màn hình HMI 4,5″, phanh đĩa trước và tang trống sau.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.