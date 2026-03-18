Xe ga 125cc giá 26 triệu đồng thiết kế hiện đại, cốp rộng, tiết kiệm nhiên liệu, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang Wave Alpha chắc chắn được lòng chị em

Xe ga 244cc giá 63 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đỉnh cao vượt trội Honda SH, rẻ chỉ ngang SH Mode GĐXH - Xe ga 244cc với mức giá rất rẻ, hứa hẹn sẽ đánh bại những đối thủ đã thành danh như Honda SH, Air Blade hay LEAD nhờ loạt trang bị đỉnh cao.

Burgman Street EX 2026 mới tại thị trường Ấn Độ

Suzuki Motorcycle India vừa ra mắt mẫu xe Burgman Street EX 2026 mới tại thị trường Ấn Độ. Ở phiên bản mới, Suzuki Burgman Street EX đã được cập nhật thêm màu sơn mới Pearl Grace White, đồng thời cũng tiếp tục duy trì 2 màu Metallic Royal Bronze và Metallic Matte Black No. 2 từ phiên bản trước. Ngoài tùy chọn màu sắc mới, thiết kế, tính năng và thông số động cơ của xe vẫn giữ nguyên. Suzuki Burgman Street EX 2026 sẽ được bán tại tất cả các đại lý ủy quyền của hãng trên toàn Ấn Độ bắt đầu từ hôm nay.

Mẫu xe Burgman Street EX được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa thiết kế độc đáo, công nghệ tiên tiến và sự thoải mái tối đa nhờ tư thế lái xe duỗi thẳng. Với bản cập nhật mới này, chúng tôi tiếp tục nâng cao sức hấp dẫn tổng thể của mẫu xe trong khi vẫn giữ vững chất lượng và độ tin cậy mà khách hàng luôn tin tưởng ở Suzuki.

Suzuki Burgman Street EX được trang bị rất nhiều tính năng hiện đại như bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, hỗ trợ kết nối Bluetooth, hệ thống Suzuki Ride Connect, đèn pha và đèn hậu LED, kính chắn gió phía trước và yên xe 2 tông màu. Xe có không gian cốp chứa đồ dưới yên khá lớn với dung tích 21,5 lít. Burgman Street EX được thiết kế để mang lại tư thế lái thoải mái hơn trong những chuyến đi dài.

Mẫu xe Suzuki Burgman Street EX 2026 sử dụng động cơ xăng xi-lanh đơn có dung tích thực tế 124 cc, sản sinh công suất tối đa 8,5 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 5.500 vòng/phút. Công nghệ động cơ Suzuki Eco Performance Alpha được sử dụng cùng với công nghệ phun nhiên liệu tiên tiến, giúp xe không chỉ chạy “bốc” hơn mà còn tăng cường khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Burgman Street EX còn được trang bị hệ thống tự động Dừng/Khởi động động cơ (EASS) giúp tự động tắt động cơ khi xe dừng và khởi động lại khi người lái vặn ga. Hệ thống này cũng góp phần không nhỏ giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể trong điều kiện giao thông trong thành phố đông đúc. Hệ thống EASS hoạt động cùng với hệ thống Suzuki Easy Start System cho phép động cơ khởi động dễ dàng chỉ với một lần nhấn công tắc.

Để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, nhà sản xuất trang bị cho mẫu xe tay ga này bánh xe 12 inch với lốp không săm 100/80-12 ở phía trước và 100/80-12 ở phía sau. Tương tự các mẫu xe quen thuộc như Honda Vision hay Air Blade, Suzuki Burgman Street EX cũng sử dụng cấu hình phanh tương đối cơ bản với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau.

Xe ga 125cc Burgman Street EX giá bán lẻ 1,08 lakh Rupee (khoảng 26 triệu đồng).

Xe ga siêu đắt đỏ ở Việt Nam

Những mẫu xe tay ga có mức tiêu hao nhiên liệu tương đương với ô tô đều có đặc điểm chung là sở hữu dung tích động cơ lớn và xác xe nặng, giá cũng không hề rẻ ở Việt Nam.

X-Max 300 là mẫu xe tay ga phân khối lớn đến từ hãng xe Nhật Yamaha. Vào tháng 10/2021, dữ liệu về chiếc xe này đã xuất hiện ở web Cục đăng kiểm Việt Nam cho thấy X-Max sẽ chuẩn bị được bán.

Mặc dù chưa chính thức có mặt tại cửa hàng chính hãng, nhưng giới thạo tin cho rằng Yamaha X-Max 300 sẽ bán giá 110 – 130 triệu đồng, cạnh tranh với các mẫu xe ga cùng phân khúc động cơ như Honda SH 350i hay Vespa GTS 300.

Yamaha X-Max 300 có kích thước khá dài, mang đặc trưng của dòng xe maxi-scooter. Yên xe có thiết kế dài và được phân thành hai tầng, chỗ để chân rộng rãi nhằm mang đến sự thoải mái tối đa. Phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha lớn và kính chắn gió touring.

Cung cấp sức mạnh cho Yamaha X-Max 300 là động cơ xylanh đơn, dung tích 292cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất 27,6 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mômen xoắn cực đại 29 Nm tại tua máy 5.750 vòng/phút.

Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố là 4,65 lít/100 km, tương đương một chiếc ô tô cỡ A trang bị động cơ 1.0 lít như Kia Morning. Với bình xăng dung tích 13 lít, đổ đầy bình xăng RON95 theo giá mới (32.870 đồng/lít) sẽ hết 427.310 đồng.

Beverly 400 HPE chính là đối thủ đáng gườm của BMW C400GT, nhưng hiện mẫu xe này vẫn chưa được bán chính thức dù đã xuất hiện trên cổng thông tin của Cục đăng kiểm Việt Nam.

Beverly 400 HPE có kiểu dáng cùng nhiều trang bị tương đương Beverly 150cc đang bán tại thị trường Việt Nam, nhưng kích thước lớn hơn. Chiếc xe tay ga này nặng 195 kg, trang bị động cơ dung tích 399cc cho công suất tối đa 35 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe là 4,13 lít/ 100 km. Dung tích bình xăng 12,5 lít của xe hiện tại đổ đầy bình RON95 sẽ hết 410.875 đồng.

Theo tiêu chuẩn Châu Âu, Beverly 400 HPE sẵn có nhiều trang bị an toàn và tiêu chuẩn như dèn Full LED, màn hình LCD 5,5 inch, hệ thống kết nối Piaggio MIA, phanh ABS...

Honda Việt Nam đã ra mắt SH350i vào 25/8/2021 với giá bán chỉ dao động từ 145,9 – 147,5 triệu đồng, bằng một nửa so với xe được nhập khẩu từ Ý của các doanh nghiệp tư nhân.

SH350i được trang bị động cơ hoàn toàn mới eSP+, dung tích 329,6cc, SOHC xy lanh đơn 4 van, phun xăng điện tử PGM-Fi, làm mát bằng dung dịch cho công suất tối đa 28,8 mã lực tại 7.500 v/p và mô-men xoắn cực đại 31,8Nm tại 5.250 v/ph. Dữ liệu từ Cụ đăng kiểm công bố, Honda SH350i tiêu thụ 3,906 lít/100km. Với bình xăng dung tích 9,3 lít, số tiền để đổ đầy bình RON95 sẽ là 305.691 đồng.

Chính vì thiết kế Honda SH350i khá giống bản 150i nên chiếc xe này bị hạn chế dung tích bình xăng, cộng với mức tiêu hao nhiên liệu lớn dẫn đến quãng đường đi được không xa, chỉ phù hơp di chuyển trong phố, khác hẳn những chiếc scooter phân khối lớn như BMW C400GT hay Piaggio Beverly 400HPE.

Bù lại, với giá rẻ hơn nhưng SH350i vẫn có đủ các trang bị đáng tiền như phanh ABS, hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC), khóa thông minh, ngăn chứa đồ được trang bị cổng sạc USB Type-C, 2 màn hình LCD có khả năng kết nối Bluetooth với điện thoại thông minh.

Dòng xe Vespa GTS Super Tech 300 ABS hiện đang bán ở Việt Nam với giá 155,4 triệu đồng được trang bị động cơ 278,3 cc, nặng 160 kg. Chính vì vậy, mẫu xe này khác biệt hẳn với những dòng Vespa máy nhỏ, khi hướng đến khách hàng nam tính và có xu hướng thích dịch chuyển đi xa.

Tuy nhiên, theo công bố từ Cục Đăng kiểm, mức tiêu hao nhiên liệu của Vespa GTS Super Tech 300 là 3,44 lít/100km, trong khi dung tích bình xăng xe là 8,5 lít nên quãng đường xe di chuyển khi đổ đầy bình chỉ vào khoảng 247 km.

Vespa GTS Super Tech 300 khác hẳn so với các mẫu GTS khác khi có sẵn một số trang bị mang tính công nghệ như màn hình TFT kích thước 4,3 inch, có thể kết nối điện thoại qua bluetooth và phần mềm Vespa Mia, phanh ABS, kiểm soát lực kéo chủ động (ASR).

Sở hữu kiểu dáng cong cong đặc trưng của thương hiệu Vespa, chiếc GTS Super Tech 300 hiện có giá bán rẻ nhất và mức tiêu hao nhiên liệu thấp nhất trong nhóm xe tay ga phân khối lớn sẽ là một lợi thế khi hướng đến các khách hàng có tài chính không quá thoải mái.



