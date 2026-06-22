Trải nghiệm xe máy điện phong cách retro giá 19 triệu đồng ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh, mua như xe số Wave Alpha

Xe máy điện phong cách retro ở Việt Nam đi gần 100km/sạc, cốp rộng, chống nước đỉnh

Xe máy điện Espero Enigma do Detech phân phối

Một trong những sản phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm là Espero Enigma – mẫu xe máy điện do Detech phân phối. Sở hữu ngoại hình hiện đại, nhiều tùy chọn màu sắc cùng phạm vi hoạt động lên tới 95 km mỗi lần sạc, Enigma hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi, học sinh, sinh viên và người dùng cần phương tiện di chuyển tiết kiệm trong đô thị.

Điểm thu hút đầu tiên của Espero Enigma nằm ở ngoại hình mang phong cách hiện đại và năng động.

Xe sở hữu những đường nét bo tròn mềm mại kết hợp các chi tiết tạo hình sắc nét giúp tổng thể vừa thời trang vừa phù hợp với nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Bộ khung chắc chắn cùng các mảng ốp được hoàn thiện tốt giúp mẫu xe tạo cảm giác cứng cáp hơn so với mức giá.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tạo hình dạng kim cương, mang lại diện mạo hiện đại và dễ nhận diện. Hệ thống đèn LED được tích hợp nhằm tăng khả năng chiếu sáng và nâng cao tính thẩm mỹ.

Một trong những ưu điểm lớn của Enigma là bảng màu rất đa dạng. Người dùng có thể lựa chọn các màu sắc như Kem bơ, Hồng trà sữa, Xanh ngọc trai, Ghi mờ, Xi măng, Xanh rêu, Xi ánh hồng, Đỏ đun hay Xanh đen để phù hợp với phong cách cá nhân.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 1.750 x 680 x 1.115 mm cùng chiều cao yên 750 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng Việt Nam.

Espero Enigma được trang bị động cơ điện Inhub công suất 1.600W. Khối động cơ này cho phép xe đạt tốc độ tối đa khoảng 50 km/h, đáp ứng tốt nhu cầu đi học, đi làm hoặc di chuyển hàng ngày trong khu vực nội thành.

Điểm thu hút đầu tiên của Espero Enigma nằm ở ngoại hình mang phong cách hiện đại và năng động.

Nhờ mô-men xoắn đặc trưng của động cơ điện, xe có khả năng tăng tốc khá mượt ở dải tốc độ thấp và trung bình. Người lái dễ dàng xử lý các tình huống giao thông thường gặp như leo dốc, vượt cầu hay di chuyển trong khu vực đông dân cư.

Đặc biệt, động cơ đạt tiêu chuẩn chống nước IPX7 giúp tăng độ bền và khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thời tiết mưa hoặc đường ngập nhẹ.

Bên cạnh khả năng vận hành, quãng đường di chuyển là điểm cộng đáng chú ý trên Espero Enigma. Xe sử dụng bộ ắc quy 60V gồm 5 bình 12V dung lượng 22,3Ah. Theo công bố từ nhà sản xuất, phương tiện có thể di chuyển tối đa khoảng 95 km sau mỗi lần sạc đầy trong điều kiện tiêu chuẩn.

Thông số này đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng nhiều ngày liên tiếp đối với học sinh, sinh viên hoặc người đi làm trong thành phố. Thời gian sạc đầy dao động từ 8 đến 12 giờ, phù hợp với thói quen cắm sạc qua đêm của đa số người dùng xe điện hiện nay.

Dù thuộc phân khúc giá phổ thông, Espero Enigma vẫn được trang bị khá đầy đủ các tính năng phục vụ nhu cầu sử dụng thực tế. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước kết hợp phanh cơ phía sau giúp tăng khả năng kiểm soát khi giảm tốc.

Hệ thống giảm xóc thủy lực phía sau hỗ trợ hấp thụ dao động tốt hơn khi đi qua các đoạn đường gồ ghề hoặc mặt đường xấu. Bộ vành đúc kết hợp lốp không săm kích thước 3.00-10 giúp xe vận hành ổn định và tăng độ an toàn khi xảy ra sự cố thủng lốp.

Ngoài ra, Enigma còn được trang bị màn hình điện tử hiển thị các thông số quan trọng như tốc độ, quãng đường, mức pin và trạng thái vận hành của xe.

Enigma còn được trang bị màn hình điện tử hiển thị các thông số quan trọng như tốc độ, quãng đường, mức pin và trạng thái vận hành của xe.

Một ưu điểm khác của Espero Enigma nằm ở tính thực dụng. Xe được thiết kế khoang chứa đồ khá rộng dưới yên, đủ chỗ cho hai mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác. Điều này giúp người dùng thuận tiện hơn khi mang theo sách vở, túi xách hoặc đồ dùng cần thiết trong các chuyến đi hàng ngày.

Giá xe máy điện Espero Enigma

Với mức giá niêm yết 18,9 triệu đồng, Espero Enigma đang là một trong những mẫu xe máy điện đáng cân nhắc trong phân khúc phổ thông.

Sản phẩm ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, nhiều màu sắc bắt mắt, động cơ 1.600W đủ dùng cho nhu cầu di chuyển hàng ngày và quãng đường hoạt động lên tới 95 km mỗi lần sạc.

Đối với học sinh từ 16 tuổi trở lên, sinh viên hoặc người lao động cần một phương tiện tiết kiệm, dễ sử dụng và chi phí vận hành thấp, Espero Enigma là lựa chọn đáng tham khảo trên thị trường hiện nay.

Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam

Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.

Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.

Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng

Xe máy điện Pega AuraS+. Ảnh: Pega





Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.

Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.

Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng

Crea Espero được trang bị phanh đĩa trước kết hợp phanh cơ.





Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.

Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.

Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng

Xe máy điện DK Roma Lite S. Ảnh: DKBike.

Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.

Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.

Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng

Yadea Odora S thu hút người dùng nhờ kiểu dáng thời trang, cùng giá bán dễ tiếp cận.

Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.

Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.