Trấn Thành - đạo diễn phim Tết vượt mốc 200 tỷ: 'Tôi chỉ đấu với bản thân mình, không đấu với ai cả'

Sau nhiều mùa phim Tết tạo nên những cột mốc doanh thu ấn tượng, Trấn Thành trở lại với một tác phẩm mới mang màu sắc khác biệt và đạt được doanh thu vượt mốc 200 tỷ đồng. Trong cuộc trò chuyện thẳng thắn, nam đạo diễn chia sẻ về áp lực thắng – thua, câu chuyện nhãn phim 18+, cách anh chọn diễn viên và cả quan điểm về hôn nhân phía sau ánh hào quang.

Trấn Thành: "Mỗi năm tôi thử nghiệm một thể loại khác nhau"

Khi làm phim "Thỏ ơi" với tiêu đề phim lẫn nội dung khác lạ, anh có nghĩ khán giả sẽ hoài nghi khi anh tiếp tục thử nghiệm sau những thành công trước đó?

- Tôi nghĩ thử nghiệm là điều bắt buộc phải xảy ra. Mỗi bộ phim tôi làm đều là một lần thể nghiệm. Có những thể nghiệm đạt thành công như mong muốn, có những cái chưa chạm đúng "khẩu vị" số đông, nhưng không vì thế mà gọi là thất bại. Đơn giản là nó chưa đạt đúng công suất kỳ vọng.

Một phân cảnh của Trấn Thành và Pháo trong phim "Thỏ ơi!!".

Tôi chưa bao giờ làm phim này tập trung hơn phim kia. Phim nào tôi cũng dốc toàn tâm toàn ý. Kết quả ra sao là do khán giả quyết định. Tôi chỉ là người đầu bếp. Có món được yêu thích nhiều, có món ít hơn, nhưng món nào tôi cũng nấu bằng cái tâm của mình.

Làm một bộ phim có yếu tố kịch tính, thậm chí dán nhãn 18+ dịp Tết, anh có lo về doanh thu?

- Nếu làm phim mà chỉ nghĩ đến doanh thu thì tôi tin mình không thể làm tốt. Khi bắt tay vào thực hiện, tôi chỉ nghĩ đến câu chuyện mình muốn kể. Còn nhãn C13, C16 hay C18 là do hội đồng phân loại quyết định. Nếu cứ chăm chăm né nhãn để dễ bán vé thì sẽ hạn chế sức sáng tạo khủng khiếp.

Tôi muốn khán giả có thêm định nghĩa mới về phim Tết. Tết không chỉ là ra rạp cười rồi về. Tết còn là dịp rảnh rỗi, và khi rảnh, người ta xứng đáng có nhiều lựa chọn: vui, buồn, kịch tính, lãng mạn… miễn là hay. Chỉ cần phim hay, đề tài gì khán giả cũng có thể đón nhận.

MC Trấn Thành: "Đã làm nghề thì phải muốn thắng"

Khi làm phim "Thỏ ơi", anh có thực sự không đặt nặng doanh thu?

- Nói không quan tâm doanh thu là nói dối. Làm nghề thì phải muốn thắng. Thắng để tin mình đi đúng hướng. Thắng để có điều kiện làm tác phẩm tiếp theo. Nhưng giữa việc chạy theo công thức để kiếm tiền và việc bám vào lý tưởng của câu chuyện, tôi chọn cái thứ hai.

Doanh thu, với tôi, là phần thưởng đi kèm. Nếu làm phim chỉ vì công thức thắng, tôi tin bộ phim đó khó mà thắng thật sự. Cái gì càng tính toán quá, càng dễ trật khỏi dự tính. Tôi chọn tin vào lý tưởng và để khán giả quyết định.

Ngoài là đạo diễn, Trấn Thành còn thủ vai Trần Kim trong phim.

Ngoài vấn đề doanh thu, trong bộ phim lần này, anh muốn gửi gắm điều gì về tình yêu và con người?

- Trong một phim trước, tôi từng nói: "Ai cũng là nạn nhân trong câu chuyện của mình". Còn lần này, tôi nhớ câu cô giáo dạy toán từng nói: "Nửa ổ bánh mì vẫn là nửa ổ bánh mì, nhưng nửa sự thật là một sự giả dối".

Chúng ta thường nghĩ mình nói tránh, nói giảm. Nhưng thực ra là nói dối. Ai cũng có lỗi, nhưng hiếm khi nhìn thấy lỗi của mình. Tôi tin rằng mỗi người đều có góc yếu đuối, có "tâm ma" mà mình không dám thừa nhận. Tôi muốn lôi những phần tối đó ra ánh sáng.

Trong phim của tôi, không ai hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Vạn vật đều tương đối. Phim không phải để khán giả học theo nhân vật, mà đôi khi để họ né tránh sai lầm. Tôi vẽ ra viễn cảnh tồi tệ nhất để người ta không phải trải qua ngoài đời thật. Nếu một tác phẩm có thể thức tỉnh ai đó kịp thời, tôi nghĩ nó đã có giá trị.

Trấn Thành và Pháo trong bộ ảnh tuyên truyền phim.

Nhiều khán giả khi xem phim của anh đều nhận xét, phim của Trấn Thành thường có cao trào mạnh, đối thoại dữ dội. Đó có phải công thức?

- Tôi không có công thức cụ thể. Mỗi đạo diễn có một trường phái kể chuyện. Tôi tin mọi tác phẩm hay đều cần điểm thăng hoa. Một bài hát, một mối tình hay một bộ phim, nếu không đạt đến cao trào thì khó trọn vẹn.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi đóng khung mình. Tôi thường pha trộn nhiều thể loại trong cùng một phim: hài, tâm lý, gia đình, kịch tính. Với tôi, một tác phẩm giống như món ăn – phải đủ vị ngọt, mặn, cay, đắng thì mới tròn trịa.

Tôi sợ lặp lại chính mình. Từ nhỏ tôi đã thích nghĩ khác, làm khác. Làm lại điều đã làm thành công nhiều lần đôi khi còn áp lực hơn thất bại.

Quay lại với hiện thực phim Tết năm nay, cùng lúc ra rất nhiều tác phẩm, Trấn Thành có coi đây là một cuộc đua?

- Tôi không đấu với ai cả. Không đấu với Trường Giang hay bất kỳ đơn vị sản xuất nào. Chúng tôi cùng cộng sinh trong một thị trường. Biết đâu bốn phim ra rạp đều hay và đều thắng thì sao?

Tôi chỉ đấu với bản thân. Phim sau phải hơn phim trước. Tôi phải thắng chính mình thì mới vui.

Trấn Thành cho biết anh muốn chiến thắng chính mình, không đấu với ai khác.

Còn việc thực hiện phim, trong ê-kíp, anh có phải người áp đặt với các diễn viên?

- Tôi có chính kiến, nhưng không bảo thủ. Tôi sẽ thuyết phục mọi người theo quan điểm của mình nếu tin là đúng. Nhưng nếu họ đưa ra ý tưởng hay hơn, tôi sẵn sàng thay đổi.

Tôi mời stylist thì phải tin họ giỏi hơn tôi về thời trang. Mời DOP thì phải tin họ giỏi hơn tôi về hình ảnh. Làm phim là sự giao thoa của nhiều chuyên môn. Nếu khép kín, tôi sẽ tự đóng cánh cửa học hỏi của mình.

Trấn Thành sợ bị gọi là người chồng quốc dân

Ngoài chuyện được tung hô trên mạng xã hội về thành tựu trong nghề, ở đời tư, anh còn được gọi là "chồng quốc dân", Trấn Thành nghĩ sao về danh xưng này?

- Nghe vậy tôi sợ lắm. Mọi người chưa thấy tôi "cả chớn" thôi. Tôi đầy khuyết điểm, sai lầm chứ không hoàn hảo. Sống với tôi cũng áp lực chứ không đùa.

Trấn Thành có tổ ấm hạnh phúc bên Hari Won.

Dù áp lực nhưng khán giả thấy 2 vợ chồng anh rất hòa hợp, anh có bí quyết gì không?

- Đúng là chúng tôi rất hòa hợp, hợp đến mức ít khi cãi nhau. Vợ tôi giống như làn không khí. Mỗi khi tôi stress, chỉ cần về nhà nói chuyện là thấy nhẹ lòng. Ai cũng có góc xấu, quan trọng là người bên cạnh có chấp nhận được hay không. Khi chấp nhận được, cái xấu đó tự nhiên không còn là xấu nữa.

Chúng ta đều là những mảnh ghép không hoàn hảo giữa hàng tỷ người. Tìm được mảnh ghép phù hợp đã là một điều may mắn.

Cảm ơn Trấn Thành về cuộc trò chuyện này!

Phân cảnh Trấn Thành "bóp cổ" Pháo trong phim "Thỏ ơi!!" gây chú ý.