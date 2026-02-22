Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàng
GĐXH - Sau một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đặc biệt là dấu ấn mạnh mẽ với vai Ngân trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền có một cái Tết với nhẹ nhàng và nhiều niềm hạnh phúc.
Nói về cái Tết năm nay, Phan Minh Huyền cho biết cô không có nhiều thời gian chuẩn bị hay sắm sửa cho gia đình bởi lịch trình công việc dày đặc sau thành công của bộ phim. Vai Ngân giúp Phan Minh Huyền được khán giả nhận diện rộng rãi hơn, đồng thời mang đến nhiều lời mời làm việc vào dịp cuối năm. Phải đến hết ngày 28 Tết, cô mới chính thức được nghỉ ngơi.
Dẫu bận rộn, Phan Minh Huyền vẫn kịp sắm một cành đào rừng để không gian sống thêm rực rỡ sắc xuân. Năm nay, cô tiết lộ Tết trở nên "nhàn" hơn bởi đã có con trai phụ giúp dọn dẹp, chăm sóc nhà cửa. Nữ diễn viên xúc động chia sẻ, bé Nem nay đã lớn, chững chạc và rất biết đỡ đần mẹ việc nhà. Đó là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng ngọt ngào với cô trong cuộc sống.
Về lịch trình đón Tết, Phan Minh Huyền cho biết cô vẫn giữ thói quen chúc Tết hai bên nội, ngoại và cùng con trai đón giao thừa bên ông bà ngoại. Năm nay, cô đón Tết tại Hà Nội, tận hưởng trọn vẹn không khí xuân của Thủ đô. Trước Tết, nữ diễn viên hài hước bày tỏ mong ước rất "đời": "Tôi chỉ mong ba ngày Tết trời sẽ thật đẹp, có nắng nhẹ và hơi se lạnh để có thể diện áo dài đi chúc Tết, du xuân. Tôi đã sắm được khá nhiều bộ áo dài ưng ý, chỉ mong chờ trời đẹp để diện đón năm mới".
Phan Minh Huyền khoe diện áo dài Tết truyền thông trong những ngày đầu xuân năm mới.
Theo Phan Minh Huyền, vài năm trở lại đây, xu hướng mặc áo dài trong những ngày đầu xuân ngày càng phổ biến. Cô nhanh chóng "bắt nhịp" bởi tin rằng áo dài không chỉ tôn lên vẻ nữ tính, dịu dàng của người phụ nữ mà còn mang đậm giá trị văn hóa, góp phần lan tỏa vẻ đẹp Tết truyền thống Việt Nam. "Diện áo dài đi chúc Tết vừa duyên dáng, trang nhã lại rất truyền thống", cô chia sẻ và bày tỏ mong muốn ngày càng nhiều người lựa chọn áo dài trong dịp lễ Tết để mùa xuân Việt thêm phần ý nghĩa.
Tết ở Hà Nội của Phan Minh Huyền ấm cúng và giản dị.
Năm nay, niềm vui của Phan Minh Huyền dường như càng trọn vẹn hơn. Sau thành công của vai Ngân, cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả. Sự ghi nhận ấy không chỉ tiếp thêm động lực trong công việc mà còn là món quà tinh thần quý giá, giúp cô bước sang năm mới với nhiều kỳ vọng và năng lượng tích cực.
Ảnh: NVCC
