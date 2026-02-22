Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”
Nàng hậu đã đóng 3 dự án trăm tỷ của Trấn Thành, khẳng định tiềm năng diễn xuất đằng sau gương mặt xinh đẹp được cả nước công nhận.
Trong những bộ phim mà mình làm đạo diễn, Trấn Thành luôn ưu tiên casting những người hợp vai hơn là xuất thân của họ. Việc này tạo điều kiện cho nhiều nghệ sĩ lĩnh vực khác "lấn sân", trong đó có cả Hoa hậu. Trong nửa thập kỷ làm phim của mình, Trấn Thành đã thể hiện sự ưu ái dành cho một nàng Hậu khi cho cô góp mặt trong không chỉ 1, mà đến 3 dự án phim của mình.
Xuyên suốt hành trình điện ảnh của mình, Tiểu Vy là cái tên đóng phim của Trấn Thành nhiều hơn bất cứ cái tên nào khác trong showbiz Việt. Cô nàng đã góp mặt trong 3 dự án liên tiếp, trong đó đóng chính một phim là Bộ Tứ Báo Thủ và đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng vào dịp Tết 2025. Ngoài ra, cô còn góp mặt với vai cameo đặc biệt trong các dự án là Mai (trong vai vợ của Sâu), và gần đây nhất là Thỏ Ơi!! (vai khách mời trên talkshow Chị Bờ Vai). Các siêu phẩm này đều đạt doanh thu khủng trên trăm tỷ, và chiếu vào dịp lễ Tết Nguyên đán.
Cơ duyên đưa Tiểu Vy và Trấn Thành gặp gỡ, quyết định hợp tác là tại một sự kiện, khi nam nghệ sĩ nhận ra nàng Hậu của Vbiz dạo này có vẻ đằm thắm, trưởng thành hơn trước. "Qua những lần trò chuyện, tôi nhận thấy bạn có nội tại khá 'điên', giống nhân vật mà mình nghĩ đến trong phim mới quá", Trấn Thành trong một phỏng vấn về phim Bộ Tứ Báo Thủ. Anh cũng từng lên tiếng bảo vệ Tiểu Vy và dàn cast trẻ của phim, cho rằng anh đặt niềm tin và kỳ vọng vào họ để thể hiện tròn trịa vai diễn.
Trước khi đóng phim cùng Trấn Thành, Tiểu Vy đã "bén duyên" với diễn xuất trong một số dự án như web drama Chủ Tịch Giao Hàng của Trường Giang, hay phim điện ảnh kinh dị Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái nhưng không được chú ý đáng kể. Phải đến khi tham gia các phim của Trấn Thành, Tiểu Vy mới thật sự gây chú ý và đánh giá cao ở vai trò diễn viên.
Năm 2018, Tiểu Vy đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ bấy giờ như Phương Nga và Thúy An khi chỉ mới 18 tuổi. Trang tin Koreaboo của Hàn Quốc từng đưa tin về màn đăng quang Hoa hậu Việt Nam của Tiểu Vy và gọi cô là "Nữ hoàng nhan sắc". Cô sau đó đại diện nước nhà tham dự Hoa hậu Thế giới 2018 và lọt Top 30. Nhờ nét đẹp chuẩn Việt, cô nàng không chỉ được truyền thông, khán giả yêu thích mà ngay cả đồng nghiệp, các Hoa hậu khác công nhận. Trong một phỏng vấn, dì Dung cũng từng dành cho visual của cô danh xưng "ngàn năm có một", hay CEO Bảo Hoàng của Unimedia khẳng định là nàng Hậu Việt Nam có gương mặt đẹp nhất. Ngoài vị trí Hoa hậu, cô còn tham gia nhiều quảng cáo, đại diện Việt Nam tại các sự kiện quốc tế, cũng như làm giám khảo nhiều cuộc thi như Hoa hậu Thế giới Việt Nam.
Thỏ Ơi!! đang chiếu tại rạp trên toàn quốc.
'Thỏ ơi!' dẫn đầu phòng vé nhưng gây tranh cãi: Trấn Thành nói gì?Giải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Mới đây, Trấn Thành đăng tải thông báo liên quan đến tình trạng bị quay lén và phát tán nội dung phim Thỏ ơi trên mạng xã hội.
Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàngGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Sau một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đặc biệt là dấu ấn mạnh mẽ với vai Ngân trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền có một cái Tết với nhẹ nhàng và nhiều niềm hạnh phúc.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèoGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Giọng nói trong trẻo, nụ cười hồn nhiên và tính cách nhẹ nhàng, ít ai biết, Duyên Quỳnh từng có tuổi thơ nhiều biến cố và cuộc sống nghèo ở Đắk Lắk. Để có thể hoàn thành việc học ở Nhạc viện TP HCM, cô đã phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Vì thế, khi mẹ bị bệnh hiểm nghèo, dù đã làm hết những gì có thể nhưng cô không khỏi tiếc nuối đã không thành công sớm hơn để có thể lo được cho mẹ và các anh chị em đỡ vất vả, thiếu thốn.
Mạnh Trường, Quỳnh Kool lên sóng 'giờ vàng' trong phim mới 'Bước chân vào đời'Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - 'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng.
Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 TếtGiải trí - 10 giờ trước
Công chúng náo loạn trước hình ảnh hẹn hò của Soobin đúng vào dịp năm mới.
Phim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọngXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giải.
SOOBIN, mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài"Giải trí - 11 giờ trước
Hai năm liên tiếp giành chiến thắng tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, thành tựu của SOOBIN không nằm ngoài dự đoán.
Thu Trang: 'Tất cả đều do duyên số!'Giải trí - 13 giờ trước
Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Thu Trang cho biết bản thân sẽ nỗ lực hơn trên hành trình làm nghề phía trước.
Phương Oanh đăng ảnh Tết của con, cặp song sinh 'chiếm sóng' mạng xã hội vì cực đáng yêuGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh bất ngờ chia sẻ hình ảnh hai con sinh đôi dịp Tết, khiến khán giả thích thú vì vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tháng.
Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thờiCâu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.