'Thỏ ơi!' dẫn đầu phòng vé nhưng gây tranh cãi: Trấn Thành nói gì?

"Thỏ ơi!" bứt tốc trong cuộc đua phim Tết

Mùa phim Tết năm nay quy tụ bốn dự án gồm: Thỏ ơi! (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi Phở (Minh Beta). Sau một tuần công chiếu (tính cả suất chiếu sớm), Thỏ ơi! hiện dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các đối thủ còn lại về doanh thu.

Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 22/2, phim đã vượt mốc 230 tỷ đồng. Thành tích này giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt cán mốc tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, anh có chuỗi phim thành công liên tiếp gồm Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng).

Trấn Thành lên tiếng về tình trạng quay lén trong rạp

Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Trong bối cảnh phim đạt doanh thu cao, Trấn Thành cũng lên tiếng về việc nhiều đoạn clip quay lén bị phát tán trên mạng xã hội.

Nam đạo diễn cho biết êkíp luôn trân trọng sự ủng hộ của khán giả, song nhấn mạnh việc quay lén và đăng tải trái phép nội dung phim là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà sản xuất.

Đoàn phim kêu gọi khán giả hỗ trợ báo cáo các tài khoản đăng tải nội dung quay lén để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

Tranh cãi song hành cùng sức hút phòng vé

Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ cảm xúc sau những ngày đầu công chiếu: "Hết đêm mùng 5! Thỏ ơi cảm ơn quý vị! Một phép màu đối với tụi em!".

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả cho biết họ quay lại rạp xem phim lần thứ hai, cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm trong dịp Tết.

Bên cạnh lời khen, Thỏ ơi! cũng tạo nhiều tranh luận xoay quanh nội dung và diễn xuất.

Trò chuyện với truyền thông, Trấn Thành cho rằng tranh cãi là điều bình thường với một tác phẩm được quan tâm. Theo anh, ngay cả những đạo diễn nổi tiếng thế giới cũng khó tránh khỏi việc phim gây tranh luận.

Về ý kiến cho rằng phim có nhiều lời thoại chửi thề, Trấn Thành cho biết anh xem đó là khẩu ngữ đời sống, nhằm giữ tính chân thực cho nhân vật và bối cảnh xã hội.