'Thỏ ơi!' dẫn đầu phòng vé nhưng gây tranh cãi: Trấn Thành nói gì?
GĐXH - Mới đây, Trấn Thành đăng tải thông báo liên quan đến tình trạng bị quay lén và phát tán nội dung phim Thỏ ơi trên mạng xã hội.
"Thỏ ơi!" bứt tốc trong cuộc đua phim Tết
Mùa phim Tết năm nay quy tụ bốn dự án gồm: Thỏ ơi! (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi Phở (Minh Beta). Sau một tuần công chiếu (tính cả suất chiếu sớm), Thỏ ơi! hiện dẫn đầu phòng vé, bỏ xa các đối thủ còn lại về doanh thu.
Theo Box Office Vietnam, tính đến chiều 22/2, phim đã vượt mốc 230 tỷ đồng. Thành tích này giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt cán mốc tổng doanh thu 2.000 tỷ đồng.
Trước đó, anh có chuỗi phim thành công liên tiếp gồm Bố già (427 tỷ đồng), Nhà bà Nữ (475 tỷ đồng), Mai (551 tỷ đồng) và Bộ tứ báo thủ (332 tỷ đồng).
Trấn Thành lên tiếng về tình trạng quay lén trong rạp
Trong bối cảnh phim đạt doanh thu cao, Trấn Thành cũng lên tiếng về việc nhiều đoạn clip quay lén bị phát tán trên mạng xã hội.
Nam đạo diễn cho biết êkíp luôn trân trọng sự ủng hộ của khán giả, song nhấn mạnh việc quay lén và đăng tải trái phép nội dung phim là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi nhà sản xuất.
Đoàn phim kêu gọi khán giả hỗ trợ báo cáo các tài khoản đăng tải nội dung quay lén để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
Tranh cãi song hành cùng sức hút phòng vé
Trên trang cá nhân, Trấn Thành bày tỏ cảm xúc sau những ngày đầu công chiếu: "Hết đêm mùng 5! Thỏ ơi cảm ơn quý vị! Một phép màu đối với tụi em!".
Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Nhiều khán giả cho biết họ quay lại rạp xem phim lần thứ hai, cho thấy sức hút đáng kể của tác phẩm trong dịp Tết.
Bên cạnh lời khen, Thỏ ơi! cũng tạo nhiều tranh luận xoay quanh nội dung và diễn xuất.
Trò chuyện với truyền thông, Trấn Thành cho rằng tranh cãi là điều bình thường với một tác phẩm được quan tâm. Theo anh, ngay cả những đạo diễn nổi tiếng thế giới cũng khó tránh khỏi việc phim gây tranh luận.
Về ý kiến cho rằng phim có nhiều lời thoại chửi thề, Trấn Thành cho biết anh xem đó là khẩu ngữ đời sống, nhằm giữ tính chân thực cho nhân vật và bối cảnh xã hội.
Hoa hậu được Trấn Thành săn đón nhất: Đóng 3 phim trăm tỷ cả 3, được báo Hàn tung hô là “nữ hoàng nhan sắc”Giải trí - 7 giờ trước
Nàng hậu đã đóng 3 dự án trăm tỷ của Trấn Thành, khẳng định tiềm năng diễn xuất đằng sau gương mặt xinh đẹp được cả nước công nhận.
Tết giản dị của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng phim giờ vàngGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Sau một năm hoạt động nghệ thuật sôi nổi, đặc biệt là dấu ấn mạnh mẽ với vai Ngân trong bộ phim truyền hình "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền có một cái Tết với nhẹ nhàng và nhiều niềm hạnh phúc.
Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèoGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Giọng nói trong trẻo, nụ cười hồn nhiên và tính cách nhẹ nhàng, ít ai biết, Duyên Quỳnh từng có tuổi thơ nhiều biến cố và cuộc sống nghèo ở Đắk Lắk. Để có thể hoàn thành việc học ở Nhạc viện TP HCM, cô đã phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Vì thế, khi mẹ bị bệnh hiểm nghèo, dù đã làm hết những gì có thể nhưng cô không khỏi tiếc nuối đã không thành công sớm hơn để có thể lo được cho mẹ và các anh chị em đỡ vất vả, thiếu thốn.
Mạnh Trường, Quỳnh Kool lên sóng 'giờ vàng' trong phim mới 'Bước chân vào đời'Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - 'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng.
Soobin lộ ảnh hẹn hò gái xinh 2k3 đúng mùng 5 TếtGiải trí - 10 giờ trước
Công chúng náo loạn trước hình ảnh hẹn hò của Soobin đúng vào dịp năm mới.
Phim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọngXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giải.
SOOBIN, mẫu hình nghệ sĩ "biết đi đường dài"Giải trí - 11 giờ trước
Hai năm liên tiếp giành chiến thắng tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức, thành tựu của SOOBIN không nằm ngoài dự đoán.
Thu Trang: 'Tất cả đều do duyên số!'Giải trí - 13 giờ trước
Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên Thu Trang cho biết bản thân sẽ nỗ lực hơn trên hành trình làm nghề phía trước.
Phương Oanh đăng ảnh Tết của con, cặp song sinh 'chiếm sóng' mạng xã hội vì cực đáng yêuGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Phương Oanh bất ngờ chia sẻ hình ảnh hai con sinh đôi dịp Tết, khiến khán giả thích thú vì vẻ ngoài bụ bẫm, đáng yêu và thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tháng.
Nữ NSND tuổi Bính Ngọ là giám đốc, có chồng tài tử điện ảnh một thờiCâu chuyện văn hóa - 19 giờ trước
Nữ NSND đình đám không chỉ giữ vai trò giám đốc sân khấu lớn mà còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên người chồng từng là tài tử điện ảnh nổi tiếng một thời.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì?Câu chuyện văn hóa
GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.