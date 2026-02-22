Ca sĩ Duyên Quỳnh: Nuối tiếc lớn nhất là từng không có tiền để chữa bệnh cho mẹ vì quá nghèo

Gia đình sa sút, bố mẹ ly hôn khi mới 8 tuổi

Duyên Quỳnh sinh ra trong gia đình khá giả ở Đăk Lăk nhưng vì những biến cố, bố mẹ cô phải bán hết tài sản và từ thành phố về quê, sống trong rẫy. Lúc đó, Duyên Quỳnh mới học hết lớp 1. Về rẫy, được sống hoàn toàn giữa thiên nhiên nên tuổi thơ của cô có nhiều trải nghiệm thú vị, hun đúc cho giọng hát và tình yêu nghệ thuật của Duyên Quỳnh sau này.

Khi học lớp 3 thì bố mẹ ly hôn. Với thu nhập ít ỏi từ nghề đông y, châm cứu bấm huyệt, một mình mẹ Duyên Quỳnh dù khá vất vả nhưng đã nuôi các con ăn học, khôn lớn nên người.

Học hết lớp 11 cô được anh trai rủ thi vào Nhạc viện TP HCM vì thấy cô có năng khiếu ca hát từ lúc nhỏ. "Ngày nhỏ tôi nhát lắm, lúc tôi tự tin nhất chính là khi được hát", cô nhớ lại. Lúc đó trong hình dung của cô chưa biết nhạc viện là gì nên khá băn khoăn. Cộng với đó, bố cô phản đối không muốn con gái đi theo nghệ thuật. Khi còn trẻ, cha cô từng được tuyển thẳng vào nhạc viện, còn mẹ được tuyển thẳng vào trường Cao đẳng nghệ thuật Đắk Lắk nhưng vì nhiều lý do mà cả hai đành từ bỏ.

Không theo nghề nhưng trong nhà thì có sẵn một ban nhạc. "Ba chơi đàn, mẹ đánh trống, còn ca sĩ là tôi. Ba mẹ còn đi hát đám cưới. Sau này ba mẹ ly hôn nhưng ba vẫn dạy tôi chơi đàn, còn mẹ thì dạy hát. Trường, xóm là sân khấu đầu tiên để tôi cảm nhận mình thuộc về âm nhạc", Duyên Quỳnh kể.

Hiểu được đam mê và năng khiếu của con gái nên mẹ cô đã phải đấu tranh rất nhiều với cha cô để con gái được học nhạc viện. Mỗi tháng, mẹ phải chắt chiu dành dụm để gửi chi phí mỗi tháng 900 nghìn đồng, gồm cả tiền ăn, ở, học. Học phí thì hai anh em có sổ hộ nghèo nên hai người học sẽ được miễn 1 người. Biết mẹ vất vả, Duyên Quỳnh động viên an ủi "mẹ chỉ cần nuôi con năm nhất hoặc cùng lắm là năm 2 thôi, sau đó con sẽ tự sống".

Vậy là hàng ngày, sau những giờ lên lớp, Duyên Quỳnh làm phục vụ ở quán cafe ngay trong trường, rồi đi hát ở các quán nhạc, phát tờ rơi... Sân khấu đầu tiên là 0 đồng rồi 50 nghìn đồng. Dần dần được tăng lên 100 - 150 nghìn đồng…

Cả nhạc viện chỉ mình tôi đi xe đạp, đi diễn phải mặc quần của anh trai

Cô kể, cả trường các bạn toàn đi ô tô, xe máy thì cũng cỡ SH hoặc Dylan, chỉ có duy nhất 1 chiếc xe đạp Trung Quốc là của hai anh em cô. Nhưng chiếc xe đạp đó cũng là đi mượn chứ cũng không có tiền để mua. Có lần, cô còn phải mượn quần của anh trai để đi diễn vì được yêu cầu mặc quần Tây. Biết cô khó khăn, nhiều anh chị trong trường đã cho vải, Duyên Quỳnh mang về tự cắt may bằng tay chứ không may ở hiệu để tiết kiệm tiền công. Vì thế, khi đi hát, nhiều người nhìn cô không khỏi ngạc nhiên: "Trời đất, nếu không nói thì khó mà hình dung chị là ca sĩ, tưởng đâu chị là trợ lý hay bán vé số gì đó".

Dù đi hát và làm thêm nhiều việc nhưng cuộc sống đắt đỏ ở thành phố vẫn không đủ trang trải. Duyên Quỳnh nhớ có những ngày cả nhà không có gì ăn thì may quá được gọi đi hát đám cưới với cát-sê 100 nghìn đồng. Năm 2009 thì số tiền đó đủ nuôi cả nhà được 1 tuần. Mấy anh chị em ở chung với nhau, chị gái còn có con nhỏ nữa, ai kiếm được tiền thì nuôi cả nhà. Có những lúc cả tuần chỉ ăn mì thôi nhưng cuộc sống vẫn đong đầy niềm vui. Đó chính là những ngày tháng để cô có nhiều trải nghiệm và nuôi dưỡng tinh thần không sợ gian khổ, khó khăn.

Khi cuộc sống bắt đầu ổn định, Duyên Quỳnh được làm ở Nhà hát Nhạc vũ kịch TP HCM thì cô lại phải đối diện với biến cố lớn là mẹ bị ung thư. Đi làm hay khi đi học thêm, trên tay cô luôn có cuộn móc len. Cô và chị gái đan túi xách, đồ handmade để có tiền mua thuốc cho mẹ. "Lúc đó chúng tôi chỉ có thể chữa cho mẹ bằng thuốc Nam chứ không có tiền để đưa mẹ vào bệnh viện xạ trị, hoá trị", Duyên Quỳnh nhớ lại.

Một ngày của cô thường bắt đầu từ 4 giờ sáng, thức dậy để lo cho mẹ, sau đó đi làm. Hết giờ ở Nhà hát, cô về nhà chăm sóc mẹ rồi tiếp tục "ca 2" vào buổi tối như bán quần áo, đồ ăn vặt,... Nghĩa là bất cứ cái gì kiếm được tiền một cách chân chính là cô đều làm. Đêm thì ba chị em thay phiên nhau ngủ để trông mẹ.

"Mong một ngày được thấy con là ca sĩ solo" đã làm thay đổi cuộc đời Duyên Quỳnh

Năm 2017 mẹ Duyên Quỳnh mất chỉ sau hơn 1 năm phát hiện bệnh. Lễ tang cho mẹ, ba chị em cũng phải đi vay mượn mới đủ để lo chu toàn. Lẽ ra sau khi tốt nghiệp, Duyên Quỳnh có thể tập trung phát triển sự nghiệp nhưng những năm tháng đó, cô phải lo kiếm tiền để trang trải cuộc sống, chăm sóc cho mẹ chứ không có khái niệm phát triển sự nghiệp bản thân hay đầu tư các sản phẩm.

"Cho đến khi mẹ bệnh, mẹ nói rất mong một ngày con được đứng trên sân khấu trong vai trò là ca sĩ solo. Thời gian đầu khi hát trong dàn hợp xướng, mẹ rất tự hào về tôi. Và mỗi lần có lịch truyền hình trực tiếp trên ti vi là mẹ gọi điện cho tất cả người thân để chờ xem, mà hát hợp xướng thì có khi mấy chục người hát, hoặc hát bè 3 người thì người ta quay ca sĩ chứ ai quay người hát bè đâu. Nhưng mẹ vẫn háo hức và tự hào", Duyên Quỳnh xúc động nhớ lại.

Sau khi mẹ mất, cô dành 1 năm để trả nợ và hoàn thành các công việc rồi bắt đầu suy nghĩ về mong muốn của mẹ khi còn sống.

Năm 2019 Duyên Quỳnh tham gia các cuộc thi âm nhạc để tìm kiếm cơ hội. Giải thưởng đầu tiên là giải Á quân Ban nhạc quyền năng và cũng trong năm đó cô trở thành Quán quân người kể chuyện tình. "Tôi nghĩ khoảng thời gian đó mẹ luôn theo sát và phù hộ cho tôi nên thi đâu là thắng. Đến 2002 lại tiếp tục trở thành Quán quân Toả sáng sao đôi. Từ mong muốn của mẹ mới bật dậy khát khao mong muốn trong tôi, để tôi đủ tự tin khẳng định khả năng và bản lĩnh của mình với nghề", cô nói.

Nhớ lại khoảng thời gian vất vả đã qua, Duyên Quỳnh lạc quan nói rằng ngay cả những lúc cùng cực nhất, cô chưa bao giờ thấy mình bất hạnh. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn thế nào cô vẫn luôn nhìn thấy điều tích cực trong đó. Cô quan niệm: Khi mình ở số 0 thì bước đi sẽ kiểu như không có gì để mất, nên đôi khi tôi thấy mình may mắn là đứa con nhà nghèo để luôn biết nỗ lực, phấn đấu và không thấy điều gì là trở ngại so với những gì đã trải qua.

Duy nhất một điều khiến cô nuối tiếc là đã không thành công sớm hơn để có thể lo được cho mẹ lúc ốm đau. "Nhưng nghĩ lại, nếu không trải qua biến cố mất mẹ thì có lẽ tôi vẫn chưa đủ tự tin để bước lên sân khấu lớn. Nhờ sự động viên mà mong ước của mẹ, tôi bước qua rào cản, tự động viên mình phải tự tin lên, rèn luyện những khiếm khuyết trong giọng hát", cô nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung với tôi là một ân nhân, không phải tình cảm trai gái

Nói về việc từng có lời đồn tình cảm giữa cô với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khi cả hai có những lần hợp tác ra mắt ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình và Nguỵện thề vì bình yên, Duyên Quỳnh khẳng định: "Anh Chung đối với tôi là một ân nhân. Nếu không có anh, giờ đây Duyên Quỳnh có khi chỉ là cái tên được biết đến trong phạm vi nhỏ hẹp nơi tôi công tác hay những chuyến biểu diễn ở sân khấu nhỏ. Anh Chung là người luôn sẵn sàng giúp đỡ những ca sĩ trẻ, trong đó có tôi. Anh hướng dẫn, cố vấn, tư vấn để tôi mạnh dạn phát triển con đường âm nhạc của mình.

Trong suy nghĩ của tôi, sự biết ơn luôn đặt lên hàng đầu. Vì mọi người theo dõi hành trình của tôi đều thấy, tôi đã làm nghề rất dài nhưng chỉ đến khi gặp được anh Chung tôi mới có cơ hội để phát triển. Anh Chung thì luôn nói, không phải anh đang giúp em mà là đặt em vào đúng vị trí mà em cần phải đứng. Lời động viên đó đã giúp tôi dạn dĩ hơn đã dám khẳng định giá trị của mình".

Dù vướng tin đồn tình cảm nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, vẫn đi ăn, đi xem phim, dạo phố cùng nhau thoải mái mà phải đeo khẩu trang để tránh né. "Mọi người xung quanh đều hiểu mối quan hệ của chúng tôi nên tôi không phải suy nghĩ hay lăn tăn mỗi khi gặp gỡ anh Chung. Tất nhiên khi anh Chung có bạn gái thì mình sẽ giữ khoảng cách nhất định nhưng ngược lại, người đồng hành cùng anh phải thông cảm cho anh vì anh là một nghệ sĩ. Sáng tạo nghệ thuật mà có rào cản thì anh sẽ không thể thăng hoa được. Cộng tác luôn cần sự thoải mái và hiểu nhau, nếu cứ sợ bạn trai bạn gái ghen thì sẽ khó đạt được hiệu quả", cô nói.

Là người đầu tiên hát "Viết tiếp câu chuyện hoà bình", sự nghiệp của Duyên Quỳnh cũng có sự đổi đời.

Đổi đời nhờ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hoà bình" vì là người hát đầu tiên nhưng thành công hôm nay có được còn nhờ sự nỗ lực như thiêu thân của chính cô.

Sự biết ơn dành cho anh Chung không bao giờ ít đi nhưng không thể thiếu khoảng thời gian tôi như một con thiêu thân lao vào âm nhạc để có ngày gặp anh Chung và được như hôm nay.

Khi Nguyễn Văn Chung sáng tác Viết tiếp câu chuyện hoà bình, suốt 2 năm sau đó công mang ca khúc đi biểu diễn nhưng không được đón nhận rộng rãi. Có những sân khấu Viết tiếp câu chuyện hoà bình đã bị từ chối vì nó quá mới. Nhưng vì tâm đắc với ca khúc nên cô luôn đề nghị được hát Viết tiếp câu chuyện hoà bình.

Bước ngoặt thực sự cho số phận của bài hát là khi có một bạn trẻ ở Đà Nẵng xin phép Quỳnh để remix lại ca khúc vì sắp đến Lễ kỷ niệm 30/4. Bản phối khá bắt tai và cuốn đã tạo nên cơn sốt chưa từng có. Chỉ sau 1 thời gian ngắn phát hành trên nền tảng TikTok, bài hát đã nhận hơn 500 nghìn view và được chia sẻ rất nhiều. Những ngày sau đó còn lan toả mạnh mẽ hơn, trở thành ca khúc tỷ view và chọn biểu diễn ở các sân khấu lớn. Qua sự thể hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm – Đông Hùng ở A50 và Tùng Dương ở A80, ca khúc lại càng nổi tiếng hơn nữa.

Hiện tại, Duyên Quỳnh khá đắt show và cát-sê cũng tăng lên.

Sau thành công với ca khúc Viết tiếp câu chuyện hoà bình và album cùng tên, cát-sê của cô tăng lên nhiều so với trước nhưng với các chương trình chính luận cộng đồng thì cô vẫn luôn giữ mức cát-sê rất ổn định. Cô bảo, vốn là người sinh ra ở miền quê, cô rất hiểu cảm giác trông đợi, háo hức của bà con nghe có ca sĩ ở thành phố về hát. Cho nên với chương trình chính luận cộng đồng, dành cho sinh viên hay các chiến sĩ cô luôn giữ mức chi phí cơ bản để những người yêu thương gặp được mình và mình gặp được khán giả bởi vì "ngày xưa tôi đã từng rất hạnh phúc khi được đón nhận những điều đó thì bây giờ tôi muốn mang hạnh phúc đó quay ngược lại với mọi người. Nếu tăng lên thì vẫn được nhưng tần suất xuất hiện của tôi sẽ giảm đi. Vô hình chung những nơi họ cần mình lại không mời được mình đến".

Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Cô từng giành giải Á quân Ban nhạc quyền năng, Quán quân người kể chuyện tình và Quán quân Toả sáng sao đôi. Bên cạnh dòng nhạc trẻ trữ tình, Duyên Quỳnh còn được đào tạo bài bản về thanh nhạc cổ điển, từng công tác tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM.

Không chỉ hát, cô còn lấn sân sang lĩnh vực lồng tiếng phim hoạt hình và nhạc phim, cho thấy sự đa tài trong nghệ thuật. Duyên Quỳnh cũng từng sáng tác nhạc phim và ca khúc trữ tình. Cô cũng từng được ca sĩ Võ Hạ Trâm đặt hàng viết ca khúc "Nói với con" khi nữ ca sĩ này sinh con đầu lòng. Sau đó Quỳnh còn có nhiều sáng tác dành cho ca sĩ trẻ để họ ra sản phẩm đầu tay, viết cho các nhãn hàng… "Quốc kỳ nơi đảo xa" là ca khúc về quê hương đất nước đầu tiên mà Quỳnh viết, được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đánh giá cao. Anh phát hiện Quỳnh có tư duy sáng tác và động viên cô tiếp tục phát triển. Nhờ sự động viên này mà Quỳnh đã có 4 ca khúc mới đứng chung với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong album Viết tiếp câu chuyện hoà bình 2, phát hành ngày 22/12/2025. Cô được vinh danh Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2025 nhờ những đóng góp vượt trội trong hoạt động nghệ thuật hướng về quê hương, đất nước.



