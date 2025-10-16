Trần tình của sinh viên được giải cứu thoát khỏi bẫy “bắt cóc online”
Sau khi đe dọa, dụ dỗ các kiểu nhưng chỉ chiếm đoạt được 400.000 đồng, kẻ lừa đảo đã thao túng tâm lý và hướng dẫn nam sinh viên tự bắt cóc chính mình rồi thông báo cho gia đình chuyển tiền giải cứu.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp vừa phối hợp Công an các phường giải cứu thành công nam sinh viên bị đối tượng lừa đảo khống chế, thao túng tâm lý để thực hiện chiêu trò “bắt cóc online” nhằm đòi tiền chuộc từ gia đình.
Trên thực tế hoàn toàn không có vụ “bắt cóc” nào, các tình huống đều được đối tượng lừa đảo bày trò cho nạn nhân để tự bắt cóc chính mình.
Trao đổi với phóng viên, T.T.H. (sinh viên năm nhất tại Đồng Tháp, ngụ tỉnh Vĩnh Long) vẫn còn hoảng sợ và lo lắng. Chiều 11/10, H. nhận được cuộc gọi của kẻ lạ mặt xưng là cán bộ Công an.
Qua điều thoại, đối tượng thông báo H. là nghi can trong đường dây rửa tiền, trong tài khoản ngân hàng đang có 63 tỷ. “Người này yêu cầu em không được tiết lộ, rồi làm việc thông qua ứng dụng Zoom. Qua điện thoại, người này yêu cầu em phải chứng minh trong tài khoản có 275 triệu đồng bằng cách vay mượn gia đình, bạn bè”.
Đối tượng đưa ra nhiều yêu cầu nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản từ nam sinh và người thân nhưng không được nên đã bày trò cho nạn nhân tự “bắt cóc online” chính mình. Đối tượng yêu cầu nam sinh phải di chuyển đến nhiều địa điểm khác nhau và gọi điện cho người thân thông báo là đã bị bắt cóc và yêu cầu chuyển tiền chuộc.
Kể lại sự việc, người thân của em H. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhận được cuộc gọi từ đối tượng lạ mặt với giọng điệu de dọa, tống tiền. “Nó yêu cầu trong 10 phút phải chuyển 250 triệu, nếu không sẽ đưa qua Campuchia, Thái Lan và đưa đi nước khác để bán nội tạng. Lúc đó, tôi hoang mang lắm. Nó vừa nói chuyện vừa thúc ép làm mình không còn biết để suy nghĩ. Tôi năn nỉ đủ cách để kéo dài thời gian”, người thân em H. nói.
Từ tin báo của gia đình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương tiến hành xác minh. Cùng thời điểm đó, trên các trang mạng xã hội và hội nhóm kín bắt đầu lan truyền thông tin và hình ảnh, clip mập mờ, gây hoang mang, cho rằng nam sinh viên này đã bị bắt cóc. Sự lan truyền này càng làm tăng áp lực tâm lý lên gia đình và gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.
Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các xã, phường trực tiếp xác minh và kiểm tra tại khoảng 30 khách sạn, nhà trọ. Đến 17h ngày 14/10, trinh sát phối hợp với Công an các phường: Cao Lãnh, Mỹ Trà, Mỹ Ngãi và tìm thấy nam thanh niên đang ở tại một nhà trọ thuộc phường Mỹ Ngãi.
Qua lời trình bày nạn nhân, sự thật được hé lộ. Đây là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo bởi các đối tượng lừa đảo qua mạng. “Lúc đầu, họ nói đã tìm sẵn nhà trọ nhưng nhà trọ đó đóng cửa. Em phải tự đi tìm, thay đổi vị trí để thuận lợi cho việc đóng giả là đang bị bắt cóc. Còn đối tượng thì gọi cho người thân em đe dọa, tống tiền”, H. nói.
Cũng với thủ đoạn giả danh Công an, trước đó, nữ sinh N.H.P.T. (SN 2005), sinh viên đại học năm nhất đã bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, khiến em tự nhốt mình trong một căn phòng trọ thuộc phường Cao Lãnh và bị các đối tượng lừa đảo khống chế online.
Trong quá trình bị khống chế, thao túng tâm lý, các đối tượng hướng dẫn nữ sinh làm đủ các trò như tự tử, bị đánh đập, bị xâm hại,... rồi chụp hình gửi cho gia đình, bạn bè để chứng minh. Đối tượng còn hướng dẫn nữ sinh tự chạy xe, trốn tại nhiều nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Cà Mau. Nữ sinh nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho gia đình, bạn bè yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị bọn bắt cóc bán sang Campuchia.
Từ ngày 2/9 đến ngày 6/9/2025, với chiêu trò “bắt cóc online”, gia đình và bạn bè đã chuyển cho nữ sinh số tiền 35 triệu đồng. Tính đến ngày được giải cứu, nữ sinh đã chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản khác nhau với số tiền tổng cộng hơn 130 triệu đồng.
