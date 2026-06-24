Xe máy điện thiết kế có gu giá 19 triệu đồng pin LFP, màn LCD cực nét rẻ như Wave Alpha sẵn sàng cạnh tranh Vision
GĐXH - Xe máy điện giá rẻ như Honda Wave Alpha, trở thành phương án cực kỳ tiết kiệm để thay thế Vision.
Xe máy điện thiết kế có gu pin LFP, màn LCD cực nét
Mẫu xe tay ga điện chạy điện Ampere Reo VYB vừa chính thức được ra mắt tại thị trường Ấn Độ.
Theo thông tin được công bố, Reo VYB có bốn lựa chọn màu sắc: Trắng ấm, Tím nhạt, Xám đậm và Xanh ngọc ánh kim. Dù giá rẻ hơn Honda Vision hay thậm chí là mẫu xe số Wave Alpha, Ampere Reo VYB vẫn sở hữu những tính năng khá xịn xò, bao gồm cốp chứa đồ dưới yên xe dung tích 24 lít, màn hình LCD màu kỹ thuật số, chìa khóa thông minh cao cấp với chức năng khởi động không cần chìa khóa, phanh đĩa trước, đèn pha và đèn hậu LED.
Ampere Reo VYB được trang bị bộ pin Lithium Ferro Phosphate (LFP), cho phép chiếc xe di chuyển được quãng đường 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có động cơ điện gắn ở trục bánh xe, đạt tốc độ tối đa 25 km/h. Ampere khẳng định pin LFP có tuổi thọ lên đến 100.000 km.
Reo VYB còn sở hữu kích thước nhỏ gọn, hệ thống treo ổn định, phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo cuộn đôi giúp đảm bảo khả năng điều khiển thoải mái trên những con phố nhỏ hẹp.
Reo VYB hướng đến việc trở thành một lựa chọn thiết thực để đáp ứng nhu cầu thiết thực.
Giá xe máy điện Ampere Reo VYB
Xe máy điện Ampere Reo VYB giá giới thiệu là 69.499 Rupee (khoảng 19 triệu đồng tiền Việt). Được giới thiệu là mẫu xe tay ga điện gia đình phân khúc phổ thông, Ampere Reo VYB đi kèm với chế độ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm/30.000 km. Khách hàng mua Reo VYB sẽ được hỗ trợ dịch vụ hậu mãi tại hơn 400 điểm bán hàng trên khắp Ấn Độ cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng 12x7.
Xe máy điện giá rẻ chưa tới 20 triệu đồng ở Việt Nam
Với mức giá dưới 20 triệu đồng, linh hoạt khi sử dụng trong đô thị, xe máy điện cỡ nhỏ đang trở thành lựa chọn hợp túi tiền, nhất là đối với tệp khách hàng là học sinh, sinh viên. Đây cũng là nhóm người dùng trẻ, dễ thích nghi với chuyển đổi xanh - hướng đi tất yếu trong tương lai giao thông đô thị.
Tại thị trường hiện nay, nhiều hãng xe trong và ngoài nước đã nhanh chóng mở rộng sản phẩm ở phân khúc này, tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ cả về giá và chất lượng.
Xe máy điện Pega AuraS+: 16,5 triệu đồng
Pega AuraS+ là mẫu xe máy điện phổ thông do thương hiệu Việt Pega (tiền thân là HKBike) phát triển, nâng cấp từ AuraS đã ra mắt từ năm 2020. Mẫu xe này hướng đến nhóm học sinh, sinh viên và người trẻ đô thị với mức giá từ 16,5 triệu đồng.
Ưu điểm của AuraS+ là quãng đường đi được tới 100km mỗi lần sạc, vận hành êm, sàn để chân rộng, chiều cao yên thấp, khá phù hợp với người dùng nữ. Tuy nhiên, giống như hầu hết các mẫu xe máy điện cỡ nhỏ, Pega AuraS+ chỉ chạy được với tốc độ tối đa 50 km/h và chưa được tích hợp nhiều công nghệ thông minh.
Xe máy điện Crea Espero giá 16,5 triệu đồng
Với mức giá chỉ khoảng 16,5 triệu đồng, mẫu xe điện này hướng thẳng đến nhóm khách hàng nữ, học sinh – sinh viên hoặc người dùng cần một phương tiện gọn nhẹ, dễ điều khiển nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và tiện dụng hằng ngày.
Với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế đẹp mắt và trang bị đủ dùng, xe máy điện Crea Espero là lựa chọn phù hợp cho những ai đang tìm kiếm một mẫu xe điện phong cách cổ điển, vận hành êm ái và tiết kiệm chi phí trong sinh hoạt hằng ngày.
Xe máy điện Roma Lite giá 17,9 triệu đồng
Với mức giá khoảng 17,9 triệu đồng, Roma Lite không chạy đua cấu hình mà tập trung vào những giá trị cốt lõi: thiết kế dễ tiếp cận, trang bị an toàn thiết thực và chi phí sử dụng thấp. Mẫu xe này đặc biệt phù hợp với học sinh, sinh viên, người đi làm quãng ngắn hoặc người dùng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày không yêu cầu bằng lái.
Trong phân khúc xe điện phổ thông, Roma Lite được xem là lựa chọn "ăn chắc mặc bền", cân bằng tốt giữa giá bán và trải nghiệm, nhất là với những ai ưu tiên sự an toàn và tiện lợi trong môi trường đô thị.
Xe máy điện Yadea Odora S: 18,5 triệu đồng
Yadea Odora S chỉ phân phối một tùy chọn phiên bản, đi kèm mức giá 18,5 triệu đồng. Mẫu xe máy điện thương hiệu đến từ Hong Kong (Trung Quốc) có ưu điểm là thiết kế đẹp mang phong cách Ý, phù hợp với cả nam và nữ.
Xe trang bị động cơ điện công suất 1.500 W, có thể vận hành với tốc độ tối đa 46 km/h, cùng quãng đường 80km cho mỗi lần sạc đầy và có thể tới 100km nếu kích hoạt công nghệ thu hồi năng lượng TTFAR. Xe có smartkey, định vị GPS, app kết nối, giúp dễ theo dõi vị trí của xe.
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