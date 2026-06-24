Xe máy điện thiết kế có gu giá 19 triệu đồng pin LFP, màn LCD cực nét rẻ như Wave Alpha sẵn sàng cạnh tranh Vision

Xe máy điện đẹp phong cách sắp về Việt Nam trang bị như xe ga cao cấp, đi xa 140 km, tốc độ 105 km/h cạnh tranh Honda UC3 GĐXH - Xe máy điện màn hình TFT 10,2 inch, ABS hai kênh, động cơ mạnh tới 11 kW, mẫu xe điện này đang thu hút sự chú ý khi được đăng ký tại Việt Nam với mức giá dự kiến hơn 80 triệu đồng.

Xe máy điện thiết kế có gu pin LFP, màn LCD cực nét

Ampere Reo VYB

Mẫu xe tay ga điện chạy điện Ampere Reo VYB vừa chính thức được ra mắt tại thị trường Ấn Độ.

Alpha, Ampere Reo VYB vẫn sở hữu những tính năng khá xịn xò

Theo thông tin được công bố, Reo VYB có bốn lựa chọn màu sắc: Trắng ấm, Tím nhạt, Xám đậm và Xanh ngọc ánh kim. Dù giá rẻ hơn Honda Vision hay thậm chí là mẫu xe số Wave Alpha, Ampere Reo VYB vẫn sở hữu những tính năng khá xịn xò, bao gồm cốp chứa đồ dưới yên xe dung tích 24 lít, màn hình LCD màu kỹ thuật số, chìa khóa thông minh cao cấp với chức năng khởi động không cần chìa khóa, phanh đĩa trước, đèn pha và đèn hậu LED.

Ampere Reo VYB được trang bị bộ pin Lithium Ferro Phosphate

Ampere Reo VYB được trang bị bộ pin Lithium Ferro Phosphate (LFP), cho phép chiếc xe di chuyển được quãng đường 80 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe có động cơ điện gắn ở trục bánh xe, đạt tốc độ tối đa 25 km/h. Ampere khẳng định pin LFP có tuổi thọ lên đến 100.000 km.





Reo VYB còn sở hữu kích thước nhỏ gọn

Reo VYB còn sở hữu kích thước nhỏ gọn, hệ thống treo ổn định, phuộc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo cuộn đôi giúp đảm bảo khả năng điều khiển thoải mái trên những con phố nhỏ hẹp.

Màn LCD sắc nét.

Reo VYB hướng đến việc trở thành một lựa chọn thiết thực để đáp ứng nhu cầu thiết thực.

Giá xe máy điện Ampere Reo VYB

Xe máy điện Ampere Reo VYB giá giới thiệu là 69.499 Rupee (khoảng 19 triệu đồng tiền Việt). Được giới thiệu là mẫu xe tay ga điện gia đình phân khúc phổ thông, Ampere Reo VYB đi kèm với chế độ bảo hành tiêu chuẩn 3 năm/30.000 km. Khách hàng mua Reo VYB sẽ được hỗ trợ dịch vụ hậu mãi tại hơn 400 điểm bán hàng trên khắp Ấn Độ cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng 12x7.