Xe ga giá chưa tới 22 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km khiến giới trẻ phát cuồng

Xe ga 125cc giá 66 triệu đồng đẹp phong cách, trang bị đẳng cấp chẳng kém SH Mode khuynh đảo thị trường GĐXH - Xe ga 125cc mới của Yamaha mang ngoại hình mới mẻ, trẻ trung hoàn toàn khác biệt so với Honda SH Mode và Air Blade, hứa hẹn sẽ khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.

Xe ga ở Việt Nam thiết kế thời trang, tiêu thụ 1,6 lít xăng/100km

Xe máy Espero Diamond Ultra 50cc

Trong số những mẫu xe nổi bật hiện nay, Espero Diamond Ultra 50cc là cái tên đang thu hút sự chú ý khi sở hữu ngoại hình trẻ trung cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.

Với mức giá khoảng 21,9 triệu đồng, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng cần một phương tiện di chuyển hằng ngày an toàn, dễ điều khiển và có chi phí vận hành hợp lý.

Espero Diamond Ultra 50cc được phát triển theo phong cách xe ga đô thị với những đường nét mềm mại và hiện đại.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 1.790 mm, rộng 690 mm và cao 1.100 mm, mang lại sự cân đối giữa khả năng vận hành linh hoạt và sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Một trong những ưu điểm nổi bật của mẫu xe này là trọng lượng chỉ khoảng 84 kg. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng dắt xe, quay đầu hoặc điều khiển trong điều kiện giao thông đông đúc.

Chiều cao yên ở mức 750 mm được đánh giá phù hợp với thể trạng của đa số học sinh và người dùng trẻ tuổi tại Việt Nam. Ngay cả những người có chiều cao khiêm tốn cũng có thể chống chân khá dễ dàng khi dừng xe.

Động cơ 50cc tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc

Khoảng sáng gầm đạt 135 mm giúp xe vận hành linh hoạt hơn trên nhiều điều kiện mặt đường khác nhau, đồng thời hạn chế tình trạng cạ gầm khi đi qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường gồ ghề.

Bên cạnh đó, khoảng cách trục bánh xe 1.215 mm góp phần mang lại cảm giác ổn định hơn khi di chuyển trong đô thị.

Một trong những điểm mạnh đáng chú ý nhất của Espero Diamond Ultra nằm ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Xe sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, xi-lanh đơn dung tích 49,6cc kết hợp hệ thống làm mát bằng không khí. Đây là cấu hình phổ biến trên các dòng xe 50cc nhờ ưu điểm vận hành ổn định, dễ bảo dưỡng và có độ bền cao.

Hệ thống giảm xóc êm ái, chi phí sử dụng hợp lý

Theo công bố từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của xe chỉ khoảng 1,6 lít/100 km. Đây là con số khá ấn tượng trong phân khúc xe ga dưới 50cc hiện nay.

Với mức tiêu hao thấp như vậy, người dùng có thể tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu trong quá trình sử dụng lâu dài, đặc biệt là học sinh hoặc những người thường xuyên phải di chuyển mỗi ngày.

Do thuộc nhóm xe dưới 50cc, Espero Diamond Ultra không yêu cầu giấy phép lái xe đối với người từ 16 tuổi trở lên theo quy định hiện hành. Đây là lý do khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn phổ biến trong nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Động cơ được tinh chỉnh theo hướng vận hành êm ái, phù hợp với môi trường đô thị và nhu cầu đi học, đi làm hằng ngày. Xe có khả năng vận hành ổn định ở tốc độ vừa phải, mang lại cảm giác an toàn cho người mới làm quen với xe máy.

Không chỉ chú trọng đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Espero Diamond Ultra còn được trang bị hệ thống khung gầm hướng tới sự ổn định và thoải mái.

Phía trước xe sử dụng giảm xóc dạng ống lồng kết hợp giảm chấn thủy lực, trong khi phía sau là giảm xóc lò xo trụ. Cấu hình này giúp hấp thụ dao động hiệu quả hơn khi di chuyển qua các đoạn đường không bằng phẳng.

Bộ lốp trước và sau cùng sử dụng kích thước 3.50-10 mang lại độ bám đường ổn định và khả năng điều khiển linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị.

Bình nhiên liệu dung tích 3,5 lít tuy không quá lớn nhưng hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày nhờ mức tiêu hao nhiên liệu rất thấp.

Bên cạnh đó, việc sử dụng động cơ làm mát bằng không khí giúp giảm chi phí bảo trì và sửa chữa. Các chi tiết cơ khí đơn giản cũng giúp người dùng dễ dàng bảo dưỡng trong quá trình sử dụng lâu dài.

Giá xe ga Espero Diamond Ultra 50cc

Với mức giá khoảng 21,9 triệu đồng, thiết kế trẻ trung, trọng lượng nhẹ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu chỉ 1,6 lít/100 km, Espero Diamond Ultra 50cc đang là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe ga học sinh hiện nay. Mẫu xe phù hợp với những người cần một phương tiện di chuyển an toàn, dễ sử dụng và có chi phí vận hành thấp trong thời gian dài.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.