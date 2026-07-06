Giá bạc hôm nay 6/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ biến động, nhiều nhà đầu tư muốn xuống tiền

Giá bạc hôm nay 6/7

Giá bạc trong nước

Giá bạc hôm nay ngày 6/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ đảo chiều giảm nhẹ từ 500.000 - 900.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua.

Giá bạc Phú Qúy

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy bắt đầu giảm nhẹ. Giá bạc sáng nay tại khung giờ 10h15 phút đang niêm yết giá bán 64,079 triệu đồng/kg, tương đương 2,403 triệu đồng/lượng. Đã giảm 587.000 đồng/lượng so với giá bán của 2 ngày trước đó.

Giá bạc Phú Qúy hôm nay 6/7.

Giá bạc Ancarat

Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng có sự giảm nhẹ so với giá bán của 2 ngày trước. Giá bán niêm yết tại khung giờ 10h14 phút hiện đang ở vùng 64,053 triệu đồng/kg, tương đương 2,402 triệu đồng/lượng. Đã giảm 534.000 đồng/kg so với giá bán ngày hôm qua (64,587 triệu đồng/kg, tương đương 2,422 triệu đồng/lượng).

Giá bạc tại hệ thống Ancarat hôm nay 6/7.

Giá bạc Sacombank - SBJ

Sau ba ngày liên tiếp, giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ niêm yết ở vùng 65,120 triệu đồng/kg, tương đương 2,442 triệu đồng/lượng, thì đến sáng nay, giá bạc đã có sự điều chỉnh giảm 960.000 đồng/kg. Giá bán niêm yết tại khung giờ 10h14 phút đã giảm xuống vùng 64,160 triệu đồng/kg, tương đương 2,406 triệu đồng/lượng.

Giá bạc tại hệ thống Sacombank-SBJ hôm nay 6/7.

Giá bạc DOJI

Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 6/7 cũng giảm nhẹ. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,406 triệu đồng/lượng và khoảng 12,030 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,425 triệu đồng/lượng và khoảng 12,125 triệu đồng/5 lượng.

Giá bạc hôm nay 6/7: Bảng giá bạc tại DOJI.

Biểu đồ biến động giá bạc tại Doji 7 ngày qua.

Sau đà phục hồi không đáng kể những ngày trước, hôm nay giá bạc lại có xu hướng giảm nhẹ. Suốt nhiều tuần qua, giá bạc không bật qua được ngưỡng 65 triệu đồng/kg cho thấy đà suy yếu mạnh của thị trường bạc hiện nay.

Những tín hiệu bất thường của thị trường bạc hiện nay khiến tâm lý các nhà đầu tư cũng có nhiều xu hướng trái chiều. Nhiều nhà đầu tư mạnh tay xuống tiền hơn, bởi khoảng giá này vẫn dễ tiếp cận hơn so với những thời điểm trước đó. Một số nhà đầu tư trước đó lại kỳ vọng giá bạc phục hồi về thời điểm thị trường bạc nóng sốt.

Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên tránh tâm lý mua đuổi, xác định rõ mục tiêu tài chính và ưu tiên giao dịch tại các đơn vị uy tín để hạn chế rủi ro.

Giá bạc thế giới

Trên thị trường quốc tế, sau nhịp đi ngang cuối tuần trước, giá bạc sáng nay có xu hướng giảm nhẹ xuống vùng 61 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.

Giá bạc thế giới hôm nay giảm nhẹ về vùng 61 USD/ounce.



