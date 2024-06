Tranh giành buôn bán ốc điếu, 2 nhóm đối tượng bị khởi tố bắt giam

3 giờ trước

Sau khi tham gia vào vụ “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng” khiến một thanh niên tử vong vào tối 7/5, nhiều đối tượng đã rời khỏi địa phương để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an. Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng tiếp tục bắt được 3 đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực miền núi thuộc hai huyện Tiên Phước và Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.