Người phụ nữ 60 tuổi bị sốc phản vệ do uống thuốc theo cách này

Sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc

Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, thời gian gần đây đã liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ, liên quan đến việc tự mua và sử dụng thuốc tại nhà. Đáng chú ý, các loại thuốc thường gặp là kháng sinh, thuốc giảm đau – hạ sốt và thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Một trường hợp điển hình là người bệnh nữ 60 tuổi, trú tại Hải Phòng. Sau khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, người bệnh ra hiệu thuốc mua thuốc về uống.

Ảnh minh họa.

Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực. Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến viện cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời theo phác đồ phản vệ, sức khỏe người bệnh đã ổn định.

Các bác sĩ khuyến cáo: người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt với những người có tiền sử dị ứng thuốc. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc, cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.

Sử dụng thuốc đúng cách, an toàn và hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.

Rủi ro của việc tự ý dùng thuốc

Mặc dù tự dùng thuốc có thể mang lại kết quả tốt và thuận tiện cho bệnh nhân, nhưng cũng có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.

Rủi ro tiềm ẩn của việc tự dùng thuốc bao gồm:

- Tự chẩn đoán sai tình trạng bệnh, cách dùng sai, liều lượng không đúng.

- Việc giảm nhẹ các triệu chứng trong thời gian ngắn có thể che giấu căn bệnh tiềm ẩn nhưng gây chậm trễ cơ hội chữa khỏi bệnh, không tìm được lời khuyên y tế khi cần thiết.

- Gặp các phản ứng bất lợi nghiêm trọng, tương tác thuốc nguy hiểm.

- Lựa chọn điều trị sai, nguy cơ lệ thuộc và lạm dụng thuốc.

- Việc sử dụng thuốc bừa bãi cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm độc.

Mặc dù việc tự dùng thuốc dường như là không thể tránh khỏi, nhưng cần nhận thức về những rủi ro của việc tự dùng thuốc. Dùng thuốc có trách nhiệm thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý.