Người phụ nữ 60 tuổi bị sốc phản vệ do uống thuốc theo cách này
GĐXH - Sau khi tự mua thuốc về uống, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực.
Sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc
Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, thời gian gần đây đã liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp nhập viện do phản vệ, liên quan đến việc tự mua và sử dụng thuốc tại nhà. Đáng chú ý, các loại thuốc thường gặp là kháng sinh, thuốc giảm đau – hạ sốt và thuốc đông y không rõ nguồn gốc.
Một trường hợp điển hình là người bệnh nữ 60 tuổi, trú tại Hải Phòng. Sau khi có biểu hiện sốt, mệt mỏi, người bệnh ra hiệu thuốc mua thuốc về uống.
Ngay sau đó, người bệnh xuất hiện ngứa, mẩn đỏ toàn thân, rét run, khó thở, tức ngực. Gia đình đã nhanh chóng đưa người bệnh đến viện cấp cứu. Nhờ được xử trí kịp thời theo phác đồ phản vệ, sức khỏe người bệnh đã ổn định.
Các bác sĩ khuyến cáo: người dân tuyệt đối không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, đặc biệt với những người có tiền sử dị ứng thuốc. Khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường sau khi dùng thuốc, cần ngừng ngay và đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu.
Sử dụng thuốc đúng cách, an toàn và hợp lý theo hướng dẫn của bác sĩ là biện pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe và tính mạng.
Rủi ro của việc tự ý dùng thuốc
Mặc dù tự dùng thuốc có thể mang lại kết quả tốt và thuận tiện cho bệnh nhân, nhưng cũng có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe.
Rủi ro tiềm ẩn của việc tự dùng thuốc bao gồm:
- Tự chẩn đoán sai tình trạng bệnh, cách dùng sai, liều lượng không đúng.
- Việc giảm nhẹ các triệu chứng trong thời gian ngắn có thể che giấu căn bệnh tiềm ẩn nhưng gây chậm trễ cơ hội chữa khỏi bệnh, không tìm được lời khuyên y tế khi cần thiết.
- Gặp các phản ứng bất lợi nghiêm trọng, tương tác thuốc nguy hiểm.
- Lựa chọn điều trị sai, nguy cơ lệ thuộc và lạm dụng thuốc.
- Việc sử dụng thuốc bừa bãi cũng có thể làm tăng khả năng nhiễm độc.
Mặc dù việc tự dùng thuốc dường như là không thể tránh khỏi, nhưng cần nhận thức về những rủi ro của việc tự dùng thuốc. Dùng thuốc có trách nhiệm thúc đẩy việc sử dụng thuốc hợp lý.
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế - 1 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.
Người phụ nữ 62 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư buồng trứng từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ bị ung thư buồng trứng đi khám với dấu hiệu bụng ngày càng to, kèm đau tức hạ vị kéo dài hơn hai tháng.
Người phụ nữ 49 tuổi ở Quảng Ninh phát hiện u xơ tử cung từ dấu hiệu nhiều chị em Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 7 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ phát hiện khối u xơ tử cung lớn, nặng 3,5 kg gây biến chứng thiếu máu năng và hẹp niệu quản hai bên.
12 loại rau củ “thần thánh” giúp giảm cân tự nhiên, ăn càng nhiều dáng càng thonSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Muốn giảm cân mà vẫn ăn ngon? Ghi nhớ ngay 12 loại rau củ giúp eo thon dáng gọn, khỏi lo nhịn khổ.
Người đàn ông 33 tuổi nhập viện trong tình trạng đau đớn sau khi ăn bún cáSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán thủng ruột non do dị vật và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp - 11 giờ trước
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.
8 món ăn quen thuộc giàu canxi, giúp xương chắc 'như thép' mà ai cũng nên biếtSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Không chỉ sữa mới nhiều canxi, 8 thực phẩm quen thuộc này chính là “bùa hộ mệnh” cho xương chắc khỏe.
Mẹ hiến thận cứu con trai 28 tuổi ở Quảng Ninh bị suy thận giai đoạn cuốiY tế - 13 giờ trước
GĐXH - Ngay sau ghép, thận đã hoạt động bình thường, nước tiểu bài tiết ngay khi nối xong mạch. Ca phẫu thuật kết thúc trong niềm vui của gia đình cùng đội ngũ thầy thuốc.
5 loại 'bệnh tuổi già' dễ tái phát nhất: Bệnh nặng thêm bởi 'bạn không quản nó, nó sẽ quản bạn'Sống khỏe - 15 giờ trước
GĐXH - Một số bệnh có tỷ lệ mắc cao đáng kinh ngạc ở người cao tuổi, nhiều khi tưởng chừng đã khỏi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tái phát.
Bác sĩ bóc trần sự thật loại thuốc 'cháu đi làm xa gửi về cho bà chữa bệnh'Sống khỏe - 17 giờ trước
Bà M. thường xuyên sử dụng thuốc do cháu ở xa gửi về nhưng toàn bộ số thuốc trên được bác sĩ cảnh báo không rõ nguồn gốc, nguy cơ gây biến chứng nặng.
2 vợ chồng đang khỏe mạnh bất ngờ phát hiện ung thư tuyến giáp: Thừa nhận cùng có chung điểm nàyBệnh thường gặp
GĐXH - 2 vợ chồng phát hiện mắc ung thư tuyến giáp cho biết đều có sức khỏe tốt, có đi khám sức khỏe định kỳ nhưng chưa từng siêu âm tuyến giáp, cũng không có triệu chứng bệnh.