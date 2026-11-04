Treo gì trước cửa để mang may mắn cho ngôi nhà của bạn

Tỏi

Theo VTC Newss, nếu bạn đang thắc mắc và chưa biết treo gì trước cửa nhà để trừ tà thì hãy chọn một củ tỏi. Theo quan niệm dân gian, tỏi có tác dụng trừ tà, không cho ám khí xâm nhập vào căn nhà. Do đó, bạn hãy tìm một chiếc túi sạch và bỏ vào đó 81 tép tỏi, căn nhà của bạn sẽ được bảo vệ tối đa.

Đá phong thủy

Đá phong thủy cũng là gợi ý tuyệt vời để bạn xua đi chướng khí ở không gian sống và bảo vệ các thành viên trong gia đình luôn mạnh khỏe, bình an. Nhiều gia đình đã mua những loại đá quý về và lên chùa nhờ làm phép sau đó treo ở khu vực cửa ra vào.

Ngoài ra, bạn cũng có thể đeo lá bùa hộ thân thỉnh ở chùa và trang sức phong thủy làm từ đá thạch anh, hổ phách… để tăng thêm sự an yên cho mình.

Treo chuông gió

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà giúp cho gia chủ nhanh chóng phát tài, giàu có.

Việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn.

Khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những thanh âm của chuông gió khi rung lên chính là nguồn năng lượng vô hình cho căn nhà bạn kích thích nguồn năng lượng tốt chạy vào nhà. Tiếng leng keng của chuông gió giúp mời gọi những điều may mắn, an lành tới gia đình bạn.

Sử dụng tiền xu kích lộc

Một trong những mẹo phong thủy giúp bạn hút tài lộc vào trong nhà mình là sử dụng đồng xu kích thích vận khí may mắn. Nếu bạn sử dụng một xâu tiền biểu tượng của âm dương giúp xua đuổi vận xui ra khỏi nhà.

Nếu bạn chọn được những đồng tiền xu có chạm khắc rồng thì đồng tiền càng hút lộc khiến gia chủ lên như diều gặp gió. Ngoài ra, đồng tiền xu chính là tượng trưng cho Thiên, ở giữa có lỗ vuông tượng trưng cho Địa giúp cho gia chủ luôn êm ấm, hạnh phúc viên mãn.

Thêm một vòng hoa

Cũng theo VOV, vì cửa ra vào là tâm điểm chú ý từ bên ngoài ngôi nhà nên bạn cần thêm cho nó một chút phong cách để tạo sự thu hút với mọi người. Một trong những cách dễ dàng và được ưa chuộng nhất, đặc biệt với những chủ nhân trót dành tình yêu quá lớn cho các loài hoa, đó chính là thêm vào một vòng hoa.

Thông thường họ sẽ chọn hoa tươi kết thành vòng để treo trên cửa ra vào. Hoa tươi sẽ mang lại sức sống tràn trề cho không gian sống của bạn nhất là hình ảnh tươi tắn của các bông hoa đập ngay vào mắt bạn trước khi đặt chân vào nhà.

Việc bố trí các vật phẩm phong thủy đúng chỗ, đúng nguyên tắc sẽ giúp gia chủ sẽ phát tài, phát lộc.

Vòng hoa nhẹ nhàng xinh xắn, lại rất linh hoạt để sử dụng ở bất cứ mùa nào trong năm, chỉ cần bạn chọn lựa hoa theo chủ đề để kết thành vòng là được.

Treo một chiếc giỏ

Bạn có thể tận dụng ngay cánh cửa ra vào để treo phụ kiện trang trí. Bên cạnh vòng hoa, hãy thử trải nghiệm với những chiếc giỏ mây tre đan mộc mạc, bên trong là những bông hoa xinh xắn.

Ý tưởng này phù hợp cho những ai yêu thích sự duyên dáng, nền nã, tạo thiện cảm cho khách đến thăm nhà bằng cảm giác tươi vui và sinh động.

Gương bát quái bảo vệ gia đình

Gương bát quái là một vật phẩm phong thủy quan trọng giúp phản xạ những năng lượng xấu và bảo vệ ngôi nhà khỏi những tác động không mong muốn.

Đặc biệt, treo gương bát quái ngoài cửa sẽ giúp xua đuổi tà ma và bảo vệ gia đình khỏi những vận xui. Tuy nhiên, cần lưu ý không treo gương bên trong nhà, vì nó có thể tạo ra hiệu ứng ngược.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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