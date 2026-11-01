Loài cây mang sắc đỏ may mắn, biểu tượng thịnh vượng cho người mệnh Hỏa và Thổ

Đặc điểm và ý nghĩa phong thủy cây hồng môn

Theo VTC News, là loại cây trồng thân thảo, cây hồng môn có kích thước nhỏ, thân ngắn và thường mọc thành bụi. Lá cây màu xanh hình trái tim, dài từ 18cm - 30cm. Lá non có màu nhạt và đậm dần khi trưởng thành. Cuống lá cây dài khoảng 30cm - 40cm và có hình ống trụ. Cây hồng môn có tuổi thọ cao so với các loại cây cảnh khác.

Dựa vào kích thước, cây hồng môn hiện được chia làm 3 loại chính, gồm: Đại hồng môn, trung hồng môn và tiểu hồng môn. Bên cạnh đó, hồng môn còn được phân theo màu sắc như hồng môn đỏ, hồng môn trắng và hồng môn hồng phấn. Tuỳ sở thích gia chủ có thể lựa chọn loại cây hồng môn phù hợp để trồng làm cảnh.

Trong phong thuỷ, cây hồng môn có ý nghĩa mang lại sự may mắn, tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Với những người đang kinh doanh, nên đặt một chậu hồng môn nơi bàn làm việc hoặc quầy lễ tân của công ty. Ngoài tác dụng trang trí không gian làm việc, cây hồng môn còn có ý nghĩa mang đến sự may mắn, thuận lợi và tài lộc.

Thông tin trên Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, loài cây này phù hợp với mọi độ tuổi và có thể đặt trong nhà, văn phòng hay bàn làm việc. Đối với người mệnh Hỏa thì khi trồng cây hồng môn ra hoa, màu đỏ rực của hoa trực tiếp tương hợp với Hỏa, giúp củng cố năng lượng, tăng sự tự tin và quyết đoán.

Ngoài tác dụng trang trí không gian làm việc, cây hồng môn còn có ý nghĩa mang đến sự may mắn, thuận lợi và tài lộc.

Còn với người mang mệnh Thổ: Hỏa sinh Thổ, vì vậy hồng môn giúp sự nghiệp và công danh hanh thông, thuận lợi. Lá xanh mướt của cây thuộc hành Mộc, mang lại sự cân bằng, hài hòa và cảm giác bình an.

Ngoài ra, người mệnh Kim và Thủy vẫn có thể trồng hồng môn; chỉ cần chọn chậu màu trắng, bạc hoặc xanh dương để cân bằng yếu tố phong thủy. Hồng môn không chỉ là cây cảnh làm đẹp, mà còn là món quà ý nghĩa gửi gắm thông điệp may mắn, thành công và gắn kết lâu dài.

Cây hồng môn có lợi ích gì?

Thanh lọc, làm sạch không khí

Cũng theo cổng thông tin của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, cây hồng môn dù đặt ở vị trí nào trong nhà cũng giúp thanh lọc không khí để mang lại sự trong lành, sạch sẽ cho môi trường sống, cải thiện tâm trạng và sức khỏe.

Cây hồng môn dù đặt ở vị trí nào trong nhà cũng giúp thanh lọc không khí để mang lại sự trong lành, sạch sẽ cho môi trường sống, cải thiện tâm trạng và sức khỏe.

Nếu trồng hồng môn trong nhà và quan sát, sau một thời gian bạn sẽ thấy trên cây có rất nhiều bụi bám. Điều này là do khả năng lọc bụi của hồng môn tương đối tốt. Có thể ví loài cây này giống như chiếc máy hút bụi mini giúp thu hết bụi bẩn trong nhà vào một vị trí. Chỉ cần bạn dùng bình xịt hoặc dùng khăn ướt để lau, lá cây sẽ sạch bóng trở lại.

Bớt bức xạ nhiệt

Thiết bị điện tử, nhà bếp... là sản phẩm của cuộc sống hiện đại. Những sản phẩm này chính là nơi phát ra bức xạ nhiệt, sóng wifi... tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho sức khỏe. Để giải quyết nỗi lo về bức xạ nhiệt trong không gian sống, không gian làm việc, có thể đặt chậu hồng môn ở gần các thiết bị đó, giúp giảm nhiệt cho không gian và giảm những ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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