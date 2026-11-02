Mẹo dọn nhà siêu tốc để luôn ngăn nắp và sạch sẽ khi có khách tới chơi

Nên ưu tiên cửa trước hoặc lối vào

Theo VOV, ấn tượng đầu tiên thường là quan trọng nhất, vì vậy, bạn nên ưu tiên quét khu vực hiên nhà, cửa trước hoặc lối vào. Nếu bạn sử dụng cửa kính, hãy chắc chắn rằng bạn đã loại bỏ những vết bẩn tay trên kính trong quá trình dọn dẹp. Đồng thời sắp xếp lại giá đựng giày, móc treo và trang trí lại để tạo ra một lối vào sạch sẽ và đẹp mắt.

Dọn dẹp bồn rửa và lau sạch thiết bị của bạn

Đảm bảo rằng bồn rửa trong nhà bếp của bạn không còn đống bát đĩa của bữa trước và chúng cần được dọn dẹp một cách sạch sẽ bởi có thể các vị khách của bạn sẽ thường xuyên rửa tay ở đây hoặc đề nghị giúp bạn dọn dẹp sau bữa ăn.

Cuộc sống bận rộn khiến chúng ta thậm chí không có nhiều thời gian để dọn dẹp nhà cửa nhiều như trước đây nữa, chính vì vậy, càng ngày càng có nhiều công cụ giúp chúng ta dọn dẹp nhanh chóng.

Bạn cần chú ý đến các loại gia vị và các chất liệu tẩy rửa còn đủ để sử dụng cho bữa tiệc hôm đó, nếu không, hãy nhanh chóng chuẩn bị chúng.

Phủi bụi và làm thẳng vải bọc

Thông tin trên VTV, sofa là nơi khách, bạn bè và gia đình hay ngồi, vì vậy bạn hãy đảm bảo nó sạch sẽ và gọn gàng. Dùng cây lăn xơ vải lăn trên bề mặt để loại bỏ lông và bụi bẩn, đồng thời làm phẳng những chiếc đệm đó. Nếu ghế sofa của bạn được làm bằng vải, hãy xịt nhanh bằng bình xịt làm thơm vải.

Dùng máy hút bụi

Loại bỏ tóc và mảnh vụn trên sàn nhà là một trong những điều đầu tiên bạn nên làm, đặc biệt nếu sàn nhà bạn có màu sáng hơn, dễ lộ bụi bẩn. Chạy máy hút bụi hoặc khăn lau khắp các khu vực chung và phòng tắm dành cho khách để làm sạch nhanh chóng.

Dọn dẹp nệm

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, sau khi dùng một thời gian, đệm sẽ bị bẩn do chúng không được thường xuyên làm sạch như các đồ dùng khác. Để giúp chúng trông như mới trở lại, bạn cần rắc lên bề mặt nệm chút baking soda, để đó vài giờ và sau đó dùng máy hút bụi hút bỏ baking soda. Tất cả các vết bẩn và mùi khó chịu sẽ biến mất.

Sofa là nơi khách, bạn bè và gia đình hay ngồi, vì bạn hãy đảm bảo nó sạch sẽ và gọn gàng.

Với lò vi sóng

Bỏ một chút xà phòng (xà phòng bánh) vào một miếng bọt biển ẩm, sau đó chà để nó tạo bọt. Đặt miếng bọt biển vào trong lò vi sóng, bật lò vi sóng ở chết độ nhiệt độ thấp trong vòng 30 giây. Mở cửa và lau lò vi sóng từ bên trong.

Theo cách này, việc làm sạch lò vi sóng sẽ không chỉ dễ dàng hơn mà nó còn giúp loại bỏ mùi thực phẩm và tất cả vi khuẩn sẽ bám vào miếng bọt biển.

Bỏ hết những thứ không dùng đến

Báo Lâm Đồng điện tử cho biết, trong nhà của mỗi người chắc chắn sẽ có nhiều đồ vật không dùng đến, nhiều chị em không muốn vứt đi vì tiếc, chắc có thể sử dụng trong một vài trường hợp nào đó.

Những món đồ vật này chính là nguyên nhân khiến ngôi nhà của bạn chật chội hơn nhưng không mang lại một lợi ích gì. Để giải quyết vấn đề này, người Nhật sẽ mang vứt bỏ hết những vật dụng không cần thiết này. Nếu những món đồ này còn tốt, bạn có thể mang đi từ thiện sẽ tốt hơn.

Để việc dọn nhà được nhanh và hiệu quả hơn. Trước khi dọn dẹp bạn nên có thêm một bước phân loại. Việc này giúp bạn dọn dẹp từng chỗ hiệu quả hơn thay vì dọn dẹp lung tung.

Gom và phân loại đồ đạc

Để việc dọn nhà được nhanh và hiệu quả hơn. Trước khi dọn dẹp bạn nên có thêm một bước phân loại. Việc này giúp bạn dọn dẹp từng chỗ hiệu quả hơn thay vì dọn dẹp lung tung.

Dọn dẹp nhà vệ sinh

Bạn có thể làm sạch nhà vệ sinh của mình ngay lập tức chỉ bằng vài mẹo sau đây: Bỏ một viên thuốc khử trùng vào bồn cầu và để viên thuốc này ngấm cùng với vài giọt chất tẩy rửa đa năng (bạn cũng có thể làm sạch bồn cầu bằng chất tẩy rửa này); đảm bảo có đủ xà phòng; thay đổi tất cả khăn và thảm.

Chà vòi với một ít chanh để làm cho chúng sáng bóng. Làm sạch bồn rửa để loại bỏ các vết bẩn bằng xà phòng hoặc kem đánh răng. Chà sạch bồn cầu bằng bàn chải. Làm sạch gương nhanh chóng.

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