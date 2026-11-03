Cách sắp xếp tủ quần áo thông minh gọn gàng như cửa hàng thời trang

Phân chia màu sắc để sắp xếp tránh bị rối mắt

Theo Báo Lâm Đồng điện tử, đôi khi bạn thắc mắc tủ quần áo của mình đã khá gọn gàng nhưng sao lại không thấy chúng đẹp mắt và dường như chưa hợp lý cho lắm.

Tại sao bạn không thử sắp xếp tủ quần áo của mình theo màu sắc, những màu gần giống nhau sẽ xếp gần như với cách này sẽ giúp tránh rối mắt cho tủ quần áo, khi tìm cũng dễ dàng hơn. Ngoài ra bạn hãy sử dụng thêm một số chiếc hộp để trong tủ để cất đồ lặt vặt.

Sử dụng chiếc móc phù hợp với từng loại quần áo

Sử dụng chiếc móc phù hợp với từng loại quần áo giúp tủ quần áo của bạn gọn gàng và đẹp mắt hơn đồng thời còn giúp bảo quản quần áo tốt. Ví dụ như dùng móc quần áo có đệm cho những quần áo có vải mỏng, chiếc móc cứng hơn cho quần áo dày, áo khoác.

Sắp xếp tủ quần áo gọn gàng ngăn nắp luôn là mối bận tâm của nhiều người.

Chia nhỏ các ngăn tủ quần áo

Khi tủ quần áo có kích thước càng lớn thì bạn phải biết cách phân chia không gian ra thành nhiều các vách ngăn nhỏ để sắp xếp được nhiều loại đồ hơn. Sau đó, cần xác định những món đồ nào cần treo và cần sắp xếp gọn gàng vào ngăn tủ, điều này sẽ giúp bạn tối ưu được kha khá không gian lưu trữ quần áo.

Số lượng quần áo càng nhiều sẽ chiếm rất nhiều không gian và tủ quần áo sẵn có. Chính vì vậy, để việc sắp xếp quần áo được dễ dàng hơn, việc ngăn vách tủ quần áo là điều thực sự cần thiết.

Quần áo sau khi gấp và được sắp xếp không bị xô ngã hay lệch lạc chúng ta có thể sử dụng vách ngăn nhựa để phân chia. Việc gấp quần áo gọn gàng, ngăn nắp sẽ giúp được tiết kiệm được khá nhiều thời gian trong việc lựa chọn và tìm kiếm quần áo.

Với những loại quần áo nhỏ gọn, phụ kiện như khăn, mũ hãy học cách xếp gọn gàng để đẽ dàng lựa chọn hơn.

Sắp xếp theo phong cách ăn mặc

Thông tin trên VTC News, một người không nhất thiết phải theo một phong cách ăn mặc nhất định. Họ có thể thứ hai thì muốn dịu dàng, thứ ba thì cá tính và thứ 4 thì điệu đà hết mức có thể… Vậy thì các cô nàng ấy nên sắp xếp tủ quần áo của mình theo những ngăn có sự khác biệt rõ ràng về phong cách, để tùy theo ngày, theo tâm trạng mà có thể giúp mình chọn đồ trong nháy mắt.

Nếu bạn không sử dụng tủ kín, mà thay vào đó là kệ mở thì giày dép có thể được xếp gọn trong những chiếc giỏ mây, quần áo cũng có thể được gấp gọn và bỏ vào từng giỏ.

Sắp xếp theo hoàn cảnh ăn mặc

Bạn có phân biệt được đâu là trang phục đi làm, đâu là đồ dạo phố và đâu là đồ đi tiệc? Nếu đã rõ tính năng sử dụng của chúng rồi thì bạn hoàn toàn có thể sắp xếp chúng theo hoàn cảnh mình sẽ mặc. Tuy nhiên, cũng có một số trang phục có thể ứng dụng được trong nhiều hơn một hoàn cảnh. Đây lại là lúc bạn vận dụng sự nhạy bén của mình và đưa chúng vào một ngăn được dán nhãn "Đẹp trong mọi hoàn cảnh".

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, khi mua tủ hay đặt tủ bạn cũng nên tính đến kích thước của từng ngăn tủ. Ví dụ ngăn treo váy liền thân cần phải đủ dài để váy không bị nhăn, ngăn treo chân váy và áo sơ mi thì không cần quá dài để tránh lãng phí không gian.

Nếu bạn không sử dụng tủ kín, mà thay vào đó là kệ mở thì giày dép có thể được xếp gọn trong những chiếc giỏ mây, quần áo cũng có thể được gấp gọn và bỏ vào từng giỏ.

Quần áo nên được sắp xếp theo thứ tự từ quần áo treo đến quần áo gấp và cuối cùng là giày dép. Bạn có thể không cần phải có giá treo đứng, thay vào đó là giá treo gắn thẳng vào tường. Vừa có thể tận dụng mặt kệ để trưng bày tranh, ảnh và đồ lưu niệm, bên dưới có thể treo quần áo. Quần áo nhỏ, tất...được bỏ trong hộp đặt bên dưới, và tận dụng luôn làm chỗ để giày.

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