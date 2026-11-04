Những cây dây leo trồng giàn mang vẻ đẹp rực rỡ, tạo không gian thư giãn

Cây hoa tigon

Theo VTC News, hoa tigon có nguồn gốc từ Mexico, là loài cây họ nho, mọc thành dạng dây leo. Với đặc tính dễ trồng, dễ thích nghi, loài hoa này đã được nhân giống rộng rãi khắp nơi trên thế giới, phổ biến nhất là các nước châu Phi, châu Á có khí hậu ấm áp. Loài hoa tigon ở Việt Nam thuộc giống A. letopus, dễ trồng, ưa nắng và chịu được đất khô hạn.

Hoa tigon mọc thành cụm với 1 đến 4 hoa, xếp dọc theo cành. Màu sắc của hoa rất bắt mắt, chuyển dần từ trắng sang hồng hoặc đỏ san hô. Lá cây có hình trái tim, kích thước khoảng 4cm.

Thân cây tigon có thể bám vào giàn hoặc bất cứ vật gì để leo lên độ cao 9 - 12m. Do đó, cây thường được trồng nhiều ở hàng rào, cổng nhà, mái vòm, tạo thành giàn để làm cho không gian thêm tươi mát, thơ mộng.

Cây này thường được trồng nhiều ở hàng rào, cổng nhà, mái vòm, tạo thành giàn để làm cho không gian thêm tươi mát, thơ mộng.

Tại Việt Nam, hoa tigon thường được trồng trước cổng nhà, sân vườn, hay ban công để vừa trang trí vì lấy bóng mát. Hoa tigon đỏ và hồng thường mang ý nghĩa tình cảm thắm thiết, sự gắn bó dài lâu; còn hoa màu trắng thể hiện tình cảm thuần khiết, trong sáng. Loài hoa này còn mang ý nghĩa phong thuỷ tốt đẹp, được cho là mang lại nhiều may mắn, tăng vượng khí cho gia chủ, giúp mọi việc thuận lợi, hanh thông.

Hoa hồng anh

Hồng anh có nguồn gốc từ Brazil, là một loại hoa thân leo, lá màu xanh đậm với một mặt bóng, mang lại cảm giác căng mọng. Cánh hoa mỏng, mềm mại. Hoa hồng anh rất thích vươn mình theo hướng có ánh sáng, thường sẽ dành 6-8 tiếng trong một ngày để đón nhận ánh nắng mặt trời.

Hoa dễ sinh trưởng và chăm sóc, rất thích hợp với những vị trí như hàng rào, ban công trong nhà. Không chỉ có giá trị về mặt trang trí, hoa hồng được coi là cây phong thủy giúp thu hút may mắn, tài lộc, đem đến năng lượng tích cực...

Hoa đăng tiêu

Thông tin trên Báo Lâm Đồng điện tử, hoa đăng tiêu là một trong những loài hoa đặc trưng mỗi khi nhắc đến các loại cây leo cho bóng mát. Điểm nhấn của loại cây này là có diện tích bao phủ vô cùng rộng lớn mà không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức để chăm sóc.

Hoa nở rộ vào mùa hè, rụng hết lá vào mùa đông và đâm chồi vào mùa xuân.

Hoa thường mọc thành các chùm ở đầu cành, mọc rủ xuống mặt đất rất đẹp và vững chắc, đa dạng các màu sắc như đỏ tươi, đỏ cam... Hoa nở rộ vào mùa hè, rụng hết lá vào mùa đông và đâm chồi vào mùa xuân.

Cây leo hoa huyết long

Cây hoa huyết long có đặc điểm là leo nhanh, uốn tốt, leo cao, cành nhánh nhiều thích hợp cho việc làm giàn che nắng bởi cây có đặc điểm ưa ánh nắng. Cây huyết long mang ý nghĩa về sự quyền quý, uy dũng và vươn lên trong cuộc sống, đồng thời đem lại cho gia chủ sự thịnh vượng và may mắn.

Ấn tượng của hoa huyết long đó là hoa mọc thành từng chuỗi vô cùng đẹp, lạ mắt và ấn tượng. Hoa huyết long nở trong thời gian dài từ mùa hè đến mùa thu và càng về già thì cây càng sai hoa.

Hoa sư tử quân

Cũng theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, hoa sư tử quân, còn gọi là Combretum indicum, là loài cây leo có nguồn gốc từ Châu Á và Châu Phi. Khi du nhập vào Việt Nam, cây nhanh chóng được ưa chuộng bởi sắc hoa nhẹ nhàng, thường nở thành từng chùm với màu hồng phớt, trắng hoặc đỏ rực rỡ tùy giai đoạn nở hoa.

Không chỉ có tác dụng che nắng tự nhiên, hoa sư tử quân còn giúp làm dịu đi cái nắng gay gắt, tạo cảm giác mát mẻ và thư giãn cho cả căn nhà.

Cây mang ý nghĩa tượng trưng cho sự kiên cường, sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp vững chãi. Tán lá rộng, hoa nở thành chùm buông rủ xuống mềm mại khiến ban công trở nên sinh động và tràn đầy sức sống. Không chỉ có tác dụng che nắng tự nhiên, hoa sư tử quân còn giúp làm dịu đi cái nắng gay gắt, tạo cảm giác mát mẻ và thư giãn cho cả căn nhà.

Hoa mai hoàng yến

Mai hoàng yến là loài cây dây leo được nhiều người yêu thích nhờ sắc vàng chanh tươi mát và vẻ ngoài thanh thoát. Những bông hoa 5 cánh mảnh mai, điểm xuyết nhụy đỏ sẫm nổi bật ở giữa, tạo nên vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa cuốn hút. Cây thường được trồng ở ban công, sân trước hay hiên nhà, mang đến không gian tươi mới, giúp xua tan căng thẳng và tạo cảm giác thư thái cho cả gia đình.

Không chỉ có vẻ ngoài nổi bật, mai hoàng yến còn mang trong mình thông điệp về sự mạnh mẽ, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên. Vì thế, loài cây này thường được nhiều người lựa chọn trồng tại nhà như một biểu tượng phong thủy tốt lành, nhất là với những ai đang học tập, kinh doanh, bởi cây được cho là đem lại may mắn và năng lượng tích cực.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.