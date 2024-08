Vụ cướp có súng trong đêm (P cuối): Kẻ 'bán mình' cho cờ bạc

Vụ cướp có súng trong đêm (P1): Gã đàn ông bịt mặt GĐXH - Khoảng giữa tháng 2/2023, tại địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra một vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng. Tên cướp đã ngang nhiên đi vào cửa hàng "Thế giới di động" bắn một phát súng nhằm uy hiếp nhân viên, từ đó cướp đi số lượng tài sản lên tới gần 500 triệu đồng.

Vụ cướp có súng tại cửa hàng bán điện thoại di động tọa lạc ngay con phố lớn ở TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã khiến dư luận xôn xao. Khi vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã gặp nhiều khó khăn bởi đối tượng dường như chuẩn bị rất kỹ càng.



Dấu vết duy nhất tên cướp để lại là hình ảnh qua camera của cửa hàng điên thoại. Theo những hình ảnh này, đối tượng là nam giới, cao khoảng 1m70, đầu đội mũ len đen có họa tiết ngôi sao, mặt bị kín. Đối tượng di chuyển bằng chiếc xe máy hiệu Honda SH chưa rõ biển kiểm soát. Theo nhân viên cửa hàng điện thoại, tên cướp có giọng nói không giống với khẩu ngữ của người dân địa phương.

Khi rà dựng chân dung các đối tượng khả nghi, Công an tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện Nguyễn Văn Duy (SN 1998, trú tại Vĩnh Phúc) có nhiều "khuất tất". Duy từng có tiền án và hiện tại đối tượng này "hoạt động" trong lĩnh vực cờ bạc thông qua hình thức mua bán sô lô, đề.

Vào thời điểm công an xác minh, Duy bất ngờ rời khỏi nơi cư trú mà không ai hay biết. Tuy nhiên, khi so sánh đặc điểm nhận dạng thông quan hình ảnh thu được trước đó, công an cho rằng nghi phạm và Duy không "khớp" nhau. Dâu vậy, Duy vẫn là một mắt xích có thể giúp công an "lần" ra đối tượng trực tiếp gây án.

Công tác rà soát tại các cửa hàng bán thuốc đã cho ra kết quả. Tại một cửa hàng thuốc thuộc huyện Bình Xuyên, công an được người dân cung cấp hình ảnh một nam thanh niên giống với kẻ gây ra vụ cướp tại TP Phúc Yên vào mua băng dán y tế. Trong đoạn clip này, nam thanh niên chỉ đeo khẩu trang nên công an đã có những nhận diện cụ thể hơn về đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Vĩnh Phúc thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1996, trú tại Bình Xuyên, Vĩnh Phúc). Hào quê gốc ở Thái Bình nhưng lấy vợ và sinh sống tại Vĩnh Phúc, vì thế người này nói giọng không giống người địa phương nơi đây.

Đối tượng Hào (ảnh tư liệu)

Hào có mối quan hệ khá thân tình với đối tượng Nguyễn Văn Duy. Giữa 2 người này có biểu hiện mua bán số lô, đề với nhau. Theo xác minh, Hào là kẻ chơi bời, ngập ngụa vào cờ bạc trong thời gian dài, trước đó, phía gia đình vợ đối tượng đã phải trả nợ cho Hào hơn 1 tỷ đồng.

So sánh các đặc điểm nhận dạng của nghi phạm và Hào, công an thấy có nhiều điểm trùng khớp. Sau khi vụ cướp xảy ra, Hào cũng rời khỏi địa phương. Theo gia đình đối tượng cung cấp, đêm 13/2/2023 (thời điểm xảy ra vụ cướp), Hào có "tạt" về nhà một lúc rồi nhanh chóng rời đi. Kể từ thời điểm ấy, không ai trong gia đình đối tượng liên hệ được với Hào.

Với các tài liệu thu thập được, Công an xác định Hào là nghi phạm gây ra vụ cướp có súng tối 13/2/2023. Cùng thời điểm này, Dương bất ngờ đến cơ quan công an trình diện. Dương khai nhân trước hôm xảy ra vụ cướp, Hào có mua số lô, đề của mình với số tiền hơn 90 triệu đồng. Dương gọi điện đòi tuy nhiên Hào khất. Việc tối 13/2, Hào đi đâu, làm gì Dương không nắm được.

Truy vết nghi phạm, Công an Vĩnh Phúc biết Hào đã di chuyển bằng máy bay vào Lâm Đồng, ngoài ra đối tượng cũng đã bán một số điện thoại là tang vật vụ cướp để lấy tiền chi tiêu.

Phối hợp với Công an Lâ Đồng, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ thành công Hào khi tên này di chuyển bằng taxi đến địa phận đèo Bảo Lộc.

Tại cơ quan công an, Hào khai nhận, do thua tha cờ bạc nên túng quẫn và nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Tối 13/2/2023, Hào đem theo khẩu súng săn bắn đạn chì đi "tìm mồi" tại TP Phúc Yên. Khi tới của hàng điên thoại di động, thấy vắng khách, bên trong chỉ có nhân viên nữ nên Hào dừng xe, ôm theo khẩu súng xông vào và gây án.

Sau khi cướp được số tài sản lớn, Hào về nhà cất giấu khẩu súng rồi bỏ đi. Trên đường trốn, đối tượng đã bán một số điện thoại cướp được làm "lộ phí".

Dù đã rất ma lanh, tìm mọi cách xóa dấu vết, tuy nhiên Hào cuối cùng cũng sa lưới pháp luật. Công an tỉnh Vĩnh Phúc sau đó khởi tố Hào về tội "cướp tài sản", "đánh bạc" và khởi tố đối tượng Dương về hành vi "đánh bạc".