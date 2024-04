Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) thông tin trên báo Đà Nẵng rằng, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, thông tin trên báo Công an Đà Nẵng cho biết, vào 0h50' ngày 21/5, tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm phối hợp với Đồn biên phòng Non Nước (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) bắt quả tang Nguyễn Huy Hải, 24 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 3 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp hàng khay khoảng 4 gram, cùng các tang vật liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu thêm 36 viên thuốc lắc khoảng 25 gram và các tang vật liên quan.

Nguyễn Huy Hải thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Báo Công an Đà Nẵng

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Thanh niên, Hải thuê một căn hộ ở tầng 5 ở phường Mỹ An để lưu trú và thường ra ngoài vào ban đêm, di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao, chọn các tuyến đường vắng, giao nhận ma túy ở các khu vực vắng vẻ để tránh người theo dõi.

Đáng chú ý, Hải thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà. Nhận định có điều bất thường, lực lượng biên phòng lên phương án đấu tranh.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Vào đêm 21/4, ngay khi Hải xuống lục thùng rác ở tầng trệt, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bất ngờ đột kích, khống chế Hải với tang vật là 3 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy tổng hợp dạng hàng khay Ketamine khoảng 4 gram.

Lúc này, trong thùng rác Hải còn giấu 36 viên thuốc lắc (khoảng 25 gram). Hải khai nhận bản thân không có nghề nghiệp, chuyên bán ma túy cho các quán bar, pub, karaoke để lấy tiền tiêu xài.