Trời mưa sau nhiều ngày nắng nóng, người cao tuổi dễ chủ quan với 4 thay đổi sức khỏe này

Sau nhiều ngày oi nóng, một cơn mưa thường khiến không khí dịu hơn, cơ thể cũng bớt cảm giác nóng bức. Nhiều gia đình vì thế cho rằng khi trời đã mát, những nguy cơ sức khỏe do nắng nóng cũng đã qua.

Nhưng với người cao tuổi, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), người từ 65 tuổi trở lên có nguy cơ cao hơn trước các vấn đề sức khỏe liên quan đến nhiệt. Khả năng điều hòa thân nhiệt và thích nghi với thay đổi nhiệt độ cũng suy giảm theo tuổi. Bên cạnh đó, bệnh mạn tính và một số loại thuốc có thể làm tăng nguy cơ bị ảnh hưởng bởi nhiệt.

Sự nóng bức của những ngày trước đó làm tiêu hao thể lực, khiến người cao tuổi càng trở nên nhạy cảm hơn khi thời tiết chuyển biến đột ngột. Ảnh minh họa: iStock

CDC Quảng Ninh cũng lưu ý người cao tuổi là nhóm dễ bị tác động bởi thời tiết nắng nóng do khả năng thích nghi với nhiệt độ giảm theo tuổi, trong khi bệnh tim mạch, huyết áp, hô hấp và nhiều bệnh mạn tính thường gặp hơn ở nhóm này.

Vì vậy, sau một đợt nóng kéo dài, việc trời chuyển mưa và nhiệt độ giảm không có nghĩa cơ thể người cao tuổi lập tức trở lại trạng thái bình thường. Gia đình vẫn nên chú ý 4 thay đổi sau.

4 dấu hiệu người cao tuổi không nên chủ quan khi thời tiết đang nắng nóng chuyển sang mưa

1. Mệt mỏi, chóng mặt, hoa mắt bất thường

Đây là những biểu hiện khá dễ bị bỏ qua vì nhiều người nghĩ rằng chỉ cần trời mát là cơ thể sẽ tự hồi phục.

Thực tế, sau nhiều ngày nóng, cơ thể có thể đã mất nước qua mồ hôi. Ở người cao tuổi, cảm giác khát có thể không rõ ràng như ở người trẻ, trong khi khả năng điều chỉnh thân nhiệt cũng suy giảm theo tuổi.

CDC Quảng Ninh khuyến cáo người cao tuổi cần đặc biệt chú ý việc giữ đủ nước trong những ngày nóng. Với những người được bác sĩ yêu cầu hạn chế lượng nước hoặc đang sử dụng thuốc lợi tiểu, lượng nước bổ sung cần tuân theo hướng dẫn điều trị thay vì tự ý uống thật nhiều.

Trời mưa đột ngột sau nắng nóng kéo dài khiến người cao tuổi dễ bị chóng mặt, choáng váng do cơ thể không kịp thích nghi. Ảnh minh họa: iStock

Khi trời mưa, nhiệt độ giảm có thể khiến cảm giác khát và nóng bức biến mất. Người cao tuổi vì thế dễ quên uống nước hoặc nghĩ rằng cơ thể đã hoàn toàn ổn.

Nếu xuất hiện mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt, nhất là khi đứng dậy hoặc đi lại, nên ngồi hoặc nằm nghỉ, đứng lên từ từ và chú ý tình trạng huyết áp.

Không nên tự ý điều chỉnh thuốc huyết áp, thuốc tim mạch hay thuốc lợi tiểu chỉ vì thời tiết thay đổi.

Nếu chóng mặt đi kèm ngất, đau ngực, khó thở, yếu liệt tay chân, méo miệng hoặc nói khó, cần được đưa đi cấp cứu.

2. Ho, khò khè, khó thở tăng lên

Sau mưa, nhiệt độ và độ ẩm môi trường thay đổi. Với người khỏe mạnh, những thay đổi này thường không gây vấn đề nghiêm trọng. Tuy nhiên, người cao tuổi mắc hen, COPD hoặc các bệnh hô hấp mạn tính có thể nhạy cảm hơn.

Biểu hiện ban đầu đôi khi chỉ là ho nhiều hơn, xuất hiện đờm, khò khè hoặc nhanh mệt khi đi lại.

Những triệu chứng này không nên mặc nhiên được giải thích là “dính mưa”, “trúng gió” hay do tuổi tác, đặc biệt nếu chúng xuất hiện rõ rệt hơn so với thường ngày.

Người cao tuổi bị ướt mưa nên thay quần áo khô, tránh để cơ thể lạnh kéo dài và tiếp tục sử dụng thuốc theo đơn nếu đang điều trị bệnh hô hấp.

Nếu khó thở tăng nhanh, tím môi, đau ngực, lơ mơ hoặc hụt hơi đến mức khó nói thành câu, cần được khám và xử trí y tế kịp thời.

3. Huyết áp, tim mạch xuất hiện dấu hiệu bất thường

Một cơn mưa không đồng nghĩa với việc mọi ảnh hưởng của những ngày nắng nóng trước đó lập tức biến mất.

Nhiệt độ cao có thể khiến cơ thể mất nước và tạo thêm gánh nặng cho hệ tuần hoàn. CDC cũng lưu ý những người có bệnh mạn tính, trong đó có bệnh tim mạch, có nguy cơ cao hơn khi chịu tác động của nhiệt.

Ở người cao tuổi, việc cơ thể phải điều chỉnh trước sự thay đổi của nhiệt độ càng đáng lưu ý. Đặc biệt, những người đang điều trị tăng huyết áp, bệnh tim, bệnh thận hoặc sử dụng thuốc lợi tiểu cần theo dõi sát hơn.

Các biểu hiện như mệt bất thường, hồi hộp, tim đập nhanh, choáng váng hoặc khó thở khi vận động nhẹ không nên mặc nhiên quy cho thời tiết.

Nếu xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở đột ngột, vã mồ hôi lạnh, ngất hoặc đau lan ra cánh tay, vai, lưng hay hàm, cần được cấp cứu.

Điểm quan trọng là không nên tự chẩn đoán rằng “do trời mưa” khi một triệu chứng tim mạch mới xuất hiện.

Dù trời đã mưa, nhưng sự mệt mỏi tích tụ từ những ngày nắng nóng vẫn khiến người cao tuổi dễ bị cảm lạnh hoặc mắc các vấn đề đường hô hấp. Ảnh minh họa: iStock

4. Đau nhức, cứng khớp tăng lên

Đây là thay đổi mà nhiều người cao tuổi dễ nhận thấy nhất sau những ngày thời tiết biến động.

Đầu gối, vai, lưng hoặc các khớp từng bị thoái hóa có thể đau hoặc cứng hơn khi môi trường thay đổi. Tuy nhiên, không nên khẳng định đơn giản rằng “trời mưa gây đau khớp”.

Các nghiên cứu về mối liên quan giữa thời tiết và đau do thoái hóa khớp cho kết quả chưa hoàn toàn thống nhất. Một số nghiên cứu ghi nhận độ ẩm, nhiệt độ hoặc áp suất khí quyển có liên quan đến mức độ đau ở một bộ phận người bệnh, nhưng cơ chế và mức độ ảnh hưởng vẫn cần được nghiên cứu thêm.

Vì vậy, nếu sau mưa thấy khớp đau nhẹ hoặc cứng hơn, người cao tuổi có thể vận động nhẹ nhàng trong khả năng chịu đựng, tránh ngồi bất động quá lâu và giữ cơ thể ở nhiệt độ dễ chịu.

Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau kéo dài chỉ vì đau khớp mỗi khi thời tiết thay đổi.

Nếu khớp sưng nóng đỏ, đau dữ dội, mất khả năng vận động hoặc đau kèm sốt, cần đi khám để tìm nguyên nhân.

Trời mưa, đừng vội nghĩ nguy cơ sức khỏe đã qua

Điều người cao tuổi cần lưu ý không phải là phải “sợ mưa”, mà là không nên nhầm cảm giác mát mẻ với việc cơ thể đã hoàn toàn hồi phục sau những ngày nóng.

Sau một đợt nóng kéo dài, gia đình vẫn nên quan sát người lớn tuổi, nhất là những người sống một mình hoặc đang mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, bệnh thận, COPD, hen và các bệnh mạn tính khác.

Người cao tuổi không nên chủ quan khi thời tiết chuyển từ nắng nóng sang mưa. Ảnh minh họa: iStock

Hãy chú ý những thay đổi khác với trạng thái thường ngày như mệt bất thường, chóng mặt, đi lại không vững, ho hoặc khó thở tăng lên, hồi hộp, tim đập bất thường hay đau ngực.

Người đang điều trị bệnh nền cần tiếp tục sử dụng thuốc theo đơn và không tự ý ngừng hoặc thay đổi liều thuốc chỉ vì nhiệt độ ngoài trời đã giảm.

Một cơn mưa có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có nghĩa mọi tác động của những ngày nắng nóng đã kết thúc. Với người cao tuổi, quan sát những thay đổi bất thường và đi khám khi triệu chứng kéo dài hoặc nặng lên vẫn là cách an toàn nhất.