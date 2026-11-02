Đây mới là cách đánh bay mùi hôi khó chịu trong nhà đơn giản, tiết kiệm

Những nguyên nhân gây mùi phổ biến

Theo VOV, mùi hôi trong nhà có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm:

Ẩm mốc: Thường gặp trong những khu vực không thông thoáng, đặc biệt là phòng tắm và nhà bếp. Tuy nhiên, tình trạng ẩm mốc vẫn có thể xuất hiện ở những không gian khác nếu có độ ẩm cao và liên tục (thường vào mùa mưa).

Mùi thức ăn: Thức ăn chế biến tại nhà, đặc biệt là các món chiên xào, có thể để lại mùi lâu dài trong không khí. Mùi đồ ăn thường lưu lại rất lâu nên đây cũng là loại mùi hôi khó loại bỏ nhất.

Mùi vật dụng: Những đồ dùng có tính thấm hút, dễ bám bụi như thảm lông, ghế sofa hoặc rèm cửa rất dễ bốc mùi khó chịu nếu không được vệ sinh thường xuyên gây khó chịu.

Mùi từ vật nuôi: Các vật nuôi trong nhà như chó, mèo thường rụng lông khá nhiều nên cũng là tác nhân khiến vi khuẩn sinh sôi, phát ra mùi khó chịu. Ngoài ra, mùi đặc trưng của thú cưng cũng là một yếu tố gây mùi cho tổ ấm của bạn.

Mùi hôi trong nhà có thể phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau.

Hệ thống cống: Các ống thoát nước bị nghẽn có thể gây trào ngược và mùi hôi khó chịu ở nhà vệ sinh, bồn rửa chén và các khu vực khác.

Các mẹo khử mùi hôi trong nhà

Mẹo khử mùi rác bằng cam, quýt

Thông tin trên VTC News, cắt đôi một quả chanh hoặc quýt, mở nắp lọc rác ở bồn rửa bát và cho từng miếng cam, quýt vào đó. Chúng sẽ giúp làm sạch các vết bẩn của màng lọc và mang lại mùi thơm dễ chịu.

Mẹo khử mùi hôi bồn cầu

Với mẹo này, bạn chỉ cần tạo một hỗn hợp cho vào nhà bồn cầu nhằm diệt vi khuẩn và tạo mùi tươi mát cho phòng vệ sinh. Trộn đều 4 thìa nước cốt chanh hoặc giấm, 1/2 chén soda rửa, 1/2 chén muối, 1 thìa xà phòng, 1 thìa chất tẩy rửa và 15 giọt tinh dầu bất kỳ vào bát lớn. Dùng bình xịt, xịt nước lên hỗn hợp cho đến khi nó đủ cứng để tạo thành những quả bóng. Thả chúng vào bồn cầu và để khô trong 6 giờ.

Khử mùi hôi của thảm bằng giấm

Lấy một bình xịt, trộn 150 ml oxy già, 1 thìa giấm và 1 thìa baking soda. Xịt dung dịch đó lên thảm và để khô. Sau khi thảm khô, bạn sẽ nhận thấy một lớp bột xuất hiện. Chỉ cần làm sạch lớp bột đó bằng máy hút bụi, tấm thảm sẽ lại thơm mát.

Mở cửa sổ để lưu thông không khí

Mở cửa sổ thường xuyên là cách đơn giản giúp không khí trong lành lưu thông vào phòng, đồng thời đẩy bớt mùi hôi và các khí tù đọng ra bên ngoài. Tuy nhiên, với những người dị ứng phấn hoa hoặc sống tại khu vực có mức độ ô nhiễm không khí cao, nên kiểm tra tình trạng chất lượng không khí trước khi mở cửa để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Dùng baking soda để khử mùi hôi hiệu quả.

Sử dụng chanh

Chanh có mùi thơm tự nhiên, giúp tạo cảm giác dễ chịu và làm tươi mới không gian. Bạn có thể cho vài lát chanh tươi vào một bát hoặc nồi nước rồi đặt trong phòng. Thay nước và chanh mới mỗi ngày để hỗ trợ giảm mùi hôi hiệu quả.

Dùng giấm trắng

Giấm trắng là nguyên liệu quen thuộc có khả năng hỗ trợ khử mùi. Hãy pha giấm và nước theo tỷ lệ bằng nhau, cho vào bình xịt rồi phun lên những khu vực có mùi khó chịu. Sau khi xịt, để bề mặt khô tự nhiên, mùi hôi dần được cải thiện.

Phương pháp khử mùi và khử trùng tự nhiên

Cũng theo Báo Giáo dục và Thời đại, đổ một ít trà vào đĩa đựng trái cây và đặt trong căn phòng mới được trang trí. Khử trùng toàn bộ căn phòng bằng giấm trắng. Cách tiết kiệm và hợp lý nhất để mang lại luồng không khí tươi mát và làm đẹp ngôi nhà của bạn là trồng hoa và cây phù hợp.

Các loại thực vật có thể hấp thụ formaldehyde, loại bỏ chất xylene bao gồm: xương rồng, cây thường xuân, hoa đồng tiền, lau sậy, hoa cúc, v.v.

Những điều cần tránh

Mặc dù một số loài hoa có hình dáng đẹp và hương thơm quyến rũ nhưng thân và lá của chúng lại tiết ra chất độc có hại. Ví dụ, hoa tulip có chứa chất kiềm độc. Người và động vật sẽ bị chóng mặt và xuất hiện các triệu chứng ngộ độc nếu ở trong cùng không gian với những bông hoa như vậy từ 2 đến 3 giờ.

Thân và hoa đỗ quyên màu vàng chứa chất độc, nếu vô tình ăn phải có thể gây ngộ độc. Hoa đỗ quyên trắng chứa độc tố có thể gây nôn mửa và khó thở ở người.

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