Trung thu 2025: Mô hình 'cá chép trông trăng' gây sốt, giá bán lên đến 550.000 đồng/sản phẩm

Ghi nhận của phóng viên trước thềm Tết Trung thu tại phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), ngoài những sản phẩm truyền thống bắt mắt như đèn ông sao, đầu lân, đèn lồng… nổi bật trong số đó chính là các sản phẩm cá chép trong tư thế đang bơi, hay còn gọi là " cá chép trông trăng".

Theo các tiểu thương, tạo hình cá chép không mới nhưng nếu mọi năm, người dân quen với tạo hình cá chép từ chất liệu tre/gỗ và các loại ni-lông sắc màu dán bao quanh thì sản phẩm "hot" năm nay chính cá chép được làm từ chất liệu xốp, thiết kế uốn lượn, được bao bởi một hoặc nhiều lớp vải cầu kỳ, mềm mại cùng nhiều vảy cá ánh sắc kim tuyến bắt mắt.

Theo đó, tùy theo kích thước mỗi sản phẩm mà giá bán cũng khác nhau, dao động từ 150.000 đồng lên đến 550.000 đồng/sản phẩm kích thước lớn.

Mô hình 'cá chép trông trăng' bất ngờ gây sốt mùa Trung thu năm nay, giá lên đến 550.000 đồng/sản phẩm, tùy kích thước. Video: B.Loan

Chị Hằng - tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, "cá chép trông trăng" tạo hình mới mẻ, độc đáo và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân bởi nhiều ý nghĩa. Trung thu là tết của trăng sáng, tết của đoàn viên, còn cá chép gắn với sự tích "cá chép hóa rồng", tượng trưng cho ý chí vươn lên, thành công và may mắn.

Theo chị Hằng, khi cá chép gắn với trăng, có thể hình dung ước muốn con người dù "vượt vũ môn" trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, hay công thành danh toại vẫn hướng tới ảnh sáng trong trẻo, hướng về sự đoàn tụ, hạnh phúc với hai chữ "gia đình".

Bởi vậy, theo chị Hằng, dù sản phẩm bắt đầu ra mắt năm 2024 nhưng đến năm nay, sản phẩm "cá chép trông trăng" mới thực sự được người mua quan tâm.

Theo các tiểu thương, "cá chép trông trăng" phải có tư thế như đang bơi. Sản phẩm được làm từ xốp nhẹ dễ tạo hình. Các sản phẩm được thiết kế cầu kỳ, phần thân cá uốn lượn mềm mại, vảy cá ánh sắc kim tuyến bắt mắt, đôi mắt tròn hướng về phía vầng trăng tròn treo trên giá đỡ.

Có thể nói, sự xuất hiện của "cá chép trông trăng" đã thổi một làn gió mới vào thị trường Trung thu 2025.

Không chỉ đơn thuần là món đồ chơi hay vật trang trí, sản phẩm còn gợi mở những giá trị văn hóa – tâm linh quen thuộc của người Việt. Trong ánh trăng rằm sáng tỏ, hình ảnh cá chép hướng về vầng trăng như nhắc nhớ mỗi người về khát vọng vươn lên, về niềm tin và sự gắn kết của gia đình trong mùa đoàn viên.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Cận cảnh các sản phẩm "cá chép trông trăng" đang gây sốt năm nay với thiết kế cầu kỳ, phần thân cá uốn lượn mềm mại, đôi mắt tròn hướng về phía vầng trăng tròn treo trên giá đỡ.

Tại phố Hàng Mã, các sản phẩm "cá chép trông trăng" được treo ở khu vực dễ thấy dễ nhìn, tiện lợi, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng.

Theo các tiểu thương, "cá chép trông trăng" phải đáp ứng tiêu chí về hình dáng, thiết kế uốn lượn, được bao bởi một hoặc nhiều lớp vải cầu kỳ, mềm mại cùng nhiều vảy cá ánh sắc kim tuyến bắt mắt.

Theo chị Hằng, khi cá chép gắn với trăng, có thể hình dung ước muốn con người dù "vượt vũ môn" trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, hay công thành danh toại vẫn hướng tới ảnh sáng trong trẻo, hướng về sự đoàn tụ, hạnh phúc với hai chữ "gia đình".

Dù sản phẩm bắt đầu ra mắt năm 2024 nhưng đến năm nay, sản phẩm "cá chép trông trăng" mới thực sự được người mua quan tâm.

Khi Tết Trung thu càng đến gần, phố Hàng Mã càng nhận được sự quan tâm của người dân bởi sắc màu rực rỡ của các sản phẩm đồ chơi phục vụ trung thu.

