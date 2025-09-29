Mới nhất
Trung thu 2025: Mô hình 'cá chép trông trăng' gây sốt, giá bán lên đến 550.000 đồng/sản phẩm

Thứ hai, 12:50 29/09/2025 | Giá cả thị trường
GĐXH - Trước thềm Tết Trung thu, phủ khắp các tuyến phố Hàng Mã, Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là các sản phẩm đèn lồng, đầu lân hay những đồ chơi truyền thống khác thì mặt hàng đang gây sốt và được săn lùng năm nay chính là tạo hình "cá chép trông trăng".

Hà Nội mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee, 3 nhóm hàng này không nằm trong danh mục hàng hóa được bán

GĐXH - Trước ngày 15/12, Hà Nội sẽ hoàn thành thí điểm Chương trình "Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô" và hình thành "Gian hàng sản phẩm Thủ đô Hà Nội" trên sàn thương mại điện tử Shopee. Theo đó, danh mục hàng hóa được bán sẽ không bao gồm các sản phẩm nông, thủy sản tươi sống và sơ chế thuộc nhóm thực phẩm.

Ghi nhận của phóng viên trước thềm Tết Trung thu tại phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm,  TP Hà Nội), ngoài những sản phẩm truyền thống bắt mắt như đèn ông sao, đầu lân, đèn lồng… nổi bật trong số đó chính là các sản phẩm cá chép trong tư thế đang bơi, hay còn gọi là " cá chép trông trăng".

Theo các tiểu thương, tạo hình cá chép không mới nhưng nếu mọi năm, người dân quen với tạo hình cá chép từ chất liệu tre/gỗ và các loại ni-lông sắc màu dán bao quanh thì sản phẩm "hot" năm nay chính cá chép được làm từ chất liệu xốp, thiết kế uốn lượn, được bao bởi một hoặc nhiều lớp vải cầu kỳ, mềm mại cùng nhiều vảy cá ánh sắc kim tuyến bắt mắt.

Theo đó, tùy theo kích thước mỗi sản phẩm mà giá bán cũng khác nhau, dao động từ 150.000 đồng lên đến 550.000 đồng/sản phẩm kích thước lớn.

Mô hình 'cá chép trông trăng' bất ngờ gây sốt mùa Trung thu năm nay, giá lên đến 550.000 đồng/sản phẩm, tùy kích thước. Video: B.Loan

Chị Hằng - tiểu thương tại phố Hàng Mã cho biết, "cá chép trông trăng" tạo hình mới mẻ, độc đáo và đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân bởi nhiều ý nghĩa. Trung thu là tết của trăng sáng, tết của đoàn viên, còn cá chép gắn với sự tích "cá chép hóa rồng", tượng trưng cho ý chí vươn lên, thành công và may mắn.

Theo chị Hằng, khi cá chép gắn với trăng, có thể hình dung ước muốn con người dù "vượt vũ môn" trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, hay công thành danh toại vẫn hướng tới ảnh sáng trong trẻo, hướng về sự đoàn tụ, hạnh phúc với hai chữ "gia đình".

Bởi vậy, theo chị Hằng, dù sản phẩm bắt đầu ra mắt năm 2024 nhưng đến năm nay, sản phẩm "cá chép trông trăng" mới thực sự được người mua quan tâm.

Theo các tiểu thương, "cá chép trông trăng" phải có tư thế như đang bơi. Sản phẩm được làm từ xốp nhẹ dễ tạo hình. Các sản phẩm được thiết kế cầu kỳ, phần thân cá uốn lượn mềm mại, vảy cá ánh sắc kim tuyến bắt mắt, đôi mắt tròn hướng về phía vầng trăng tròn treo trên giá đỡ.

Có thể nói, sự xuất hiện của "cá chép trông trăng" đã thổi một làn gió mới vào thị trường Trung thu 2025.

Không chỉ đơn thuần là món đồ chơi hay vật trang trí, sản phẩm còn gợi mở những giá trị văn hóa – tâm linh quen thuộc của người Việt. Trong ánh trăng rằm sáng tỏ, hình ảnh cá chép hướng về vầng trăng như nhắc nhớ mỗi người về khát vọng vươn lên, về niềm tin và sự gắn kết của gia đình trong mùa đoàn viên.

Chùm ảnh ghi nhận của phóng viên:

Mô hình cá chép trông trăng gây sốt mùa Trung thu 2025 với giá lên đến 550 . 000 Đồng - Ảnh 2.

Cận cảnh các sản phẩm "cá chép trông trăng" đang gây sốt năm nay với thiết kế cầu kỳ, phần thân cá uốn lượn mềm mại, đôi mắt tròn hướng về phía vầng trăng tròn treo trên giá đỡ.

Mô hình cá chép trông trăng gây sốt mùa Trung thu 2025 với giá lên đến 550 . 000 Đồng - Ảnh 3.

Tại phố Hàng Mã, các sản phẩm "cá chép trông trăng" được treo ở khu vực dễ thấy dễ nhìn, tiện lợi, sẵn sàng phục vụ nhu cầu khách hàng.

Mô hình cá chép trông trăng gây sốt mùa Trung thu 2025 với giá lên đến 550 . 000 Đồng - Ảnh 4.

Theo các tiểu thương, "cá chép trông trăng" phải đáp ứng tiêu chí về hình dáng, thiết kế uốn lượn, được bao bởi một hoặc nhiều lớp vải cầu kỳ, mềm mại cùng nhiều vảy cá ánh sắc kim tuyến bắt mắt.

Mô hình cá chép trông trăng gây sốt mùa Trung thu 2025 với giá lên đến 550 . 000 Đồng - Ảnh 6.

Theo chị Hằng, khi cá chép gắn với trăng, có thể hình dung ước muốn con người dù "vượt vũ môn" trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, hay công thành danh toại vẫn hướng tới ảnh sáng trong trẻo, hướng về sự đoàn tụ, hạnh phúc với hai chữ "gia đình".

Mô hình cá chép trông trăng gây sốt mùa Trung thu 2025 với giá lên đến 550 . 000 Đồng - Ảnh 7.

Dù sản phẩm bắt đầu ra mắt năm 2024 nhưng đến năm nay, sản phẩm "cá chép trông trăng" mới thực sự được người mua quan tâm.

Mô hình cá chép trông trăng gây sốt mùa Trung thu 2025 với giá lên đến 550 . 000 Đồng - Ảnh 8.

Khi Tết Trung thu càng đến gần, phố Hàng Mã càng nhận được sự quan tâm của người dân bởi sắc màu rực rỡ của các sản phẩm đồ chơi phục vụ trung thu.

Bão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanhBão Ragasa vào đất liền: Chi 5.000 đồng, người đi chợ chỉ nhận về 2 quả chanh

GĐXH - Nếu tại chợ đầu mối, 1kg chanh ta có giá 13.000 – 14.000 đồng thì tại chợ dân sinh, người dân chi 5.000 đồng sẽ chỉ nhận về 2 quả chanh.

Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi "mặt trận"Hà Nội tăng cường kiểm soát thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên mọi 'mặt trận'

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 22/9/2025 về Chuyên đề "tăng cường kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường họcChủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học

GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Bảo Loan
