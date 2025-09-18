Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành khẩn trương vào cuộc vụ rau trôi nổi được phù phép nguồn gốc để đưa vào bếp ăn nhiều trường học
GĐXH - Chiều 18/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản số 5152/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh về hoạt động sơ chế, kính doanh rau, củ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh.
Xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.
Bên cạnh đó, liên quan vấn để tổ chức các bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND phường, xã thực hiện nghiêm chỉ đạo chuyên đề tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học.
Đồng thời, lựa chọn đơn vị đủ năng lực, đáp ứng tốt nhất việc cung cấp thực phẩm, nguyên liệu và cung cấp suất ăn cho các bữa ăn bán trú thuộc phạm vi quản lý.
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tăng cường, kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị được lựa chọn cung cấp nguyên liệu, suất ăn phục vụ các bữa ăn bán trú cho học sinh theo địa bàn quản lý; giám sát đánh giá việc tổ chức các bữa ăn bán trú bán trú cho học sinh, tạm dừng ngay việc cung cấp suất ăn, thực phẩm nguyên liệu chế biến của các đơn vị cung cấp nếu phát hiện vi phạm; tổ chức lựa chọn kịp thời đơn vị đáp ứng các điều kiện để thay thế; xem xét, xử lý trách nhiệm Hiệu trưởng các trường trên địa bàn quản lý nếu để xảy ra vi phạm.
Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nếu để xảy ra vi phạm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bếp ăn trường học thuộc địa bàn quản lý.
Các Sở, ngành như: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Thuế thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố; kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền (nếu có), báo cáo UBND thành phố, Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố xem xét, chỉ đạo những nội dung vượt thẩm theo quy định.
Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.
Thông tin kịp thời đầy đủ về các về hoạt động triển khai tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh; công khai các cơ sở vi phạm chỉ đạo của UBND Thành phố.
Sở Y tế khẩn trương tham mưu UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra Liên ngành kiểm tra công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn Thành phố.
Chủ tịch UBND thành phố sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng sở, ban, ngành Thành phố, Chủ tịch UBND các phường xã không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố, Ban chỉ đạo ATTP Thành phố về tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.
Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cũng chủ trì cuộc họp về công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn TP Hà Nội cùng các lãnh đạo Sở ngành, trực tuyến đến tất cả các xã, phường trên địa bàn Thành phố.
Trước đó, thông tin phản ánh hành vi "phù phép" rau trôi nổi được đưa vào bếp ăn nhiều trường học trên địa bàn TP Hà Nội đăng tải trên Báo Dân Việt nhận được sự quan tâm của phụ huynh, dư luận.
Hoạt động phù phép này diễn ra tại Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Thôn Tiền Lệ, Xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) - đơn vị cung ứng rau củ cho nhiều trường học, siêu thị và nhà hàng ở Thủ đô.
Theo hồ sơ, Công ty Liên Anh có giấy tờ pháp lý về an toàn thực phẩm, liên kết với hàng trăm hộ nông dân, nhiều hợp tác xã lớn, có vùng trồng đạt VietGAP và sản phẩm OCOP.
Tuy nhiên, hình ảnh phóng viên ghi nhận cho thấy thực tế khác xa thông tin trên giấy tờ. Sau nhiều ngày mật phục tại chợ đầu mối, theo chân các xe tải, phóng viên Dân Việt đã ghi lại hình ảnh từng bao tải rau củ còn nguyên dòng chữ Trung Quốc được quăng vội lên thùng ô tô và chất đầy lên xe máy.
Rau được gom và thẳng tiến vào sân Công ty Liên Anh.
Sau ít giờ, số rau ở chợ đã xuất hiện trong bếp ăn tập thể, trường học và siêu thị, với mã QR truy xuất đầy đủ.
Ngay sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành đột xuất, phối hợp cùng Công an TP Hà Nội kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP nông lâm thủy sản tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại va Dịch vụ Liên Anh.
