Bỏ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Người nộp thuế được trút bớt gánh nặng thủ tục

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Bãi bỏ kỳ kê khai tháng với thuế thu nhập cá nhân và tự động điền tờ khai là hai trong nhiều điểm mới đột phá tại Thông tư 89/2026/TT-BTC, giúp cắt giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Ngày 10/8/2026, Cục Thuế ban hành Công văn số 5746/CT-CS phổ biến các nội dung mới tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026). Văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh liên thông dữ liệu, cắt giảm hồ sơ giấy và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

1. Bãi bỏ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng

Thay đổi được nhiều cá nhân và tổ chức chi trả thu nhập quan tâm nhất là việc chính thức xóa bỏ kỳ kê khai tháng đối với thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Quy định này áp dụng trực tiếp đối với:

- Mẫu 05/KK-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Mẫu 02/KK-TNCN: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân dành cho cá nhân khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Việc loại bỏ tần suất kê khai theo tháng giảm áp lực công việc cho bộ phận kế toán doanh nghiệp, giúp người nộp thuế tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí vận hành định kỳ.

2. Cắt giảm giấy tờ, hệ thống tự động khởi tạo tờ khai

Bên cạnh đó, Thông tư 89/2026/TT-BTC cũng đã loại bỏ thành phần hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trong hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân. Nội dung này được thay thế bằng hồ sơ các khoản chi cho y tế, giáo dục, đào tạo theo quy định.

Ngành thuế áp dụng triệt để nguyên tắc khai thác dữ liệu sẵn có. Người nộp thuế không phải nộp lại chứng từ hay nhập lại thông tin đã tồn tại trên Hệ thống thông tin quản lý thuế hoặc đã được chia sẻ từ Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trường hợp hệ thống đã thu thập đủ căn cứ tính thuế, nền tảng quản lý sẽ tự động tạo lập tờ khai hỗ trợ. Người dân chỉ cần kiểm tra và xác nhận thay vì phải tự tính toán, điền thủ công từ đầu. Điều này khiến cho các thao tác, thủ tục thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân trở nên nhanh chóng, dễ dàng hơn.

3. Nộp đúng hạn nhưng sai địa bàn, không bị tính tiền chậm nộp

Một điểm gỡ vướng quan trọng cho người nộp thuế là quy định xử lý khi phân bổ nghĩa vụ thuế. Nếu người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền đầy đủ, đúng thời hạn nhưng ghi nhận sai địa bàn nhận phân bổ, cơ quan thuế sẽ không truy thu tiền chậm nộp đối với số thuế thiếu tại địa bàn đó.

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chịu trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế tra soát hoặc hoàn kiêm bù trừ để điều chỉnh dòng tiền về đúng địa phương thụ hưởng.

Bỏ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng: Người nộp thuế được trút bớt gánh nặng thủ tục - Ảnh 1.Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp

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