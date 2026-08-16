Ngày 10/8/2026, Cục Thuế vừa ban hành Công văn số 5746/CT-CS phổ biến các nội dung mới tại Thông tư số 89/2026/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 30/6/2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026). Văn bản quy định chi tiết Luật Quản lý thuế và Nghị định số 252/2026/NĐ-CP, tập trung vào mục tiêu đẩy mạnh liên thông dữ liệu, cắt giảm hồ sơ giấy và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Người nộp thuế có thể dùng VNeID mức 2 khi giao dịch thuế điện tử

Thay đổi được nhiều cá nhân và tổ chức chi trả thu nhập quan tâm nhất là việc Thông tư mới quy định người nộp thuế sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (đối với công dân Việt Nam) hoặc tài khoản định danh điện tử (đối với người nước ngoài) để thực hiện giao dịch thuế và cập nhật thông tin trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Các điểm thay đổi về hạ tầng kỹ thuật và quy trình tiếp nhận gồm:

Thời hạn cập nhật thông tin: Người nộp thuế phải thực hiện trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi phát sinh thay đổi.

Phương thức xác nhận: Bổ sung mã xác thực giao dịch, xác nhận sinh trắc học và các phương tiện điện tử hợp pháp khác.

Thời gian phản hồi hồ sơ: Chậm nhất 1 ngày làm việc đối với hồ sơ thông thường; chậm nhất 3 ngày làm việc đối với hồ sơ hoàn thuế, miễn giảm thuế.

Xử lý sự cố: Nếu hệ thống của người nộp thuế gặp trục trặc, hồ sơ giấy vẫn được tiếp nhận tại bộ phận một cửa hoặc qua bưu chính.

Cắt giảm 75% thời gian xử lý kết nối dịch vụ T-VAN

Bên cạnh đó, thông tư mới cũng xác định thời hạn chấp nhận hồ sơ đề nghị kết nối của tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong quản lý thuế (T-VAN) giảm từ 20 ngày xuống còn 5 ngày làm việc. Thời gian công bố danh sách đơn vị đạt chuẩn kỹ thuật cũng rút ngắn từ 10 ngày xuống 5 ngày.

Các doanh nghiệp đã được cấp phép kinh doanh dịch vụ tin cậy hoặc truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử được kế thừa các điều kiện tương đồng, giảm thiểu thủ tục trùng lặp khi đăng ký làm T-VAN.

Tự động bù trừ nghĩa vụ thuế theo mã định danh ID

Trong công tác quản lý thu nộp, hệ thống quản lý thuế tích hợp cơ chế tự động bù trừ đích danh khoản phải nộp với khoản nộp thừa dựa trên mã định danh khoản phải nộp (ID) đối với các khoản cùng tiểu mục, cùng địa bàn và cùng cơ quan thuế quản lý.

Đối với các khoản nộp thừa chưa có mã ID, hệ thống cho phép người nộp thuế chủ động lựa chọn khoản thuế muốn bù trừ, sau đó máy tính sẽ thực hiện lệnh tự động theo yêu cầu.

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp GĐXH - Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cư trú có tổng doanh thu năm 2026, 2027 đến 10 tỷ đồng. Đề xuất được đánh giá sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ phát triển.