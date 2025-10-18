Sinh viên Việt Nam liệu đã học được cách thất bại?

Tại Diễn đàn Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho sinh viên chiều 17/10, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, câu nói “Không thành công nào có sự rập khuôn, và không thất bại nào dành cho tất cả mọi người” của ông Đỗ Mạnh Hùng (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Novaedu) không chỉ khép lại một buổi chia sẻ truyền cảm hứng, mà còn mở ra câu hỏi lớn: Liệu sinh viên Việt Nam hôm nay đã học được cách thất bại?

Diễn đàn có sự tham dự của PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó Giám đốc Học viện, cùng các diễn giả là những doanh nhân và chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, đào tạo và khởi nghiệp: ông Mạc Quốc Anh (Viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển doanh nghiệp), bà Nguyễn Thị Minh Thu (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC; Giám đốc công ty Ngọc trai và Trang sức An Phú) và ông Đỗ Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Novaedu).

Với chủ đề “Tư duy khởi nghiệp trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo”, các diễn giả khách mời không nói về những “công thức thành công” mà khai thác từ góc nhìn của những người đã từng thất bại.

Ông Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong suốt hành trình khởi nghiệp, con người là yếu tố tối quan trọng, bao gồm năng lực nghề nghiệp hay những kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình thuyết giảng, kỹ năng sắp xếp và cân bằng thời gian… Sau con người, yếu tố tiếp theo được nhắc đến là tư duy khác biệt, đặc biệt trong thời đại công nghệ số, nơi mọi ý tưởng đều có thể bị sao chép chỉ trong vài giây. Và cuối cùng, cũng là điều dễ bị quên lãng nhất - thất bại: “Nếu bạn chưa từng thất bại, nghĩa là bạn chưa thực sự bắt đầu".

Câu chuyện tại diễn đàn gợi ra một vấn đề xã hội rộng lớn hơn: Người trẻ Việt Nam đang học cách thất bại như thế nào? Áp lực “phải thành công sớm” khiến nhiều sinh viên ngại thử, ngại sai, ngại dấn thân. Từ giảng đường đến mạng xã hội, thành công được tung hô, còn thất bại lại bị giấu đi sau những nụ cười gượng gạo. Chính vì thế, nhiều bạn chọn an toàn, chọn đi theo “công thức có sẵn”, thay vì khám phá điều khác biệt ở chính mình như cách ông Hùng nhấn mạnh.

Thực tế, ở nhiều quốc gia, văn hóa thất bại được xem là thước đo của sự trưởng thành. Ở Israel, học sinh được khuyến khích thử, sai, rồi học lại. Ở Mỹ, doanh nhân từng phá sản được tôn trọng vì họ đã có trải nghiệm. Trong khi đó, ở Việt Nam, thất bại vẫn gắn liền với nỗi xấu hổ. Một người trượt phỏng vấn, khởi nghiệp không thành, dễ bị nhìn bằng ánh mắt thương hại hơn là thấu hiểu.

Từ những câu chuyện tại diễn đàn, có thể thấy “học cách thất bại” không chỉ là lời khuyên dành cho người khởi nghiệp, mà là bài học cho bất kỳ ai đang trưởng thành trong xã hội hiện đại. Bởi nếu chỉ biết tìm kiếm thành công, chúng ta sẽ không biết cách đứng dậy khi thất bại. Và nếu chưa từng thất bại, làm sao biết được mình thực sự mạnh mẽ đến đâu?

Câu nói của ông Đỗ Mạnh Hùng “Không thành công nào có sự rập khuôn, và không thất bại nào dành cho tất cả mọi người.” vì thế không chỉ là một thông điệp truyền cảm hứng, mà còn là lời nhắc nhở về bản lĩnh.

Bởi sau cùng, khởi nghiệp hay trưởng thành đều không phải là câu chuyện về thành công mà là cách người trẻ đối diện và học được gì từ những lần thất bại.