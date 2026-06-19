Trường THPT Chuyên Sư phạm công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026, khối chuyên nào có điểm chuẩn cao nhất?

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Sáng 19/6, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo thông báo, năm nay, khối chuyên Tiếng Anh lấy điểm chuẩn cao nhất, với 22,4 điểm. Đây cũng là khối chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất, lên tới 1/29,9.

Khối chuyên có điểm chuẩn cao thứ hai là chuyên Ngữ văn với 21,5 điểm. Lớp chuyên Tin thi bằng Tin lấy điểm chuẩn thấp nhất, với 13,5 điểm, giảm 3,5 điểm so với năm ngoái.

Cũng theo thông báo của trường, mức điểm xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu), dao động 14-20,4 điểm.

Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: TL

Điểm chuẩn vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển

Mức điểm đăng ký xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

Tham dự kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, thí sinh phải dự thi đầy đủ 4 bài thi, không vi phạm quy chế thi, không có bài thi nào dưới 3,5 điểm. Điểm bài thi tính theo thang điểm 10.

Điểm xét tuyển được tính như sau:

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Ngữ văn: Điểm môn Toán (vòng 1) và môn Tiếng Anh (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Ngữ văn (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Đối với thí sinh thi vào các lớp chuyên Tiếng Anh: Điểm môn Ngữ văn (vòng 1) và môn Toán (vòng 1) là điều kiện, không dùng để tính điểm xét tuyển; Điểm xét tuyển là tổng điểm thi môn Tiếng Anh (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học vào trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm trên cổng thông tin tuyển sinh: http//tuyensinh.csp.edu.vn từ ngày 20-23/6/2026.

4 cách tra cứu điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 tại Hà Nội 2026 đơn giản, chính xác GĐXH - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, dự kiến 20h ngày 19/6, sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.