Truy thuốc giả, Hà Nội kiểm tra đột xuất các nhà thuốc, quầy thuốc, công ty dược, cơ sở khám chữa bệnh

Ngày 9/5, thông tin tới phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), đại diện Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian cao điểm từ ngày 8/5 đến hết ngày 8/6, Sở và các đơn vị liên quan sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược như nhà thuốc, quầy thuốc, công ty dược, cơ sở khám chữa bệnh... để truy quét thuốc giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, sữa giả.

Đặc biệt, các cá nhân, tổ chức có hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ hoặc vận chuyển thuốc giả, thuốc không đạt tiêu chuẩn sẽ bị kiểm tra, xử lý nghiêm.

Công tác kiểm tra tập trung vào các khu vực có nguy cơ cao như xung quanh bệnh viện, trung tâm phân phối, kinh doanh thuốc và sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước.

Nội dung kiểm tra gồm: giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; điều kiện bảo quản thuốc; truy xuất chất lượng qua hóa đơn, chứng từ; kiểm tra việc kết nối dữ liệu dược quốc gia; lấy mẫu thuốc nghi ngờ để kiểm nghiệm.

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành đột xuất, không báo trước. Với các cơ sở vi phạm nhẹ, Sở Y tế sẽ yêu cầu khẩn trương khắc phục và có báo cáo bằng văn bản.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, như không xuất trình được nguồn gốc thuốc, lưu hành thuốc chưa được cấp phép, thuốc giả... sẽ bị chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với những cơ sở vi phạm ảnh hưởng đến chất lượng thuốc hoặc không đủ điều kiện kinh doanh dược, Sở Y tế Hà Nội có thể đề xuất thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.



