Vụ lòng se điếu dài 40m: Chuyên gia phản bác, sàn thương mại điện tử rao bán từ 230.000 đồng/kg

Hà Nội: Phát hiện hơn 7 tấn trứng non, tràng gà, nầm lợn nhiều 'không' chuẩn bị đến tay người tiêu dùng GĐXH - Ngày 6/5, Chi cục QLTT TP Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện 1 kho chứa hơn 7 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Những ngày gần đây, video ghi lại một chủ quán lòng lợn ở Hà Nội khoe một bộ lòng se điếu hơn 40m, nặng 5,8kg được lất từ một con lợn cái nặng 100kg đang được dư luận hết sức quan tâm.

Hầu hết, dư luận đều cho rằng, không thể có bộ lòng dài hơn 40m. Đây là điều phi lý.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, trên các chợ dân cư tại Hà Nội, gần như rất ít người rao bán lòng se điều. Tuy nhiên, ở sàn thương mại điện tử Shopee, mặt hàng này được gian hàng Farmhome rao bán công khai với giá 230.000 đồng/kg.

Trên các bài đăng, gian hàng này khẳng định lòng lợn trắng tươi, đầu lòng lợn dày và nhận vận chuyển hỏa tốc trong khu vực Hà Nội.

Lòng lợn và nhiều nội tạng động vật khác được rao bán giá rất rẻ trên sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình

Không chỉ lòng lợn, gian hàng Farmhome cũng rao bán các nội tạng động vật khác, với giá từ 90.000 đồng/kg. Cụ thể, lòng bò béo 90.000 đồng/kg, kê gà 160.000 đồng/kg, nầm lợn 189.000 đồng/kg, trứng gà non 140.000 đồng/kg...

Ngày 7/5, trao đổi nhanh với phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội) khẳng định không bao giờ có bộ lòng se điếu dài 40m.

Theo ông Thịnh, ruột heo (ruột lợn) là một ống dài thống nhất với tổng chiều dài khoảng 22- 23 mét. Tổng bộ ruột này phải cuộn lại để phù hợp với không gian hạn chế trong khoang bụng. Bộ ruột lợn được chia thành 2 phần là ruột non và ruột già. Trong đó, phần ruột non có chiều dài khoảng 18 mét và nó được chia thành 3 phần, gồm tá tràng, không tràng, hồi tràng và lòng se điếu là phần đầu ruột non xoắn lại như điếu cày, chỉ dài khoảng 10 –20cm, vì nó là phần rất ngắn nằm ngay sau dạ dày, hiếm và béo bùi.

Hình ảnh một chủ nhà hàng "khoe" bộ lòng se điếu dài 40m. Ảnh cắt từ video mạng xã hội.

Cũng theo ông Thịnh, không phải con lợn nào cũng có lòng se điếu mà chỉ ở những con heo đực đang phát triển. Lòng se điếu là phần lòng bùi béo, giòn sần sật, được nhiều người sành ăn săn đón trong ẩm thực truyền thống. Do đó, việc có một bộ lòng se điếu dài tới 40 mét là điều khó tin.

Vì chiều dài lòng se điếu trong mỗi con lợn rất ngắn nên nguồn cung của loại thực phẩm này hạn chế hơn so với các loại lòng khác, đến mức "có tiền cũng không ăn được".

Do đó, PSG.TS Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, vụ việc lòng se điếu dài 40 mét đặt ra nhiều câu hỏi về tính xác thực cũng như an toàn thực phẩm.

Do đó, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chức năng cần xác minh nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng số hàng hóa mà cá nhân trong video sử dụng làm thực phẩm phục vụ thực khách để người tiêu dùng tường minh hơn về loại thực phẩm "khoái khẩu" mà họ đã và đang chi trả nhiều tiền để thưởng thức.

Hình ảnh chủ quán lòng chia sẻ thời khắc "khui" thùng lòng có chữ nước ngoài đang được người dân truyền tay và đặt nghi vấn về nguồn gốc thực sự của loại thực phẩm vừa bình dân vừa sa sỉ này.

Ở góc độ tiểu thương, chị Lê Thị Ánh - một tiểu thương tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) cho biết, trong nhiều năm kinh doanh mặt hàng thịt lợn, rất hiếm khi chị Ánh mua được lòng se điếu tại lò mổ. Bởi số lượng rất ít và chỉ người trong lò mổ mới có cơ hội thưởng thức.

Theo chị Ánh, chính vì cực hiếm nên giá lòng se điếu trên thị trường thường rất cao, có thể lên đến 2 - 5 triệu đồng/kg, tùy vào độ tươi, kỹ thuật sơ chế và nguồn cung.

Bên cạnh sự hiếm hoi, quy trình sơ chế lòng se điếu cũng rất công phu. Từ bước làm sạch, khử mùi, đến luộc đúng thời điểm để giữ độ giòn, tất cả đòi hỏi người làm phải có kinh nghiệm và sự kiên nhẫn. Một sơ suất nhỏ là lòng có thể dai như cao su hoặc còn mùi tanh rất khó chịu.

Do đó, chị Ánh cho rằng, người tiêu dùng nên cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên mua tại các cơ sở uy tín và có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo sức khỏe.

Trước đó, ngày 6/5, lực lượng chức năng TP Hà Nội kiểm tra đột xuất kho đông lạnh thuộc Công ty Đức Tấn Sài Gòn (tạ số 1, km12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và phát hiện kho này đang chứa trữ 7.010kg thực phẩm đông lạnh các loại. Các loại thực phẩm đông lạnh tại kho này, gồm có: Trứng non, tràng gà, nầm lợn. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tổng giá trị của số hàng vi phạm ước tính lên đến hơn 664 triệu đồng.