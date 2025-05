Hà Nội truy lùng sản xuất, buôn bán thuốc giả, sữa giả, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả

Ngày 8/5, để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, đảm bảo an toàn và quyền lợi chính đáng của người dân, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố khẩn trương điều tra các vụ việc, vụ án đã được phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; tổ chức các chuyên án điều tra, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm về sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn Thành phố.

Bên cạnh đó, chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để bỏ lọt các trường hợp vi phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn.

Sở Y tế tổng rà soát và kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh buôn bán thuốc chữa bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

Chủ trì 01 Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng; phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố và đơn vị liên quan trong việc điều tra, xử lý các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả trên địa bàn Thành phố…

Sở Công Thương chủ trì 01 Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố kiểm tra các cơ sở sản xuất, buôn bán, kinh doanh thực phẩm chức năng, sữa, sản phẩm dinh dưỡng;

Đôn đốc các Sở ngành thành viên, Ban chỉ đạo 389 các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động lưu thông, phân phối tại các kênh bán lẻ, đại lý, sàn thương mại điện tử..., kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng, đặc biệt là thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả…

Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì rà soát, xử lý các sai phạm trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên các nền tảng mạng xã hội, trên các xuất bản phẩm liên quan đến các vụ việc sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, sữa giả và thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả theo quy định;

Tăng cường hoạt động kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về quảng cáo hàng hóa về thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe…

Sở Tài chính cân đối, bố trí kinh phí thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.

UBND các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm của các tổ chức, cá nhân trong việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Cùng với đó, tổ chức đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về dược, an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh, sữa, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn theo phân cấp và kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định…

GĐXH - Ngày 28/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Tội đưa hối lộ” và “Tội môi giới hối lộ” liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa giả.